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Barron Trump
Novice

Barron Trump že več kot leto dni skriva dekle?

B.R.
01. 10. 2026 11.04
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Barron Trump svoje zasebno življenje skrbno skriva pred javnostjo, zato je novo poročanje o njegovem domnevnem dekletu hitro pritegnilo pozornost. Ameriški mediji navajajo, da naj bi bil 20-letnik že več kot leto dni v zvezi z dekletom, ki ga je spoznal med študijem.

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Barron Trump naj bi bil že več kot leto dni v zvezi

Barron Trump
Barron Trump FOTO: Profimedia

Revija Hello! poroča, da naj bi Barron Trump dekle spoznal med študijem na Univerzi v New Yorku in z njo ostal v zvezi več kot leto dni.

O Barronovem domnevnem dekletu so ameriški mediji poročali že maja 2025. NewsNation je takrat navedel, da naj bi imel na univerzi dekle, s katerim je preživljal precej časa.

Revija je obenem poročala, da je bil Barron na univerzi deležen precejšnje pozornosti, vendar je svoje osebno življenje držal zase.

Študij pod zaščito tajne službe

Barron je leta 2024 začel študirati na Sternovi poslovni šoli Univerze v New Yorku. Njegovo študentsko življenje je bilo zaradi družinskega položaja precej drugačno od življenja večine njegovih vrstnikov.

Vanity Fair je poročal, da je zaradi varovanja prihajal na predavanja in se nato vračal v Trump Tower, kjer je živel. Tudi na univerzi ga je spremljalo varovanje.

Leta 2026 se je po poročanju People preselil na washingtonski kampus Univerze v New Yorku.

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Viri: Hello!, Yahoo, People, Vanity Fair

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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