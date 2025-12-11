Šokanten prizor: Na ulici so so ga našli nezavestnega

Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com.

Ameriški komik Andy Dick je bil sredi tedna v središču incidenta, ko se je zgrudil na stopnice pred stavbo v Hollywoodu. Po poročanju TMZ so ga prijatelji poskušali spraviti k zavesti, medtem ko so mimoidoči klicali rešilca. Eden od prisotnih je predlagal uporabo zdravila Narcan, ki se uporablja pri prevelikih odmerkih opioidov, in Andy je prejel injekcijo.

Predstavnik gasilske enote Los Angelesa je potrdil, da so se odzvali na klic o prevelikem odmerku 59-letnega moškega, vendar ga niso prepeljali v bolnišnico. Pogosto se zgodi, da osebe po prejemu zdravila Narcan zavrnejo nadaljnjo zdravniško pomoč.

Andy Dick je kasneje za TMZ povedal, da je živ in da se počuti olajšano, a podrobnosti o incidentu ni želel razkriti. Znano je, da se komik že vrsto let spopada z zlorabo substanc in je imel zaradi tega že večkrat težave z zakonom.