Želela je največje prsi na svetu, telo pa je plačalo ceno

Želela največje prsi na svetu

Lorena Fabiana Colotta, ki jo javnost pozna kot Sabrino Sabrok, je argentinsko-mehiška pevka, igralka, televizijska voditeljica in model. S svojo nenavadno podobo je že vrsto let privabljala pozornost, največ pa je je bilo namenjene njenim izjemno velikim prsim.

icon-expand Lorena Fabiana Colotta je želela imeti največje prsi na svetu. FOTO: Profimedia

S prvim povečanjem je začela pri 25 letih. Od takrat je prestala številne posege, s katerimi je želela svoje prsi povečati do skrajnih meja. Že leta 2008 je kolumbijski časnik El Tiempo poročal, da si je Sabrokova zadala cilj postati lastnica največjih prsi na svetu. Njena želja po ekstremnih telesnih spremembah se je nadaljevala tudi pozneje. Leta 2020 je v oddaji Venga La Alegría povedala, da je imela v vsakem vsadku približno osem litrov fiziološke raztopine in da si želi še večjega oprsja.

Velikost je začela vplivati na njeno zdravje

Z leti pa je ekstremna velikost prinesla tudi precej manj glamurozno plat. Sabrokova je v preteklosti govorila o bolečinah v hrbtu, povezanih z velikostjo in težo prsi. Jutarnji list je leta 2023 poročal o njeni izjavi, da je bila bolečina zaradi teže tako huda, kot bi ji nekdo z nožem rezal v hrbet. Takrat so mediji navajali tudi, da je imela velikost košarice TTT in da je opravila približno 15 operacij na prsih. Zdravniki so ji zaradi težav s hrbtom priporočili odstranitev vsadkov. Zdravstveno tveganje pri zelo velikih prsih ni zgolj stvar videza. Raziskava, objavljena v znanstveni zbirki PubMed, je pokazala, da večja teža prsi povečuje sile, ki delujejo na hrbtenico. Pri večjih velikostih se zato lahko poveča obremenitev hrbta.

icon-expand Sabrina Sabrok je velika ljubiteljica plastičnih operacij. FOTO: Profimedia

Zmanjšanje prsi je bilo nekoč videti skoraj neizogibno

Sabrokova takrat ni skrivala, da ji možnost zmanjšanja ni bila všeč. Njena podoba je namreč postala pomemben del njene javne identitete in kariere. Njena zgodba je zato postala primer skrajnega odnosa do telesnih sprememb: tisto, kar ji je prineslo prepoznavnost, je hkrati začelo povzročati tudi zdravstvene težave.

Danes trdi, da nima bolečin