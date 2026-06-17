Pri 78 letih še vedno skoraj vsak dan obišče fitnes

Arnold Schwarzenegger pri 78 letih še vedno trenira skoraj vsak dan.
Arnold Schwarzenegger je pri 78 letih še vedno reden obiskovalec legendarne telovadnice Gold's Gym v Kaliforniji. Čeprav so dnevi, ko je dvigoval rekordne teže in osvajal naslov Mr. Olympia, že davno za njim, trening ostaja del njegove vsakodnevne rutine.
Razlika je predvsem v načinu vadbe.
Namesto težkih prostih uteži danes večino treninga opravi na fitnes napravah. Po več operacijah in desetletjih intenzivnega treninga želi čim manj obremenjevati sklepe, hkrati pa ohranjati mišično maso in moč. Njegov dan se običajno začne s skodelico kave, nato pa se s kolesom odpravi do telovadnice. Že sama vožnja predstavlja ogrevanje, po treningu pa se pogosto s kolesom tudi vrne domov.
V telovadnici še vedno trenira skoraj vse mišične skupine. Na programu so potiski za prsi, veslanja, ramenski potiski, vaje za noge, meča in trebušne mišice. Namesto največjih možnih bremen uporablja zmerne uteži, naredi več ponovitev in se osredotoča na pravilno izvedbo gibov. Schwarzenegger poudarja, da danes ne trenira več zaradi videza ali tekmovanj. Njegov cilj je ostati zdrav, gibljiv in samostojen čim dlje. Zato pravi, da je pomembnejša doslednost kot popoln trening.
Schwarzenegger trdi, da je pomembnejša rutina kot motivacija. Njegov pristop se ujema s priporočili številnih strokovnjakov, ki poudarjajo pomen redne telesne dejavnosti za ohranjanje mišične mase, moči in funkcionalnosti v starosti. Namesto ekstremnih obremenitev danes stavi na doslednost, prilagojen trening in gibanje, ki ga lahko vzdržuje dolgoročno. Arnold danes ne poskuša trenirati tako kot pri tridesetih. Trening je prilagodil svojim letom, vendar ene stvari ni spremenil: še vedno pride v telovadnico skoraj vsak dan.
Viri: Men's Health UK, Arnold's Pump Club in Business Insider.
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