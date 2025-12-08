Moskisvet.com
Anok Yai
Novice

Nekoč je bila begunka, danes je najboljši model na svetu

E.R.
08. 12. 2025 02.30
0

Poglejte, koga je britanski modni svet izbral za najboljši model letošnjega leta.

Britanski modni svet (BFC) je razglasil Anok Yai za model leta 2025. Nagrada priznava njen globalni vpliv, kampanje za velike modne hiše, kot je Yves Saint Laurent, ter njeno vlogo pri zagovarjanju zastopanosti v modni industriji. Yai redefinira lepotne standarde in postaja ena najpomembnejših ikon sodobne mode.

Od begunskih korenin do svetovnih modnih pist

Anok Yai se je rodila begunski družini v Kairu, ki je pobegnila pred genocidom v Sudanu. Kasneje so se preselili v ZDA, kjer je začela novo življenje.

Leta 2018 je postala šele druga temnopolta manekenka, ki je odprla revijo Prada, in prva Sudanka, ki ji je to uspelo. Za Vogue je takrat povedala: "Bilo mi je v čast in ponosna sem, da sem bila izbrana za otvoritev revije, a to je več kot jaz. To je izjava svetu – zlasti temnopoltim ženskam –, da si njihova lepota zasluži praznovanje."

 

Vrhunci kariere v letu 2025

V zadnjem letu je Yai odprla revije za Coperni, Ferragamo in Hugo Boss, zaprla pa za Fendi, Ralph Lauren, Messikia in Vetements. Hodila je po pistah za Mugler, Yves Saint Laurent, Victoria's Secret, Calvin Klein, Tom Ford, Bottega Veneta in celo za prvo revijo Chanel Matthieuja Blazyja.

Pojavila se je v kampanjah za dišave Alien (Gap, Mugler) ter na naslovnicah Vogue France, Perfect in Allure.

Anok Yai
Anok Yai FOTO: Profimedia

Aktivizem in vpliv

Yai je več kot le manekenka – je tudi aktivistka. Zavzema se za:

- bolj vključujoče lepotne standarde,

- zastopanost temnopoltih žensk v modi,

- ozaveščanje o rasni krivici in kolorizmu,

- podporo beguncem.

Njena vizija je jasna: "Moj cilj je, da lepota temnopoltih postane vsakdanja stvar."

Poleg mode želi navdihovati mlada dekleta pri izbiri področij STEM, saj je sama študirala biokemijo.

Ostale nominacije na Fashion Awards 2025

Čeprav v kategoriji Model leta letos ni bilo nominacij, so znani kandidati v drugih kategorijah:

Oblikovalec leta: Jonathan Anderson, Miuccia Prada, Martine Rose, Rick Owens, Willy Chavarria, Glenn Martens

Britanski oblikovalec moške mode leta: Foday Dumbuya, Kiko Kostadinov, Grace Wales Bonner, Craig Green, Stefan Cooke & Jake Burt, Nicholas Daley

Britanski oblikovalec ženske mode leta: Emma Chopova & Laura Lowena, Sarah Burton, Simone Rocha, Charlotte Knowles & Alexandre Arsenault, Erdem Moralolu

Vanguard: Dilara Fndkolu, Steve O Smith, Torishéju Dumi, Feben, Tolu Corker, Aaron Esh

Anok Yai je s svojo zgodbo – od begunke do svetovne modne ikone – postala simbol vztrajnosti, lepote in vpliva. Njena zmaga na Fashion Awards 2025 je dokaz, da moda ni le estetika, temveč tudi prostor za družbene spremembe.

Vir: euronews.

Anok Yai slavni znani manekenke modeli model leta manekenka leta moda Fashion Awards 2025
