Anahí Giovanna Puente Portilla
Nekoč je polnila naslovnice, danes povsem neprepoznavna

S.B.
19. 05. 2026 04.00
0

Anahí Giovanna Puente Portilla je znova pritegnila pozornost javnosti, potem ko so se v javnosti pojavile fotografije njenega spremenjenega videza. Zvezdnica, ki je nekoč polnila naslovnice po vsem svetu in navduševala kot ena glavnih članic skupine RBD, danes deluje precej drugače kot v svojih najbolj prepoznavnih letih.

Na družbenih omrežjih so se hitro razširili komentarji, da je Anahí skoraj neprepoznavna, saj se je v zadnjih letih očitno odločila za bolj umirjen videz. Sprememba je sprožila številne odzive oboževalcev, ki jo še vedno povezujejo z njenimi zlatimi časi iz obdobja telenovel in svetovne glasbene slave.

Estefania Villarreal, Anahi, Angelique Boyer FOTO: Televisa International

Od svetovne slave do bolj zasebnega življenja

Anahí je svojo kariero začela že zelo zgodaj, svetovno prepoznavnost pa je dosegla z vlogo v priljubljeni telenoveli Rebelde in kot članica skupine RBD, ki je v 2000-ih letih osvojila Latinsko Ameriko in širše.

Po vrhuncu slave se je postopoma umaknila iz javnosti in se posvetila družinskemu življenju ter materinstvu, kar je tudi vplivalo na njeno redkejšo prisotnost v medijih.

Mnogi ugibajo, če je zvezdnica podlegla estetskim posegom. FOTO: Profimedia

"Kaj se je zgodilo z njo?"

Številni uporabniki spleta se sprašujejo, kaj je botrovalo njenemu spremenjenemu videzu. Komentarji se gibljejo med občudovanjem in presenečenjem, nekateri pa odkrito ugibajo, ali je šlo za naravno staranje, spremembe življenjskega sloga ali morebitne estetske posege.

Ne glede na spremembe videza pa Anahí ostaja ena tistih zvezdnic, ki vedno znova pritegne pozornost. Prav zato njen najnovejši videz ni ostal neopažen, nasprotno, sprožil je eno največjih debat med njenimi oboževalci v zadnjem času.

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

