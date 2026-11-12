Skupaj 43 let, brez poroke in še vedno zaljubljena: 'Še vedno je tako čeden, osrečuje me'

Goldie Hawn še vedno vidi Kurta Russella kot izjemno privlačnega moškega

Igralka Goldie Hawn je v oddaji The Jennifer Hudson Show odkrito spregovorila o svojem odnosu s 75-letnim igralcem Kurtom Russellom. Ob tem ni skrivala občudovanja in priznala, da se njena privlačnost do partnerja po vseh teh letih ni prav nič zmanjšala. "Še vedno je tako čeden. Ko ga pogledam danes, kljub temu da sva se oba nekoliko postarala, ga še vedno vidim kot zelo privlačnega moškega. Povem mu, da je ljubezen še vedno prisotna. Čudovit je in osrečuje me," je povedala igralka.

icon-expand Goldie Hawn in Kurt Russell sta skupaj že 43 let. FOTO: Profimedia

Njegov glasen smeh ji včasih povzroča preglavice

Goldie je med pogovorom z voditeljico Jennifer Hudson razkrila tudi zabavno prigodo z njunega nedavnega potovanja iz New Yorka. Skupni izlet je opisala kot nekakšne kratke medene tedne, med katerimi sta si vzela čas drug za drugega. Med potjo domov si je Kurt na slušalkah ogledoval film, ki ga je očitno zelo zabaval. Smejal se je tako glasno, da je Goldie začelo skrbeti, ali s tem moti druge potnike. Večkrat ga je poskušala opozoriti, naj se nekoliko umiri, vendar je bil tako zatopljen v ogledovanje, da ga ni mogla ustaviti.

Njuna ljubezenska zgodba se je začela pred več kot štirimi desetletji

icon-expand Posebnost njunega odnosa je tudi dejstvo, da se kljub 43 letom skupnega življenja nikoli nista poročila. FOTO: Profimedia

Čeprav sta danes eden najbolj prepoznavnih hollywoodskih parov, se njuna zgodba ni začela z ljubeznijo na prvi pogled. Goldie in Kurt sta se prvič srečala leta 1968 med snemanjem Disneyjevega glasbenega filma The One and Only, Genuine, Original Family Band. Takrat med njima še ni preskočila romantična iskrica. Ponovno sta se srečala leta 1983, ko sta skupaj snemala film Swing Shift. Takrat sta se bolje spoznala in med njima se je razvilo razmerje, ki traja še danes. Skupaj imata sina Wyatta, poleg tega pa sta ustvarila povezano družino, v kateri sta tudi Goldiejina otroka Kate in Oliver Hudson ter Kurtov sin Boston iz prejšnjih zvez.

Zakaj se Goldie Hawn in Kurt Russell nikoli nista poročila?

Posebnost njunega odnosa je tudi dejstvo, da se kljub 43 letom skupnega življenja nikoli nista poročila. V Hollywoodu, kjer so poroke in ločitve pogosto v središču pozornosti, sta ubrala nekoliko drugačno pot. Igralka je že večkrat pojasnila, da zanjo skrivnost dolgotrajnega odnosa ni v poročnem prstanu, temveč v svobodi, zaupanju in spoštovanju individualnosti. Pomembno se ji zdi, da partnerja drug drugemu omogočata prostor za lastne interese in ohranjata svojo osebnost. Ne verjame, da morata dva človeka postati eno v tolikšni meri, da izgubita občutek zase.

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