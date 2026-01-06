Moskisvet.com
varnostni trikotnik
Novice

20 stvari, ki jih mora imeti vsak voznik v avtomobilu

L.G.
06. 01. 2026 04.00
0

Ne glede na to, ali se vsak dan vozite v službo ali se občasno odpravite na daljšo pot, vas lahko na cesti hitro presenetijo okvara, slabo vreme ali prometna nesreča. Kot opozarjajo prometni strokovnjaki, razlika med neprijetno izkušnjo in resnim zapletom pogosto ni sreča, temveč pripravljenost.

Spodaj je seznam 20 stvari, ki jih strokovnjaki priporočajo, da jih imamo vedno v svojem vozilu.

Zakonsko obvezna oprema v Sloveniji

1. Komplet prve pomoči

Komplet prve pomoči je v Sloveniji zakonsko obvezen in mora ustrezati standardu DIN 13164, ki določa obvezno vsebino (povoji, sterilne gaze, obliži, trikotna ruta, zaščitne rokavice, škarje in navodila za prvo pomoč).

2. Varnostni trikotnik

Opozorilni trikotnik je obvezna oprema in služi opozarjanju drugih udeležencev v prometu. Kot navaja Zakon o pravilih cestnega prometa, mora biti postavljen na ustrezni razdalji, še posebej na avtocestah in hitrih cestah.

3. Odsevni varnostni jopič

Vidnost ob cesti lahko odloča o življenju. Odsevni jopič mora biti dosegljiv iz potniške kabine, saj ga mora voznik ob izstopu iz vozila na cesti ali avtocesti obleči takoj.

Varnostni trikotnik in odsevni jopič sta obvezna oprema.
Varnostni trikotnik in odsevni jopič sta obvezna oprema. FOTO: Shutterstock

4. Rezervno kolo ali komplet za popravilo pnevmatike

Kot poročajo avtomobilske zavarovalnice, je predrta pnevmatika med najpogostejšimi vzroki za obstanek ob cesti. Po slovenski zakonodaji mora imeti vozilo rezervno kolo ali namenski komplet za začasno popravilo pnevmatike.

5. Rezervne žarnice

Če ima vozilo žarnice, ki jih je mogoče zamenjati brez orodja, mora imeti tudi komplet rezervnih. Tako določa pravilnik o opremi vozil v Sloveniji.

Nevarnosti, ki na vas prežijo v hladnejših mesecih
Preberi še
Nevarnosti, ki na vas prežijo v hladnejših mesecih

Sezonska obvezna oprema

6. Zimska oprema

V Sloveniji je med 15. novembrom in 15. marcem obvezna zimska oprema: zimske pnevmatike ali letne pnevmatike z ustreznim profilom in snežne verige v prtljažniku (če razmere to zahtevajo).

Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Preberi še
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?

Priporočena (a ne zakonsko obvezna) oprema

7. Svetilka z rezervnimi baterijami

Ameriško avtomobilistično združenje AAA navaja, da je ročna svetilka ena osnovnih varnostnih stvari v vozilu, zlasti pri nočnih okvarah ali menjavi pnevmatike.

8. Kabli za zagon motorja ali zaganjalna baterija

Prazna baterija lahko popolnoma prekine pot. Zato je dobro v avtomobilu imeti zagonske kable ali prenosno zaganjalno baterijo, ki omogoča zagon tudi brez pomoči drugega vozila.

9. Polnilnik in prenosna baterija za telefon

Telefon omogoča klic na pomoč, navigacijo in obveščanje bližnjih. Zato sta avtomobilski polnilnik in dodatna baterija osnovna oprema sodobnega voznika.

10. Pitna voda

Kot opozarjajo zavarovalnice in reševalne službe, lahko čakanje na pomoč v vročini ali prometnem zastoju hitro vodi v dehidracijo. Zato je priporočljivo imeti vsaj eno plastenko vode.

V avtu je priporočljivo imeti vsaj eno plastenko vode.
V avtu je priporočljivo imeti vsaj eno plastenko vode. FOTO: Shutterstock
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo
Preberi še
Če vam med vožnjo zasveti ta lučka, nemudoma ustavite vozilo

11. Prigrizki

Energijske ploščice, oreščki ali suho sadje pomagajo ohranjati energijo v nepredvidljivih situacijah, še posebej pri daljšem čakanju.

12. Topla odeja ali termo folija

Topla odeja ali termo folija ni del obveznega kompleta prve pomoči v Sloveniji, vendar jo reševalci priporočajo kot dodatek za preprečevanje podhladitve v primeru okvare ali prometne nesreče.

13. Delovne rokavice

Rokavice zaščitijo roke pri menjavi pnevmatike ali manjših popravilih ob cesti.

14. Osnovni komplet orodja

Manjši komplet z izvijačem, kleščami in nožem je dovolj za reševanje preprostih tehničnih težav.

15. Lepilni trak

Univerzalni trak je uporaben za začasna popravila ali pritrditev poškodovanih delov.

Telefon omogoča klic na pomoč, navigacijo in obveščanje bližnjih.
Telefon omogoča klic na pomoč, navigacijo in obveščanje bližnjih. FOTO: Shutterstock
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?
Preberi še
Nakup rabljenega avta: Koliko prevoženih kilometrov bi moral imeti?

16. Strgalo za led in snežna krtača

Čisto vetrobransko steklo je osnovni pogoj za varno vožnjo. V zimskih mesecih sta ti dve stvari nujni.

17. Merilnik tlaka v pnevmatikah

Pravilno napolnjene pnevmatike vplivajo na varnost, obrabo in porabo goriva.

18. Gasilni aparat za vozila

V Sloveniji gasilni aparat v osebnem vozilu ni obvezen, vendar ga varnostne organizacije priporočajo za obvladovanje začetnih požarov.

19. Vlečna vrv ali trak

Vlečna vrv je uporabna pri zdrsih, snegu ali okvari na manj prometnih cestah.

20. Dokumenti in higienski pripomočki

Voznik mora imeti pri sebi veljavne dokumente (vozniško dovoljenje, prometno dovoljenje, dokazilo o zavarovanju), poleg tega pa je priporočljivo imeti tudi zapisane nujne telefonske številke in osnovne higienske pripomočke.

Vir: promet.si, slovensko.sk, american automobile association

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
