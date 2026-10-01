Barron Trump že več kot leto dni skriva dekle?

Revija Hello! poroča, da naj bi Barron Trump dekle spoznal med študijem na Univerzi v New Yorku in z njo ostal v zvezi več kot leto dni.

O Barronovem domnevnem dekletu so ameriški mediji poročali že maja 2025. NewsNation je takrat navedel, da naj bi imel na univerzi dekle, s katerim je preživljal precej časa.

Revija je obenem poročala, da je bil Barron na univerzi deležen precejšnje pozornosti, vendar je svoje osebno življenje držal zase.