Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test

Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test

Znanost
0
En objem je spremenil vse
Odnosi

0
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Zabava

0
45-letnica s telesom boginje
Zabava

1
Princesa je iz dneva v dan slabše
Novice

0
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Vesolje

Nova raziskava Univerze v Zürichu postavlja pod vprašaj tradicionalno klasifikacijo Uran in Neptuna kot ledenih velikanov.
0
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Visoki obrati

Kako učinkovit je sistem start-stop v resnici in zakaj lahko njegovo trajno izklapljanje povzroči več škode kot koristi? Preverite v nadaljevanju.
0
En objem je spremenil vse
Odnosi

Njuna ljubezenska zgodba je ena najlepših v svetu športa.
0
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Zabava

Helena Bonham Carter ostaja ena najbolj iskrenih in neustrašnih osebnosti v filmskem svetu. Njena zgodba o ljubezni, razhodu, osebni rasti in novi sreči je dokaz, da se življenje lahko na novo postavi tudi po najtežjih poglavjih. Več pa v nadaljevanju.
0
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?
Fit

Odločate se med finsko in infrardečo savno? Odkrijte ključne razlike, edinstvene koristi za vaše telo in dobro počutje ter ugotovite, katera izbira bo najbolj ustrezala vašim potrebam po sprostitvi in podpori zdravju.
0
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačen
Svet

Rim uvaja vstopnino za ogled vodnjaka Trevi, ki začne veljati 7. januarja. V nadaljevanju izveste, koliko bo znašala, zakaj so se odločili za to in koliko dobička se s tem ukrepom obeta italijanski prestolnici.
0
Princesa je iz dneva v dan slabše
Novice

Norveška prestolonaslednica Mette-Marit, stara 52 let, se sooča z najtežjim zdravstvenim izzivom doslej.
0
Za božič jo bo presenetil z nepričakovanim darilom
Film/tv

VOYO je pripravil izbor najboljših božičnih filmov, ki bodo pričarali pravo praznično vzdušje. Od romantičnih komedij do družinskih klasik, odkrijte popolne zgodbe za tople zimske večere.
0
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Zabava

Američan, ki je na Hrvaškem kupil hišo za 5.000 evrov, je pokazal, kako napreduje prenova.
0
45-letnica s telesom boginje
Zabava

Manekenka je navdušila z osupljivim videzom po porodu in znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj ikoničnih supermodelk na svetu.
1
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!
Naprave in aplikacije

Za temi navidez nedolžnimi vhodi se lahko skriva resna kibernetska grožnja! V nadaljevanju preberite, kaj je "juice jacking" in kako zaščititi svoje naprave.
1
Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?
Fit

Strokovnjaki so v novi študiji iskali odgovor na to, ali je spanec pomembnejši kot telesna aktivnost. Ne boste verjeli, kaj so ugotovili.
0
