Odnosi
En objem je spremenil vse
Zabava
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Zabava
45-letnica s telesom boginje
Novice
Princesa je iz dneva v dan slabše
Arhiv člankov
Vesolje
Neverjetno odkritje pretreslo znanostNova raziskava Univerze v Zürichu postavlja pod vprašaj tradicionalno klasifikacijo Uran in Neptuna kot ledenih velikanov.
Visoki obrati
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?Kako učinkovit je sistem start-stop v resnici in zakaj lahko njegovo trajno izklapljanje povzroči več škode kot koristi? Preverite v nadaljevanju.
Zabava
Srečo je našla z 22 let mlajšimHelena Bonham Carter ostaja ena najbolj iskrenih in neustrašnih osebnosti v filmskem svetu. Njena zgodba o ljubezni, razhodu, osebni rasti in novi sreči je dokaz, da se življenje lahko na novo postavi tudi po najtežjih poglavjih. Več pa v nadaljevanju.
Fit
Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?Odločate se med finsko in infrardečo savno? Odkrijte ključne razlike, edinstvene koristi za vaše telo in dobro počutje ter ugotovite, katera izbira bo najbolj ustrezala vašim potrebam po sprostitvi in podpori zdravju.
Svet
Ogled znamenitosti v Rimu ne bo več brezplačenRim uvaja vstopnino za ogled vodnjaka Trevi, ki začne veljati 7. januarja. V nadaljevanju izveste, koliko bo znašala, zakaj so se odločili za to in koliko dobička se s tem ukrepom obeta italijanski prestolnici.
Novice
Princesa je iz dneva v dan slabšeNorveška prestolonaslednica Mette-Marit, stara 52 let, se sooča z najtežjim zdravstvenim izzivom doslej.
Film/tv
Za božič jo bo presenetil z nepričakovanim darilomVOYO je pripravil izbor najboljših božičnih filmov, ki bodo pričarali pravo praznično vzdušje. Od romantičnih komedij do družinskih klasik, odkrijte popolne zgodbe za tople zimske večere.
Zabava
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogočeAmeričan, ki je na Hrvaškem kupil hišo za 5.000 evrov, je pokazal, kako napreduje prenova.
Zabava
45-letnica s telesom boginjeManekenka je navdušila z osupljivim videzom po porodu in znova dokazala, zakaj velja za eno najbolj ikoničnih supermodelk na svetu.
Naprave in aplikacije
Polnite telefon na javnih mestih? Nikar!Za temi navidez nedolžnimi vhodi se lahko skriva resna kibernetska grožnja! V nadaljevanju preberite, kaj je "juice jacking" in kako zaščititi svoje naprave.
