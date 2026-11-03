Za volan je sedel pijan, človek je umrl: 'Nesreče se sploh ne spomnim'

O posledicah vožnje pod vplivom alkohola pogosto govorimo skozi statistiko. Število nesreč, poškodovanih in umrlih vsako leto znova opozarja, da alkohol za volanom ostaja resen problem. A za vsako številko se skriva resnična zgodba, za vsakim podatkom pa ljudje, ki se jim je življenje v enem samem trenutku nepreklicno spremenilo. Alkohol za volanom v Sloveniji ostaja resen problem. V zadnjih letih so alkoholizirani vozniki povzročili skoraj desetino vseh prometnih nesreč, pri smrtnih prometnih nesrečah pa njihov delež presega četrtino. Kljub opozorilom mnogi še vedno verjamejo, da imajo po nekaj kozarcih vse pod nadzorom. Prav na to nevarno prepričanje opozarja zgodba 42-letnega moškega iz kampanje Varno brez alkohola, ki se je pred nesrečo prav tako imel za odgovornega voznika. Imel je urejeno življenje, podjetje in službo, nato pa je ena odločitev za vedno zaznamovala več življenj.

ALKOHOL OSTAJA DEJAVNIK NAJHUJŠIH NESREČ Na Agenciji za varnost prometa opozarjajo, da alkohol ostaja eden ključnih dejavnikov tveganja za nastanek najhujših prometnih nesreč. To potrjujejo tudi podatki za zadnja leta. - 9,88 % vseh povzročiteljev prometnih nesreč med letoma 2021 in 2025 je bilo pod vplivom alkohola. - Pri prometnih nesrečah s smrtnim izidom je delež alkoholiziranih povzročiteljev znašal kar 27,78 %. - Leta 2025 je v nesrečah, ki so jih povzročili alkoholizirani udeleženci, umrlo 25 ljudi. - Do 15. oktobra 2026 so alkoholizirani povzročitelji povzročili 1.137 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 22 ljudi, 112 pa jih je bilo hudo poškodovanih. - Največ alkoholiziranih povzročiteljev letos prihaja iz starostne skupine od 35 do 44 let.

Zakaj smo prepričani, da se nam to ne more zgoditi?

Eden največjih paradoksov alkohola je, da človeku ne zmanjša le sposobnosti vožnje, temveč tudi sposobnost presoje lastnega stanja. Prav zato se mnogi ljudje po nekaj pijačah počutijo bolj samozavestne, čeprav so njihove reakcije počasnejše, pozornost slabša, tveganje za napačne odločitve pa veliko večje. Večina voznikov, ki sede za volan pod vplivom alkohola, ne verjame, da počne nekaj izjemno nevarnega. Pogosteje si govorijo, da so spili premalo, da bi bil alkohol problem, da dobro poznajo pot domov ali da vozijo previdneje od drugih. V ozadju pa je pogosto še ena misel: najhujše prometne nesreče se dogajajo drugim. Tudi 42-letnik, ki danes svojo zgodbo deli javno, je razmišljal podobno.

icon-expand Eden največjih paradoksov alkohola je, da človeku ne zmanjša le sposobnosti vožnje, temveč tudi sposobnost presoje lastnega stanja. FOTO: Arhiv naročnika

Večer, ki je spremenil več življenj

Usodni večer se ni začel nič drugače kot številni poslovni dogodki pred njim. Njegovo podjetje je organiziralo srečanje za poslovne partnerje, kjer je bilo nazdravljanje del druženja. Alkohol je spremljal večer, on pa se ni znal upreti pritisku družbe in reči ne. Danes priznava, da se številnih podrobnosti sploh ne spominja več. Zaradi alkoholiziranosti se ne spomni niti trenutka nesreče. Kaj se je zgodilo, je izvedel šele pozneje od policistov. V nesreči je umrl pešec, druga oseba pa je bila hudo poškodovana. V nekaj trenutkih se ni spremenilo le njegovo življenje. Nepovratno se je spremenilo življenje družine umrlega, poškodovanega in vseh bližnjih, ki bodo posledice tragedije nosili še dolgo po tistem večeru.

'Najtežje je sprejeti, da se ti v sekundi spremeni življenje. Spremeni se neki drugi družini življenje,' je povedal v pogovoru za AVP.

Najtežja kazen ni bila zapor

Ko javnost sliši za prometno nesrečo s smrtnim izidom, običajno najprej pomisli na sodni epilog, zaporno kazen ali odvzem vozniškega dovoljenja. Toda ljudje, ki so povzročili takšne tragedije, pogosto povedo, da so to zgolj formalne posledice. Veliko težje je živeti z občutkom, da nekdo zaradi tvoje napačne odločitve ni nikoli prišel domov. Po nesreči je 42-letnik izgubil poslovne funkcije, umaknil se je iz družbenega življenja in se moral soočiti z občutki krivde, ki ga spremljajo še danes. Pozneje je stopil v stik tudi z družino umrlega, se opravičil in družini finančno pomagal. A kot sam poudarja, ne opravičilo ne denarna pomoč ne morejo vrniti tega, kar je bilo izgubljeno. Prav zato zdaj svojo zgodbo deli javno. Ne zato, da bi iskal razumevanje ali opravičila, temveč zato, ker upa, da bo kdo ob poslušanju njegove izkušnje sprejel drugačno odločitev.

Pritisk družbe je večji, kot si priznamo

Pri vožnji pod vplivom alkohola se odgovornost seveda začne pri posamezniku, a pogosto spregledamo še en dejavnik: družbena pričakovanja. V naši kulturi je alkohol še vedno močno povezan z druženjem, praznovanji in poslovnimi dogodki. Zaradi tega se marsikdo znajde v situaciji, ko mu je lažje spiti še eno pijačo, kot pa pojasnjevati, zakaj je noče. Podobno velja za odhod domov. Včasih je lažje reči "saj bom že", kot organizirati drug prevoz. Tudi protagonist kampanje danes priznava, da bi moral bolj odločno postaviti mejo. Ena najpomembnejših lekcij, ki jih je odnesel iz svoje izkušnje, je prav sposobnost reči ne, tudi kadar to pomeni, da izstopaš iz množice. Prisluhnite celotnemu pogovoru: Izpoved povzročitelja smrtne nesreče

Če piješ, ne vozi. Poskrbi za varen prihod domov in ne dovoli, da pritisk družbe odloča namesto tebe. Ena sama napačna odločitev lahko za vedno spremeni več življenj.

Ena odločitev, ki jo lahko sprejmeš že danes