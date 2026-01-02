Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
corey warren
Novice

Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'

E.R.
02. 01. 2026 03.00
3

Kdaj priložnostno pitje alkohola preide v odvisnost? Ozdravljeni alkoholik je opozoril na znak, ki opozarja, da je čas za alarm.

Ustvarjalec vsebin Corey Warren je na TikToku spregovoril o svojih izkušnjah z alkoholizmom in poti do okrevanja. Njegova iskrena izpoved je opozorila na nevarnosti, ki jih prinaša prekomerno pitje, ter na subtilne znake, da pitje ni več zgolj priložnostno.

Od zabave do zasvojenosti

Čeprav je nekaj pijač s prijatelji lahko zabavno, se pri nekaterih ljudeh občasno pitje spremeni v resno odvisnost. Alkoholizem je lahko uničujoč – vodi do zdravstvenih težav, duševnih stisk ter škoduje družini in prijateljem.

Warren je poudaril, da ljudje pogosto začnejo piti kot način spopadanja s stresom ali duševnimi težavami, včasih pa zaradi zmotnega občutka, da so "zabavni" le, ko pijejo.

Zakaj alkohol drugače vpliva na ženske?
Preberi še
Zakaj alkohol drugače vpliva na ženske?

Rdeč alarm: izguba zavesti

Corey je izpostavil en ključni znak, ki ga je sam prepoznal kot alarm: izguba spomina.

"Mislil sem, da je izguba spomina le del pitja, del zabave, del zgodbe, ki jo bom povedal naslednji dan. Nisem se zavedal, da se to zgodi, ko je moja toleranca tako visoka, da spijem preko meje svojega telesa in se tega sploh ne zavedam. In to ni normalno, to ni zabavno. To so moji možgani, ki se izklopijo," je povedal v videoposnetku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kaj se dogaja v možganih ob izgubi spomina?

Kot navajajo pri Cleveland Clinic, do izgube spomina ob pitju pride, ko alkohol moti proces konsolidacije spomina v hipokampusu – delu možganov, ki je ključen za prenos informacij iz kratkoročnega v dolgoročni spomin. Prekomerno pitje blokira ta proces, zato se človek zbudi z vrzelmi v spominu na prejšnjo noč.

WebMD dodaja, da so t. i. blackouti posledica visokih koncentracij alkohola v krvi, ki dobesedno preprečijo možganom, da bi shranili nove spomine. To pomeni, da se dogodki sicer zgodijo, a jih možgani ne zabeležijo.

Zakaj se toleranca na alkohol povečuje?

Kot pojasnjuje WebMD, se ob rednem pitju razvije toleranca – telo se prilagodi na prisotnost alkohola, zato za enak učinek potrebuje večjo količino. To vodi v nevarne vzorce pitja, saj posameznik zaužije več alkohola, kot ga telo lahko varno presnovi.

Cleveland Clinic opozarja, da visoka toleranca ne pomeni odpornosti na škodljive učinke. Nasprotno – povečuje tveganje za poškodbe jeter, srčno-žilne bolezni in duševne motnje.

Kako zmanjšati pitje alkohola? Ta enostaven trik vam lahko pomaga
Preberi še
Kako zmanjšati pitje alkohola? Ta enostaven trik vam lahko pomaga

Znaki zgodnje odvisnosti

Strokovnjaki pri WebMD in Cleveland Clinic navajajo več opozorilnih znakov, da pitje postaja problematično:

- prikrivanje količine zaužitega alkohola,

- občutek sramu ali jeze, ko drugi omenjajo pitje,

- izguba spomina po pitju,

- pitje kot način spopadanja s stresom ali tesnobo,

- zmanjšana kontrola nad količino alkohola,

- zanemarjanje obveznosti zaradi pitja.

Koraki za zmanjšanje tveganja

Kot svetujejo pri Cleveland Clinic in WebMD, lahko tveganje zmanjšamo z naslednjimi ukrepi:

- omejitev količine alkohola (npr. največ ena pijača na dan za ženske, dve za moške),

- dnevi brez alkohola, da se telo regenerira,

- iskanje alternativnih načinov sprostitve (vadba, meditacija, druženje brez alkohola),

- iskren pogovor s strokovnjakom, če opazimo zgodnje znake odvisnosti,

- podpora skupnosti – pridružitev skupinam za pomoč pri odvisnosti.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Unilad, Cleveladn Clinic & Web MD

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Corey Warren alkohlizem prvi znaki alkoholizma odvisnost od alkohola odvisnost izguba spomina toleranca pitje alkohola alkohol škoduje zdravju zakaj med pitjem alkohola pride do izgube spomina možgani zdravje
Zdravje

Takšne so posledice, če spimo manj kot 6 ur na noč

Varni v prometu

Kako varno odstraniti led z avtomobilskih stekel?

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Gonilnik 03. 01. 2026 11.17
0 0
V vseh raznih primerih, vsaka količina, ki je preveč, ima negativne posledice! Osebe, ki vsak dan spijejo manjšo količino alkohola, so alkoholiki. Odvisniki pa itak ne morejo vzdržati niti en dan brez. Za razne odvisnosti je potrebno poiskati vzroke pri sebi in jih nato odpraviti. Lažje je odpraviti odvisnost od alkohola, kot od kajenja. Najceneje je nič piti alkohola in nič kaditi.
ODGOVORI
traparija 02. 01. 2026 15.06
0 0
če o alkoholu sploh razmišljaš, imaš težave z alkoholom. če o cigaretah sploh razmišljaš, imaš težave s cigaretami. če o mcdonaldsu samo razmišljaš, imaš težave z fast foodom. tale je samo zdravljen. verjetno na državne stroške.
ODGOVORI
KarelP 02. 01. 2026 08.55
4 0
Napačen naslov, alkoholik je samo zdravljen, nikoli pa ozdravljen.
ODGOVORI
novice
Petarda 13-letniku poškodovala osem prstov, sluh in čelo
Petarda 13-letniku poškodovala osem prstov, sluh in čelo
šport
'V trenutni rotaciji je pomemben vsak igralec'
'V trenutni rotaciji je pomemben vsak igralec'
popin
V novo leto s krznenim plaščem in kopalkami
V novo leto s krznenim plaščem in kopalkami
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Okusno.je
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Top nedeljska kosila po izboru naših bralcev
Zadovoljna.si
Ločitev, ki je šokirala svet
Ločitev, ki je šokirala svet
Moskisvet.com
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
Bibaleze.si
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Cekin.si
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Dominvrt.si
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Cekin.si
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356