Pri 78 letih še vedno skoraj vsak dan obišče fitnes

Arnold Schwarzenegger pri 78 letih še vedno trenira skoraj vsak dan.

Arnold Schwarzenegger je pri 78 letih še vedno reden obiskovalec legendarne telovadnice Gold's Gym v Kaliforniji. Čeprav so dnevi, ko je dvigoval rekordne teže in osvajal naslov Mr. Olympia, že davno za njim, trening ostaja del njegove vsakodnevne rutine.

icon-expand Arnold Schwarzenegger FOTO: Profimedia

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Razlika je predvsem v načinu vadbe.

Namesto težkih prostih uteži danes večino treninga opravi na fitnes napravah. Po več operacijah in desetletjih intenzivnega treninga želi čim manj obremenjevati sklepe, hkrati pa ohranjati mišično maso in moč. Njegov dan se običajno začne s skodelico kave, nato pa se s kolesom odpravi do telovadnice. Že sama vožnja predstavlja ogrevanje, po treningu pa se pogosto s kolesom tudi vrne domov.

icon-expand Arnold Schwarzenegger FOTO: Profimedia

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V telovadnici še vedno trenira skoraj vse mišične skupine. Na programu so potiski za prsi, veslanja, ramenski potiski, vaje za noge, meča in trebušne mišice. Namesto največjih možnih bremen uporablja zmerne uteži, naredi več ponovitev in se osredotoča na pravilno izvedbo gibov. Schwarzenegger poudarja, da danes ne trenira več zaradi videza ali tekmovanj. Njegov cilj je ostati zdrav, gibljiv in samostojen čim dlje. Zato pravi, da je pomembnejša doslednost kot popoln trening.

icon-expand Patrick, Arnold Schwarzenegger FOTO: Profimedia

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Schwarzenegger trdi, da je pomembnejša rutina kot motivacija. Njegov pristop se ujema s priporočili številnih strokovnjakov, ki poudarjajo pomen redne telesne dejavnosti za ohranjanje mišične mase, moči in funkcionalnosti v starosti. Namesto ekstremnih obremenitev danes stavi na doslednost, prilagojen trening in gibanje, ki ga lahko vzdržuje dolgoročno. Arnold danes ne poskuša trenirati tako kot pri tridesetih. Trening je prilagodil svojim letom, vendar ene stvari ni spremenil: še vedno pride v telovadnico skoraj vsak dan.

icon-expand Arnold Schwarzenegger FOTO: AP

Patrick Schwarzenegger, sin slavnega Arnolda Schwarzeneggerja in Marie Shriver, se je moral za vlogo v priljubljeni seriji Beli lotos boriti bolj, kot bi si morda mislili. Kljub slavnemu priimku, ki običajno odpira vrata v Hollywoodu, se je soočil z dvomi in predsodki ustvarjalcev serije. Producenti so se namreč bali, da bo Patrick vlogo dobil zgolj zaradi svojega porekla, ne pa talenta. Več si lahko preberete TUKAJ.

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