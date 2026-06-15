ALF ostal brez 'mame': umrla zvezda kultne serije

Kot poroča Welt, je igralka Anne Schedeen umrla v starosti 77 let, njeni bližnji pa so ob tem poudarili njeno toplino in vpliv, ki ga je imela tako v zasebnem življenju kot tudi v igralski karieri.

Igralka je največjo slavo dosegla v osemdesetih letih, ko je v seriji ALF igrala Kate Tanner, mater družine, ki v svoj dom sprejme nenavadnega vesoljčka Alfa. Serija je bila predvajana med letoma 1986 in 1990 in je postala ena najbolj prepoznavnih televizijskih komedij svojega časa, kot navaja Wikipedia.

Po poročanju The Sun so se ob njeni smrti številni oboževalci in sodelavci poslovili od igralke ter jo opisali kot izjemno profesionalno, toplo in predano umetnico, ki je pustila močan pečat v televizijski industriji.

Čeprav je najbolj znana po vlogi v ALF, je Schedeenova nastopila tudi v številnih drugih priljubljenih televizijskih serijah, med drugim v Cheers, Magnum P. I. in Murder, She Wrote, kar potrjujejo tudi njeni biografski zapisi.

Njena smrt je sprožila val odzivov na družbenih omrežjih, kjer se oboževalci po vsem svetu spominjajo njenih vlog in vpliva, ki ga je imela na televizijo 80. let.