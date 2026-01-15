Pisateljica zbolela za rakom

Predzadnji dan obsevanja in iskrena zahvala zdravstveni ekipi

Colleen Hoover, ena najbolj branih sodobnih avtoric, je svojim sledilcem razkrila pomembno zdravstveno posodobitev. Na Instagramu je delila, da jo v Texas Oncology čaka še zadnji dan obsevanja. Ob objavi je zapisala: "Predzadnji dan obsevanja. Želim si, da bi lahko za svoje lase in izraze na obrazu krivila @Texas.Oncology, ampak so bili odlični. Upam, da jih nikoli ne boste potrebovali, vendar jih toplo priporočam."

Objava Colleen Hoover

Decembra je Hooverjeva prvič spregovorila o diagnozi raka. Razkrila je, da so ji tumor kirurško odstranili in da bo potrebovala obsevanje, ne pa kemoterapije. Natančne diagnoze ni delila, je pa poudarila, da je zdravljenje potekalo med snemanjem filmske adaptacije Reminders of Him, zaradi česar je dolgo odlašala z razkritjem.

Zdravstveni izzivi med ustvarjanjem in zamujene premiere

V objavi je priznala, da je bolezen vplivala na njen urnik in prisotnost na pomembnih dogodkih. "Nisem bila pripravljena deliti tega z nikomer, dokler nisem vedela, kakšen bo izid," je zapisala. Zaradi operacije in okrevanja je morala izpustiti premiero filma Regretting You in druge načrtovane nastope. Že oktobra je napovedala, da se zaradi zdravstvenih razlogov ne bo udeležila več službenih obveznosti. Takrat je zapisala: "Zelo sem razočarana, vendar imam neizogibno operacijo in nekaj časa ne morem potovati." Dodala je, da bo premiero spremljala na daljavo: "Živela bom posredno skozi vas."

Rezultati genetskih testov in iskreno priznanje o življenjskem slogu

Januarja je Hooverjeva razkrila rezultate genetskih testov, ki so pokazali, da njen rak ni povezan z dednostjo ali hormonskimi dejavniki. "To pomeni, da je bil najverjetneje vzrok okoljski oziroma življenjski slog – pomanjkanje gibanja, slaba prehrana in stres," je zapisala. V svojem značilno neposrednem tonu je dodala: "Srečna in hvaležna sem, da sem živa, vendar sovražim zelenjavo. Sovražim, ko moram vstati s kavča. Sovražim potenje. Sovražim, ko ima znanost prav." Z nasmehom je pripomnila, naj je nihče ne pohvali, če jo vidi v telovadnici ali jesti piščanca na žaru, saj bo najverjetneje "res jezna zaradi tega".

Uspehi, filmske adaptacije in ustvarjalni zagon

Hooverjeva je kljub zdravstvenim izzivom doživela izjemno ustvarjalno obdobje. Njena knjiga Regretting You je postala njen drugi roman, ki je dobil filmsko priredbo.

V začetku leta 2025 se je začelo snemanje filma Verity, v katerem igrata Anne Hathaway in Josh Hartnett. Tretja adaptacija, Reminders of Him, prihaja v kinematografe 13. marca.

Anne Hathaway in Josh Hartnett

Poleg filmskih projektov je avtorica napovedala tudi novo knjigo Woman Down, ki je izšla 13. januarja. Roman spremlja pisateljico Petro Rose, ki se po spletnem linču umakne iz javnosti. Sinopsis razkriva: "Označena kot prevarantka in slave lačna oportunistka se je na težji način naučila, kaj se zgodi, ko se internet obrne proti tebi."

Čeprav se zgodba zdi podobna njenim lastnim izkušnjam ob izidu filma It Ends with Us, Hooverjeva poudarja: "Med mojim življenjem in to knjigo je zelo malo podobnosti."

Pogled naprej: vrnitev k pisanju in iskanje ravnovesja

Hooverjeva priznava, da je javno življenje lahko naporno, a pisanje ostaja njen varen prostor. "Pisanje je lahko zelo koristno, a biti v javnosti je včasih lahko tudi zastrašujoče," je povedala za PEOPLE. Dodala je, da se občasno umakne, ko potrebuje premor, vendar se vedno znova vrača k ustvarjanju: "Zaenkrat."

