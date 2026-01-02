Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'

Kdaj priložnostno pitje alkohola preide v odvisnost? Ozdravljeni alkoholik je opozoril na znak, ki opozarja, da je čas za alarm.

Ustvarjalec vsebin Corey Warren je na TikToku spregovoril o svojih izkušnjah z alkoholizmom in poti do okrevanja. Njegova iskrena izpoved je opozorila na nevarnosti, ki jih prinaša prekomerno pitje, ter na subtilne znake, da pitje ni več zgolj priložnostno.

Od zabave do zasvojenosti

Čeprav je nekaj pijač s prijatelji lahko zabavno, se pri nekaterih ljudeh občasno pitje spremeni v resno odvisnost. Alkoholizem je lahko uničujoč – vodi do zdravstvenih težav, duševnih stisk ter škoduje družini in prijateljem. Warren je poudaril, da ljudje pogosto začnejo piti kot način spopadanja s stresom ali duševnimi težavami, včasih pa zaradi zmotnega občutka, da so "zabavni" le, ko pijejo.

Rdeč alarm: izguba zavesti

Corey je izpostavil en ključni znak, ki ga je sam prepoznal kot alarm: izguba spomina. "Mislil sem, da je izguba spomina le del pitja, del zabave, del zgodbe, ki jo bom povedal naslednji dan. Nisem se zavedal, da se to zgodi, ko je moja toleranca tako visoka, da spijem preko meje svojega telesa in se tega sploh ne zavedam. In to ni normalno, to ni zabavno. To so moji možgani, ki se izklopijo," je povedal v videoposnetku.

Kaj se dogaja v možganih ob izgubi spomina?

Kot navajajo pri Cleveland Clinic, do izgube spomina ob pitju pride, ko alkohol moti proces konsolidacije spomina v hipokampusu – delu možganov, ki je ključen za prenos informacij iz kratkoročnega v dolgoročni spomin. Prekomerno pitje blokira ta proces, zato se človek zbudi z vrzelmi v spominu na prejšnjo noč. WebMD dodaja, da so t. i. blackouti posledica visokih koncentracij alkohola v krvi, ki dobesedno preprečijo možganom, da bi shranili nove spomine. To pomeni, da se dogodki sicer zgodijo, a jih možgani ne zabeležijo.

Zakaj se toleranca na alkohol povečuje?

Kot pojasnjuje WebMD, se ob rednem pitju razvije toleranca – telo se prilagodi na prisotnost alkohola, zato za enak učinek potrebuje večjo količino. To vodi v nevarne vzorce pitja, saj posameznik zaužije več alkohola, kot ga telo lahko varno presnovi. Cleveland Clinic opozarja, da visoka toleranca ne pomeni odpornosti na škodljive učinke. Nasprotno – povečuje tveganje za poškodbe jeter, srčno-žilne bolezni in duševne motnje.

Znaki zgodnje odvisnosti

Strokovnjaki pri WebMD in Cleveland Clinic navajajo več opozorilnih znakov, da pitje postaja problematično: - prikrivanje količine zaužitega alkohola, - občutek sramu ali jeze, ko drugi omenjajo pitje, - izguba spomina po pitju, - pitje kot način spopadanja s stresom ali tesnobo, - zmanjšana kontrola nad količino alkohola, - zanemarjanje obveznosti zaradi pitja.

Koraki za zmanjšanje tveganja

Kot svetujejo pri Cleveland Clinic in WebMD, lahko tveganje zmanjšamo z naslednjimi ukrepi: - omejitev količine alkohola (npr. največ ena pijača na dan za ženske, dve za moške), - dnevi brez alkohola, da se telo regenerira, - iskanje alternativnih načinov sprostitve (vadba, meditacija, druženje brez alkohola), - iskren pogovor s strokovnjakom, če opazimo zgodnje znake odvisnosti, - podpora skupnosti – pridružitev skupinam za pomoč pri odvisnosti.

