andy dick
Novice

Šokanten prizor: Na ulici so so ga našli nezavestnega

E.R.
11. 12. 2025 00.30
0

Andy Dick je komik, ki je s svojo kariero navduševal občinstvo, zdaj pa je zaradi prevelikega odmerka skoraj umrl.

Ameriški komik Andy Dick je bil sredi tedna v središču incidenta, ko se je zgrudil na stopnice pred stavbo v Hollywoodu. Po poročanju TMZ so ga prijatelji poskušali spraviti k zavesti, medtem ko so mimoidoči klicali rešilca. Eden od prisotnih je predlagal uporabo zdravila Narcan, ki se uporablja pri prevelikih odmerkih opioidov, in Andy je prejel injekcijo.

Predstavnik gasilske enote Los Angelesa je potrdil, da so se odzvali na klic o prevelikem odmerku 59-letnega moškega, vendar ga niso prepeljali v bolnišnico. Pogosto se zgodi, da osebe po prejemu zdravila Narcan zavrnejo nadaljnjo zdravniško pomoč.

Andy Dick je kasneje za TMZ povedal, da je živ in da se počuti olajšano, a podrobnosti o incidentu ni želel razkriti. Znano je, da se komik že vrsto let spopada z zlorabo substanc in je imel zaradi tega že večkrat težave z zakonom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kdo je Andy Dick?

Andy Dick (roj. 1965) je ameriški komik, igralec in glasbenik, znan po svojem ekscentričnem humorju in kontroverznem življenjskem slogu.

Kariera:

Priljubljen je postal v 90. letih kot član igralske zasedbe serije NewsRadio.

Nastopal je v številnih komičnih oddajah in filmih, med drugim v The Ben Stiller Show in Less Than Perfect.

Pogosto je znan po improvizacijskih nastopih in nenavadnem humorju.

Kontroverze:

Njegovo življenje je zaznamovano s škandali, težavami z odvisnostjo in večkratnimi aretacijami.

Kljub temu ostaja prepoznaven obraz ameriške komedije, ki je s svojo karizmo in provokativnim slogom pustil močan pečat v zabavni industriji.

Vir: TMZ

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Andy Dick slavni znani nekoč in danes odvisnost prevelik odmerek narcan igralci Hollywood
