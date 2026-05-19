Nekoč je polnila naslovnice, danes povsem neprepoznavna

Na družbenih omrežjih so se hitro razširili komentarji, da je Anahí skoraj neprepoznavna, saj se je v zadnjih letih očitno odločila za bolj umirjen videz. Sprememba je sprožila številne odzive oboževalcev, ki jo še vedno povezujejo z njenimi zlatimi časi iz obdobja telenovel in svetovne glasbene slave.

Anahí je svojo kariero začela že zelo zgodaj, svetovno prepoznavnost pa je dosegla z vlogo v priljubljeni telenoveli Rebelde in kot članica skupine RBD, ki je v 2000-ih letih osvojila Latinsko Ameriko in širše.

Po vrhuncu slave se je postopoma umaknila iz javnosti in se posvetila družinskemu življenju ter materinstvu, kar je tudi vplivalo na njeno redkejšo prisotnost v medijih.