Zakaj vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu in projektih

Slaba novica zgodaj je samo novica

Nekdanji Amazonov inženir Steve Huynh tako navaja, da je slaba novica, povedana zgodaj, pač samo novica. Kot primer uporabi ladjo, ki pluje iz New Yorka proti Londonu. Navigator opazi, da so za nekaj stopinj zgrešili pot. Če pove takoj, kapitan malo obrne krmilo in nihče več ne misli na to. Če molči teden dni, ladja pristane bližje Maroku kot Angliji. Podobno logiko lahko vidimo v poslu; če težavo sporočimo takoj, se jo takoj odpravi. Če čakamo predolgo, postane kriza.

icon-expand Vaš perfekcionizem zavira napredek pri delu? FOTO: Shutterstock

Enosmerna in dvosmerna vrata

Jeff Bezos odločitve deli na dve vrsti. Enosmerna vrata so nepovratna, zato je vredno natančno analizirati možnosti, preden greš čeznje. Dvosmerna vrata so povratna in zanje zadošča hiter, lahek postopek. V istem pismu je dodal, da je zmota poceni, če jo znaš hitro prepoznati in popraviti. Najdražje je čakati. Koliko tvojih "usodnih" odločitev bi lahko v resnici rešil v enem popoldnevu? Osnutek predstavitve, prvi e-mail stranki, izbira orodja, predlog šefu. Vse to so dvosmerna vrata, perfekcionist pa jih obravnava, kot da gre za vprašanje življenja in smrti.

icon-expand Najdražja napaka to, da o napaki molčiš. FOTO: Shutterstock

Perfekcionizem raste

Thomas Curran in Andrew Hill sta v metaanalizi zajela 41.641 študentov iz ZDA, Kanade in Velike Britanije med letoma 1989 in 2016. Socialno predpisani perfekcionizem, torej občutek, da drugi od tebe pričakujejo popolnost, je v tem času zrasel za 33 odstotkov. Ali so kriva družbena omrežja ali kaj drugega, je tema za kdaj drugič. Pomembno pa je, da perfekcionizem ni isto kot visoki standardi. Pogosto je perfekcionizem v resnici strah, ki ga poskusimo zamaskirati v skrb za kakovost, kaže pa se kot odlašanje. Dokler stvari ne oddamo, je nihče ne more kritizirati.

Kako se ozdraviti perfekcionizma?

Osnutek pokaži, ko je narejen do tretjine ali polovice, in jasno povej, da je osnutek. Pred odločitvijo se vprašaj, ali so vrata enosmerna ali dvosmerna. Če so dvosmerna, se odloči danes, ne v sredo, ko boš "imel več časa". Napako sporoči isti dan in zraven predlagaj popravek. Mejo, kdaj boš zadevo oddal, postavi nizko; zadostno je povsem v redu, lovljenje popolnosti se zaključi nekje v srednji šoli. Ko enkrat vidiš, da je napake precej enostavno popraviti, iskanje popolnosti pa kritiko samo preloži na trenutek, ko bo najbolj boleča, je lažje spremeniti svoj način dela.