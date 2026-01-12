Oče ga je skrival 14 let

Arnold Schwarzenegger, legendarni igralec in nekdanji kalifornijski guverner, je danes ponosen oče petih otrok – štirih iz zakona z Mario Shriver in sina Josepha Baene, ki ga je dobil v razmerju z dolgoletno gospodinjo Mildred Baena. Čeprav je razkritje leta 2011 pretreslo javnost in družino, Schwarzenegger danes odkrito govori o tem, kako so skupaj prebrodili težke čase.

Družina, ki je ostala povezana

Z Mario Shriver, s katero je bil poročen 25 let, ima hčerki Katherine in Christino ter sinova Patricka in Christopherja. Ko je leta 2011 priznal očetovstvo še enega otroka, je Shriver vložila zahtevo za ločitev, a sta v skupni izjavi poudarila, da bosta "še naprej skupaj vzgajala svoje štiri otroke, ki so središče najinega življenja." V intervjuju pri Howardu Sternu leta 2015 je Schwarzenegger priznal, da je bila situacija za vse izjemno boleča: "Bilo je težko za moje otroke, za mojo družino – za vse. A zgodilo se je in morali smo najti pot naprej." Kljub temu danes pravi, da ima z vsemi otroki odličen odnos, vključno z Josephom: "Moj peti otrok je čudovit fant. Popolnoma razume okoliščine in vse se je dobro izteklo."

icon-expand Arnold z otroki FOTO: Profimedia

Schwarzenegger kot dedek: "Najlažja vloga v življenju"

Igralec je danes tudi dedek. Hči Katherine je med letoma 2020 in 2024 rodila tri hčerke in sina Forda. Schwarzenegger se ob tem rad pošali, da je vloga dedka najbolj sproščena: "Igram se z vnuki eno uro, jih posedem na konja, potem pa gredo domov. Fantastično je!"

Joseph Baena – sin, ki je stopil po očetovih stopinjah

Joseph Baena, rojen leta 1997, je svojo povezanost z očetom skozi življenje odkrival postopoma. Njegova mati je identiteto očeta skrivala več let, dokler podobnost ni postala preveč očitna. Schwarzenegger je v Netflixovi dokumentarni seriji Arnold priznal, da je bila afera "velik življenjski neuspeh", vendar je jasno povedal, da Josepha brezpogojno sprejema: "Ne želim, da bi kdaj pomislil, da ni dobrodošel. Zelo ga imam rad in postal je izjemen mladenič." Joseph je leta 2022 v podkastu Sophie in Sistine Stallone razkril, da sta se z očetom zbližala šele kasneje: "Potrebovala sva čas, da sva se sprostila drug ob drugem. Zdaj se lahko pogovarjava o vsem." Danes ju pogosto vidimo skupaj v telovadnici. Joseph, ki se ukvarja z bodybuildingom, svojega očeta opisuje kot "najboljšega vadbenega partnerja na svetu". Na družbenih omrežjih pogosto poustvarja njegove legendarne pozerske fotografije, njegovo izklesano telo pa navdušeno spremlja več kot 600.000 sledilcev.

Kariera: od bodybuildinga do filma in nepremičnin

Joseph je diplomant univerze Pepperdine, dela kot nepremičninski posrednik in se uveljavlja kot igralec. Nastopil je v kar nekaj filmih, med njimi "Chariot", "Bully High" in akcijskem trilerju "Gunner". Leta 2022 je sodeloval v 31. sezoni oddaje Ples z zvezdami in navdušil sodnike, čeprav je bil izločen v epizodi "Maturantski ples". "Težko je, ko daš vse od sebe, pa moraš domov. A hvaležen sem za izkušnjo," je povedal za revijo PEOPLE.

Oče in sin – odnos, ki se krepi

Schwarzenegger je ob Josephovem rojstnem dnevu enkrat zapisal: "Tako sem ponosen nate. Odličen si v telovadnici, v nepremičninah in v igranju. Vem, da bo to še eno fantastično leto." Joseph pa o očetu govori z izjemnim spoštovanjem: "Je najpametnejši in najboljši človek, kar si ga lahko predstavljam. Kdo si ne bi želel biti kot moj oče?" Njuna zgodba je danes dokaz, da se lahko tudi iz najtežjih situacij razvije močna in iskrena družinska vez.

icon-expand Arnold Schwarzenegger in Joseph Baena FOTO: Profimedia

