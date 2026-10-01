Barron Trump že več kot leto dni skriva dekle?

Barron Trump naj bi bil že več kot leto dni v zvezi
Revija Hello! poroča, da naj bi Barron Trump dekle spoznal med študijem na Univerzi v New Yorku in z njo ostal v zvezi več kot leto dni.
O Barronovem domnevnem dekletu so ameriški mediji poročali že maja 2025. NewsNation je takrat navedel, da naj bi imel na univerzi dekle, s katerim je preživljal precej časa.
Revija je obenem poročala, da je bil Barron na univerzi deležen precejšnje pozornosti, vendar je svoje osebno življenje držal zase.
Študij pod zaščito tajne službe
Barron je leta 2024 začel študirati na Sternovi poslovni šoli Univerze v New Yorku. Njegovo študentsko življenje je bilo zaradi družinskega položaja precej drugačno od življenja večine njegovih vrstnikov.
Vanity Fair je poročal, da je zaradi varovanja prihajal na predavanja in se nato vračal v Trump Tower, kjer je živel. Tudi na univerzi ga je spremljalo varovanje.
Leta 2026 se je po poročanju People preselil na washingtonski kampus Univerze v New Yorku.
Viri: Hello!, Yahoo, People, Vanity Fair
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