Najdražji "da" vašega življenja - toliko Slovenci danes namenijo premium porokam

Kako je mogoče za en poročni dan porabiti toliko denarja?

In predvsem – ali je mogoče tudi z nižjim budgetom ustvariti poroko, ki je videti premium?

Prav to bodo lahko pari raziskali tudi na dogodku Poročni EXPO 2026, ki bo potekal 3. oktobra v Grand Hotelu Union v Ljubljani. Dogodek bo na enem mestu združil izbrane in preverjene ponudnike iz različnih segmentov poročne industrije, zato bodo pari lahko primerjali različne možnosti ter svojo poroko sestavili glede na lastne želje, prioritete in budget. Obiskovalce čakajo tudi brezplačne vstopnice, vendar je njihovo število omejeno, zato si jih je priporočljivo zagotoviti pravočasno tukaj .

icon-expand Poročni EXPO 2026 FOTO: Arhiv naročnika

Kaj sploh pomeni premium poroka?

Premium poroka ne pomeni nujno, da je vse, kar je povezano z njo, najdražje. Pogosto pomeni predvsem več pozornosti do detajlov, kakovostnejše storitve, bolj dovršeno izvedbo in ponudnike, ki so izbrani glede na stil para. Razlika se lahko pokaže pri skoraj vsakem elementu – od lokacije in kulinarike do fotografije, videa, cvetja, glasbe, obleke in dekoracije.

Od 10.000 do 40.000 evrov – zakaj je razlika tako velika?

Omisli.si za leto 2026 navaja, da se slovenske poroke najpogosteje gibljejo med okoli 14.000€, zgornji del trga pa je zgodba zase. Tudi Bloomberg Adria je letos poročal, da slovenski pari vse pogosteje za poroko odštejejo več kot 20.000 evrov, od tega lahko denimo samo hrana in pijača dosežeta okoli 150 evrov na osebo.

Kam lahko izgine 40.000 evrov?

Največji strošek je običajno povezan z lokacijo, hrano in pijačo, nato pa se znesek hitro povečuje še zaradi drugih elementov. Fotografija in video sta za številne pare pomembna investicija, pri premium izvedbah pa se lahko pridružijo še dodatna ekipa, vsebine za družbena omrežja ali filmski poročni film. Velik del budgeta lahko predstavljata tudi cvetje in dekoracija – od mizne dekoracije in sveč do večjih cvetličnih instalacij in personaliziranih detajlov. Potem so tu še glasba in zabava, obleka, frizura, ličenje, torta, prevozi, nastanitve, tiskovine in organizacija. Posamezni stroški morda niso videti ogromni, a skupaj hitro ustvarijo večtisočakov račun. Prav ti številni manjši dodatki so pogosto razlog, da začetni proračun na koncu ni več videti tako nedolžen.

icon-expand Poročni EXPO 2026 FOTO: Arhiv naročnika