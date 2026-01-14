Moskisvet.com
Alvaro Arbeloa
Novice

Skrivnosti trenerja Real Madrida: družina, posel in skrita ljubezen

E.R.
14. 01. 2026 02.30
0

Álvaro Arbeloa je novi trener Real Madrida. Njegova družina in bratje – tudi poslovni partnerji – igrajo ključno vlogo. Poglejte, kako osebno življenje vpliva na njegov trenerski uspeh.

Novo poglavje v Madridu

V madridskem nogometnem okolju se je začelo sveže obdobje, poroča russpain.com. Po odhodu Xabija Alonsa je vodstvo kluba vodenje prve ekipe zaupalo Álvaru Arbeloi, nekdanjemu branilcu, ki je že kot igralec slovel po predanosti in profesionalnosti. Odločitev ni bila sprejeta zgolj zaradi njegovega poznavanja klubske filozofije in dela z mladimi, temveč tudi zaradi osebnostne stabilnosti, ki jo črpa iz močnih družinskih temeljev. V obdobju, ko so pričakovanja izjemno visoka, je prav družina njegova največja opora.

Ljubezen, ki traja od otroštva

Arbeloa je že od mladih let povezan s svojo ženo Carlotto Ruiz. Njuna zgodba se je začela v otroštvu, kasneje pa se je razvila v trdno partnerstvo, ki je prestalo selitve, športne pritiske in razdalje. Poroka v Zaragozi je bila začetek skupnega življenja, danes pa vzgajata štiri otroke – Albo, Raúla, Vego in Inés. Vsak od njih je v drugačni fazi odraščanja, kar od staršev zahteva veliko prilagodljivosti in razumevanja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zasebnost kot zavestna odločitev

Carlota se je izobraževala na področju logopedije in pedagogike, vendar se je odločila, da profesionalne poti ne bo nadaljevala. Raje ostaja v ozadju in skrbi za družinsko življenje, le občasno deli kakšen trenutek na družbenih omrežjih. Par se zavestno izogiba pretirani medijski izpostavljenosti, saj želi ohraniti svoj dom kot prostor miru. Živijo v prestižni četrti La Finca, kjer Arbeloa najde ravnovesje med zahtevnim delom in družinskim življenjem.

Njuna pravila so jasna: ohraniti zasebnost, ne podleči privlačnosti javnega blišča in vedno postaviti družino na prvo mesto. Prav ta pristop jima je pomagal, da sta se izognila nepotrebnim govoricam in ohranila stabilno okolje za svoje otroke.

Carlota Ruiz in Alvaro Arbeloa
Carlota Ruiz in Alvaro Arbeloa FOTO: Profimedia

Bratje, ki so postali poslovni partnerji

Arbeloa ni obdan le z ljubečo družino, temveč tudi z bratoma Yagom in Raúlom, ki sta mu blizu že vse življenje. Skupaj so stopili tudi v poslovni svet. Yago in Raúl sta vodilna člana podjetja MioGroup, enega pomembnejših španskih podjetij na področju strateškega komuniciranja in trženja. Álvaro se v javnosti ne izpostavlja kot del podjetja, vendar aktivno sodeluje pri njegovem razvoju.

Bratje verjamejo v moč družinskega podjetja. Želijo ohraniti popoln nadzor nad poslovanjem, ostati zvesti svojim koreninam in se izogniti vplivu zunanjih vlagateljev. MioGroup je tako postal prostor, kjer lahko uresničujejo skupne ideje in vrednote, ki so jih spremljale že v otroštvu.

Selitev, ki je spremenila življenje

Družina Arbeloa je v Álvarovem otroštvu sprejela pomembno odločitev – preselila se je iz Salamanke v Zaragozo. Prav tam je mladi Álvaro naredil prve korake v profesionalni nogomet. Podpora staršev mu je pomagala, da se je hitro prilagodil novemu okolju in se osredotočil na šport, ki je kasneje postal njegova kariera.

Čeprav o njegovih starših ni veliko znanega, je njihov vpliv očiten. Spodbujali so njegove ambicije, mu pomagali premagovati ovire in mu vlivali samozavest. Ta podpora je prisotna še danes, ko se Arbeloa kot trener sooča z izzivi na najvišji ravni.

Družinske vrednote kot temelj uspeha

V sodobnem nogometu, kjer pritisk nikoli ne popusti, je močna družinska opora neprecenljiva. Arbeloa pogosto poudarja, da mu prav domače okolje pomaga ohranjati mirnost in jasnost v ključnih trenutkih. Njegov pristop dokazuje, da za vsakim uspehom stoji nevidna mreža ljudi, ki nudijo podporo, razumevanje in stabilnost.

Družinske tradicije, spoštovanje zasebnosti in sposobnost timskega dela so vrednote, ki ga oblikujejo tako kot trenerja kot človeka. V svetu, kjer je konkurenca neusmiljena, mu prav te lastnosti omogočajo, da ostaja osredotočen in ambiciozen.

Kdo je Álvaro Arbeloa?

Arbeloa je nekdanji branilec španske reprezentance in Real Madrida, s katerim je osvojil številne lovorike, med njimi svetovno in evropsko prvenstvo. Po koncu igralske kariere se je posvetil trenerstvu in se hitro uveljavil kot eden najbolj obetavnih španskih trenerjev. Njegova brata Yago in Raúl sta uspešna podjetnika, njuno podjetje MioGroup pa je pomemben igralec na področju strateških komunikacij v Španiji.

Alvaro Arbeloa je nekdanji branilec španske reprezentance in Real Madrida.
Alvaro Arbeloa je nekdanji branilec španske reprezentance in Real Madrida. FOTO: Profimedia
Šport
Vir: www.russpain.com

