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Aljaž Kabur
Novice

Slovo od Aljaža Kaburja: Rokometna in gasilska družina v žalosti

B.R.
07. 08. 2026 11.45
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Novo mesto je pretresla žalostna novica o smrti mladega Aljaža Kaburja, ki je mnogo prezgodaj umrl v 25. letu starosti. Bil je član rokometne družine Krke in mladi operativni gasilec, ki je s svojo predanostjo pustil močan pečat med ljudmi, ki so ga poznali.

Poslovil se je mladenič, ki je povezoval šport in pomoč ljudem

Vest o Aljaževi smrti so z globoko žalostjo sporočili pri Moškem rokometnem klubu Krka. Kot so zapisali, je Aljaž njihove barve zastopal vse do sezone 2016/2017 in bo v spominu kluba za vedno ostal del rokometne družine Krke.

"Ni slovo tisto, kar boli, temveč spomin, ki za vedno živi," so ob slovesu zapisali pri klubu ter izrazili iskreno sožalje njegovi partnerki, otrokoma, staršem, sorodnikom, prijateljem in vsem, ki so ga imeli radi.

Bil je tudi predan gasilec

Aljaž Kabur ni bil znan le kot nekdanji rokometaš, temveč tudi kot mladi operativni gasilec. Njegovi kolegi iz Prostovoljnega gasilskega društva Stopiče so ob njegovi smrti zapisali, da jih je nepričakovana izguba globoko prizadela.

"Sedaj bo tvoj pozivnik piskal ... Pazi na nas od zgoraj," so se od njega poslovili gasilci, ki so s temi besedami poudarili njegovo pripadnost gasilski skupnosti in pripravljenost pomagati drugim.

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Velika izguba za skupnost

Novica o njegovi smrti je močno odjeknila v Novem mestu in okolici. Prijatelji, športni kolegi in gasilski tovariši se poslavljajo od človeka, ki je bil del več različnih skupnosti in je s svojim delom ter odnosom pustil neizbrisen spomin.

Družini, partnerki, otrokoma ter vsem njegovim bližnjim izrekajo iskreno sožalje tudi številni, ki so ga poznali skozi šport, gasilstvo in vsakdanje življenje.

Aljaž Kabur bo ostal v spominu kot mlad človek, ki je svojo energijo namenjal tako športu kot pomoči drugim. Njegova pot se je končala veliko prezgodaj, spomini nanj pa bodo ostali med vsemi, ki so ga imeli radi.

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Viri: MRK Krka, PGD Stopiče, Mestna občina Novo mesto

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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