Angelina Jolie zapušča Hollywood

Po več letih burnih sodnih postopkov, medijske pozornosti in osebnih prelomnic se Angelina Jolie pripravlja na največjo spremembo svojega življenja doslej.

Po poročanju Page Six se 50-letna igralka, režiserka in humanitarka namerava odseliti iz Los Angelesa in začeti novo poglavje – daleč stran od Hollywooda. Angelina Jolie je na trg postavila svojo znamenito rezidenco Cecil B. DeMille, vredno 25 milijonov dolarjev, v kateri živi od leta 2016. Po tihem naj bi jo že kazala potencialnim kupcem.

Življenje med New Yorkom, Evropo in Kambodžo

Od leta 2026 bo Jolie svoj čas delila med: New Yorkom, kjer vodi svoj modni kolektiv Atelier Jolie, Evropo, kjer si želi več zasebnosti, Kambodžo, svojo dolgoletno drugo domovino, kjer je tudi državljanka. Po besedah ljudi iz njenega kroga si želi predvsem miru in oddiha od vsega, kar je spremljalo njeno življenje v zadnjem desetletju.

Odhod iz Los Angelesa: posledica dolgotrajne ločitve od Brada Pitta

Glavni razlog za selitev je naporna in javno izpostavljena ločitev od Brada Pitta. Končna poravnava je bila dosežena šele decembra 2024 – osem let po tem, ko je Jolie vložila zahtevo za ločitev. Jolie je večkrat poudarila, da je v Los Angelesu ostala le zato, ker so bili otroci še mladoletni. Dvojčka, Knox in Vivienne, bosta 18 let dopolnila julija 2026 – in to je bil za Angelino ključni mejnik.

Skupaj imata šest otrok: Maddox (24) – rojen v Kambodži Pax (22) – rojen v Vietnamu Zahara (20) – rojena v Etiopiji Shiloh (19) Knox in Vivienne (17) Nekateri od njih so se že odločili, da iz priimka odstranijo Pitt. Shiloh je to storila prav na svoj 18. rojstni dan.

Incident na letalu, FBI in leta sodnih postopkov

Jolie in Pitt sta se razšla leta 2016 po incidentu na zasebnem letalu. Jolie je trdila, da je bil Pitt pod vplivom alkohola in da je poškodoval njo ter verbalno napadel otroke. FBI je primer preiskal, vendar ni vložil obtožnice. Od takrat je Jolie primarna skrbnica vseh otrok.

Hollywood ji ne pomeni več toliko kot nekoč

Čeprav sta oba po razhodu dosegla nove uspehe, je Pitt v Hollywoodu doživel večjo naklonjenost – tudi z oskarjem za stransko vlogo leta 2020. Jolie je leta 2024 navdušila v biografski drami Maria, kjer je upodobila operno divo Mario Callas, a film kljub odličnim kritikam ni bil opažen v sezoni nagrad, kar naj bi jo močno prizadelo.

Na Los Angeles jo vežejo tudi boleči spomini – tam je več let skrbela za svojo mamo Marcheline Bertrand, ki je umrla zaradi raka leta 2007.

Želja po bolj zasebnem, globalnem življenju

Jolie se že dolgo vidi kot državljanka sveta. Po snemanju filma Tomb Raider leta 2001 je vzpostavila močno vez s Kambodžo, ustanovila dobrodelno organizacijo in se posvetila humanitarnemu delu. Kot posebna odposlanka UNHCR je obiskala krizna območja v Iraku, Siriji, Afganistanu in drugod. Čeprav z Združenimi narodi ne sodeluje več, še vedno aktivno deluje na terenu – nedavno je obiskala območje Gaze in bolnišnice v Egiptu.

Selitev v London? Pariz? Kambodžo?

Že leta krožijo govorice, da Jolie razmišlja o selitvi v London. Septembra naj bi tam celo iskala nepremičnine med snemanjem filma Anxious People. Prav tako ima močne vezi s Francijo, kjer si s Pittom še vedno delita lastništvo nad posestvom Château Miraval – spor glede prodaje njenega deleža pa se vleče po sodiščih. Nekateri viri menijo, da bi lahko več časa preživela tudi s prijateljico Salmo Hayek in njenim možem François-Henrijem Pinaultom, ki živita med Parizom, Londonom in ZDA.

Pitt ostaja v Hollywoodu, Jolie pa išče ustvarjalno svobodo

Medtem ko Pitt ostaja trdno zasidran v Hollywoodu in ustvarja uspešnice prek svoje produkcijske hiše Plan B, se Jolie odmika od blockbusterjev. V intervjuju za The Hollywood Reporter je razkrila, da želi končno uresničiti svoje velike režijske projekte – med njimi epski film o legendarnem fotografu Donu McCullinu. Priznala je tudi, da si želi ponovno odigrati vlogo zlobnice.

