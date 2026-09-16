Hollywoodska lepotica znova samska: po devetih letih je konec zakona

40-letna Amanda Seyfried, ki jo poznamo iz filmov Mamma Mia!, Mean Girls in številnih drugih hollywoodskih uspešnic, ter 50-letni igralec Thomas Sadoski sta se poročila marca 2017. Njuna poroka je bila zasebna, zvezdnika sta se poročila na skrivaj, približno teden dni pozneje pa sta postala tudi starša hčerke Nine. Leta 2020 se jima je rodil še sin Thomas.

"Že nekaj časa sva ločena"

Par je v skupni izjavi za revijo People potrdil, da sta se odločila za ločeno pot. Razloga za razhod nista razkrila. Poudarila pa sta, da je bila odločitev prava zanju in za njuno družino. Čeprav njunega zakona ni več, želita ohraniti medsebojno povezanost in podporo. "Drug drugega imava za vedno," sta med drugim sporočila v izjavi in s tem nakazala, da želita tudi po koncu zakona ostati v dobrih odnosih.

icon-expand Amanda Seyfried in Thomas Sadoski FOTO: Profimedia

Spoznala sta se na odru

Njuna ljubezenska zgodba se je začela nekoliko drugače kot večina hollywoodskih romanc. Spoznala sta se leta 2015, ko sta skupaj nastopala v gledališki predstavi The Way We Get By. Ponovno sta se srečala pri filmu The Last Word, njuno razmerje pa je postalo romantično leta 2016. Septembra istega leta sta se zaročila, marca 2017 pa sta se na skrivaj poročila. Seyfriedova je v zadnjih letih o svojem družinskem življenju govorila precej redko. Z možem sta si ustvarila precej zasebno življenje na kmetiji v zvezni državi New York, stran od nenehne pozornosti Hollywooda.

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Še januarja letos je Amanda o možu govorila zelo pozitivno in poudarjala njegovo podporo ter številne stvari, ki jih je pripravljen žrtvovati za družino in njeno kariero. Zato je njuna aktualna napoved za mnoge še toliko bolj presenetljiva. Kljub temu za zdaj ni znano, kaj je pripeljalo do njune odločitve, da po devetih letih zakona stopita vsak svojo pot.

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