Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil

Ena nosnica je lahko zamašena namenoma

Če ste kdaj opazili, da skozi eno nosnico dihate precej lažje kot skozi drugo, ni nujno, da ste zboleli. Kot pojasnjuje zdravnik Michael Benninger za Cleveland Clinic, gre pogosto za normalen pojav, imenovan nosni cikel. Nosnici namreč ne delujeta ves čas enako. Pretok zraka se med njima izmenjuje, pri čemer se tkivo v notranjosti ene nosnice nekoliko napolni s krvjo in nabrekne, medtem ko se druga bolj sprosti. Po besedah dr. Benningerja se lahko strani zamenjata približno vsakih štiri do šest ur. Pri nekaterih ljudeh je ta pojav komaj opazen, drugi pa ga občutijo precej bolj izrazito.

icon-expand Jeseni se marsikdo sreča z zamašenim nosom FOTO: Adobe Stock

Zakaj imamo sploh nosni cikel?

Raziskava, objavljena v znanstveni zbirki PubMed Central, je pokazala, da se pretok zraka med nosnicama naravno izmenjuje. Na ta način nosni prehodi uravnavajo pretok zraka, hkrati pa se lahko njihova sluznica izmenično nekoliko spočije. Novejša razlaga, objavljena v The Conversation in povzeta tudi na MedicalXpress, navaja, da se lahko prevladujoča nosnica med budnostjo zamenja tudi vsakih nekaj ur. Med spanjem je cikel običajno počasnejši.

Prehlad vse skupaj še poslabša

Ko se prehladimo, postane nosni cikel precej bolj opazen. Zaradi okužbe se krvne žile v nosni sluznici razširijo, nastaja pa tudi več sluzi. Posledično se nosni prehodi zožijo. BBC Science Focus pojasnjuje, da zato med prehladom pogosto dobimo občutek, da je ena nosnica skoraj popolnoma zaprta, medtem ko je druga še razmeroma prehodna. Podoben učinek lahko povzročijo tudi alergije, dražeče snovi, suh zrak in vnetje nosne sluznice.

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Tudi položaj med spanjem ima vlogo

Če spite na boku, se lahko zamašenost še dodatno izrazi. Cleveland Clinic pojasnjuje, da je nosnica na strani, na kateri ležimo, lahko bolj zamašena zaradi sprememb v pretoku krvi in položaja telesa. Zato se lahko zgodi, da pred spanjem brez težav dihate skozi obe nosnici, nekaj ur pozneje pa imate občutek, da je ena povsem zaprta. Ko se obrnete ali vstanete, se občutek pogosto spremeni.

icon-expand Občasno zamašena ena nosnica praviloma ni razlog za skrb. FOTO: Adobe Stock

Kdaj zamašenost ni več običajna?

Občasno zamašena ena nosnica praviloma ni razlog za skrb. Drugače pa je, če je ena stran nosu vztrajno zamašena in se stanje ne izboljša. Med možnimi vzroki so ukrivljen nosni pretin, nosni polipi, kronično vnetje ali ponavljajoče se okužbe. Cleveland Clinic opozarja, da je pri dolgotrajni enostranski zamašenosti smiselno poiskati zdravniški nasvet. Če se zamašenost pojavlja predvsem ob prehladu ali se čez dan izmenjuje med levo in desno nosnico, pa je zelo verjetno, da občutite povsem normalen nosni cikel. Torej, če imate občutek, da vas nos namerno sili dihati samo skozi eno stran, si tega niste izmislili. Vaš nos ves čas uravnava pretok zraka – in šele prehlad ali alergija poskrbita, da ta sicer neopazen proces postane zelo očiten.

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