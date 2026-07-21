Znanstveniki odkrili živilo, ki bi lahko upočasnilo biološko staranje moških

Japonski raziskovalci so ugotovili, da so moški, ki so tri mesece redno uživali jogurt, izboljšali prehranske navade in se zmerno gibali, upočasnili svoje biološko staranje. Rezultati so bili merljivi celo na ravni DNK.

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Biološka starost ni enaka številki na rojstnem listu

Ko govorimo o staranju, običajno govorimo o kronološki starosti, torej o številu let, ki jih imamo. Znanstvenike pa vse bolj zanima biološka starost, ki kaže, kako hitro se v resnici stara naše telo. Dve osebi, stari 60 let, imata lahko namreč zelo različno biološko starost glede na življenjski slog, prehrano, telesno aktivnost in druge dejavnike. Prav zato raziskovalci danes uporabljajo tako imenovane epigenetske ure, ki s pomočjo sprememb v DNK ocenjujejo hitrost staranja organizma.

icon-expand Biološka starost kaže, kako hitro se v resnici stara naše telo. FOTO: Adobe Stock

Kaj so ugotovili raziskovalci?

Študija, objavljena v znanstveni reviji Aging, je vključevala 48 moških s prekomerno telesno težo, starih med 50 in 74 let. Polovica jih je 12 tednov sledila posebnemu programu, druga polovica pa je nadaljevala svoj običajni življenjski slog. Program ni bil posebej zahteven:

- vsak dan so zaužili 100 gramov navadnega probiotičnega jogurta,

- omejili prenajedanje in sladke pijače,

- zmanjšali prigrizke,

- hodili ali izvajali drugo zmerno telesno aktivnost približno 30 minut vsaj trikrat tedensko. Po treh mesecih so raziskovalci ponovno analizirali njihove krvne vzorce in ugotovili, da se je hitrost biološkega staranja v povprečju zmanjšala za približno 2,2 odstotka.

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Zakaj ravno jogurt?

Raziskovalci opozarjajo, da zaslug ne gre pripisovati samo jogurtu, saj je šlo za kombinacijo več zdravih navad. Kljub temu je prav probiotični jogurt predstavljal osrednji del programa. Probiotiki lahko ugodno vplivajo na črevesni mikrobiom, ta pa ima pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, presnovi in stopnji kroničnega vnetja v telesu. Strokovnjaki že dlje časa domnevajo, da zdravo črevesje lahko vpliva tudi na procese staranja. Vse več raziskav namreč kaže, da so kronična vnetja eden ključnih dejavnikov hitrejšega staranja in razvoja številnih bolezni, od srčno-žilnih težav do sladkorne bolezni.

icon-expand Črevesni mikrobiom ima pomembno vlogo pri delovanju imunskega sistema, presnovi in stopnji kroničnega vnetja v telesu. FOTO: Shutterstock

Kaj lahko storite že danes?

Dobra novica je, da raziskava ne zagovarja ekstremnih ukrepov. Prav nasprotno. Največji učinek naj bi prinesla kombinacija majhnih, a doslednih sprememb. Če želite svojemu telesu pomagati ostati vitalno čim dlje, strokovnjaki priporočajo:

- redno uživanje fermentiranih živil, kot so jogurt, kefir ali kislo zelje,

- več zelenjave, sadja in polnovrednih živil,

- manj sladkih pijač in ultra predelane hrane,

- vsaj 150 minut zmerne telesne aktivnosti tedensko,

- kakovosten spanec in obvladovanje stresa. Jogurt seveda ni čudežna rešitev, kljub temu pa raziskava prinaša zanimivo sporočilo: za počasnejše staranje morda ne potrebujemo dragih postopkov ali modnih diet. Včasih lahko veliko razliko naredijo že vsakodnevni sprehodi, boljša prehrana in preprost lonček jogurta.

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