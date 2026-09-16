Želela je največje prsi na svetu, telo pa je plačalo ceno

Želela največje prsi na svetu
Lorena Fabiana Colotta, ki jo javnost pozna kot Sabrino Sabrok, je argentinsko-mehiška pevka, igralka, televizijska voditeljica in model. S svojo nenavadno podobo je že vrsto let privabljala pozornost, največ pa je je bilo namenjene njenim izjemno velikim prsim.
S prvim povečanjem je začela pri 25 letih. Od takrat je prestala številne posege, s katerimi je želela svoje prsi povečati do skrajnih meja. Že leta 2008 je kolumbijski časnik El Tiempo poročal, da si je Sabrokova zadala cilj postati lastnica največjih prsi na svetu.
Njena želja po ekstremnih telesnih spremembah se je nadaljevala tudi pozneje. Leta 2020 je v oddaji Venga La Alegría povedala, da je imela v vsakem vsadku približno osem litrov fiziološke raztopine in da si želi še večjega oprsja.
Velikost je začela vplivati na njeno zdravje
Z leti pa je ekstremna velikost prinesla tudi precej manj glamurozno plat. Sabrokova je v preteklosti govorila o bolečinah v hrbtu, povezanih z velikostjo in težo prsi.
Jutarnji list je leta 2023 poročal o njeni izjavi, da je bila bolečina zaradi teže tako huda, kot bi ji nekdo z nožem rezal v hrbet. Takrat so mediji navajali tudi, da je imela velikost košarice TTT in da je opravila približno 15 operacij na prsih. Zdravniki so ji zaradi težav s hrbtom priporočili odstranitev vsadkov.
Zdravstveno tveganje pri zelo velikih prsih ni zgolj stvar videza. Raziskava, objavljena v znanstveni zbirki PubMed, je pokazala, da večja teža prsi povečuje sile, ki delujejo na hrbtenico. Pri večjih velikostih se zato lahko poveča obremenitev hrbta.
Zmanjšanje prsi je bilo nekoč videti skoraj neizogibno
Sabrokova takrat ni skrivala, da ji možnost zmanjšanja ni bila všeč. Njena podoba je namreč postala pomemben del njene javne identitete in kariere.
Njena zgodba je zato postala primer skrajnega odnosa do telesnih sprememb: tisto, kar ji je prineslo prepoznavnost, je hkrati začelo povzročati tudi zdravstvene težave.
Danes trdi, da nima bolečin
Toda njeno trenutno stanje je drugačno od slike, ki so jo ustvarjali starejši članki.
Infobae je septembra 2026 objavil pogovor, v katerem je povedala, da ima še vedno iste vsadke, s katerimi je bila povezana z nekdanjimi rekordi. Njeno oceno teže danes predstavlja približno pet kilogramov na vsaki strani.
Povedala je, da trenutno nima zdravstvenih težav, povezanih z njimi.
Prav tako je dejala, da se za zdaj ne namerava ponovno odpraviti na operacijo. Hkrati pa možnosti dodatnega povečanja ni povsem zavrnila in je priznala, da razmišlja, ali bi njeno telo preneslo še večjo velikost.
Viri: Infobae, Jutarnji list, 24sata, Telemundo, El Tiempo, PubMed
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