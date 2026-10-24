Osem ur spanja, pa ste še vedno nenaspani? Telo vam morda pošilja pomembno opozorilo

Osem ur spanja še ne pomeni kakovostnega počitka

Mnogi moški menijo, da je rešitev preprosta: več ur spanja. Toda strokovnjaki opozarjajo, da ni pomembna samo dolžina spanca, ampak predvsem njegova kakovost. Če se vsako jutro zbujate utrujeni, čeprav spite dovolj dolgo, je lahko težava v tem, da telo ponoči ne doseže dovolj globokih faz spanja. Kot pojasnjujejo strokovnjaki iz Cleveland Clinic, lahko motnje spanja, kot je spalna apneja, povzročijo številna nočna prebujanja, ki jih človek pogosto niti ne opazi, vendar vplivajo na obnovo telesa. Pri moških je spalna apneja še posebej pomembna tema, saj se pogosto povezuje s smrčanjem, prekinjenim dihanjem med spanjem in jutranjo utrujenostjo. Čeprav človek spi dovolj ur, se lahko zjutraj zbudi brez prave energije.

Težava ni vedno v zajtrku

Ko zmanjka energije, mnogi najprej pomislijo na prehrano. Slab zajtrk, premalo beljakovin ali preveč sladkorja lahko vplivajo na počutje, vendar pogosto niso edini razlog za jutranjo izčrpanost. Kot navaja Mayo Clinic, so med pogostimi vzroki utrujenosti poleg prehranskih navad tudi pomanjkanje kakovostnega spanca, premalo gibanja, uživanje alkohola, stres in določene zdravstvene težave. To pomeni, da popoln jedilnik ne bo rešil težave, če telo ponoči ne dobi pravega počitka ali če ga čez dan obremenjujemo z navadami, ki zmanjšujejo raven energije.

icon-expand Osem ur spanja še ne pomeni kakovostnega počitka. FOTO: Shutterstock

Večerni rituali lahko uničijo jutranjo energijo

Veliko moških pred spanjem naredi napake, ki se zdijo nepomembne, a lahko vplivajo na kakovost spanca. Med najpogostejšimi so: - gledanje telefona ali računalnika tik pred spanjem, - pozni obroki, - alkohol zvečer, - neredna ura odhoda v posteljo, - premalo gibanja čez dan. Modra svetloba zaslonov lahko vpliva na naravni ritem spanja, medtem ko alkohol sicer lahko pomaga hitreje zaspati, vendar pogosto poslabša kakovost nočnega počitka. Kot opozarjajo strokovnjaki pri Cleveland Clinic, lahko na kakovost spanja vplivajo tudi kofein, alkohol in nikotin, saj lahko povzročajo motnje med spanjem.

Stres ponoči ne izgine, ampak potuje z vami v nov dan

Sodobni moški pogosto živijo v visokem tempu. Delo, finančni pritiski, obveznosti in stalna dosegljivost lahko povzročijo, da telo tudi ponoči ostane v stanju pripravljenosti. Čeprav spite, se lahko zbudite z občutkom, da niste zares počivali. Dolgotrajen stres vpliva na hormone, razpoloženje in sposobnost telesa, da se učinkovito regenerira. Jutranja utrujenost zato ni vedno znak pomanjkanja discipline ali "slabega spanja", ampak lahko kaže na to, da telo potrebuje drugačen način regeneracije.

icon-expand Gledanje telefona ali računalnika tik pred spanjem ni dobra navada. FOTO: Shutterstock

Premalo gibanja lahko zmanjša raven energije

Morda se sliši nelogično, toda manj gibanja pogosto pomeni tudi manj energije. Telo je ustvarjeno za aktivnost, redna telesna dejavnost pa pomaga izboljšati kakovost spanja in splošno počutje. Ni treba vsak dan opraviti intenzivnega treninga. Že redni sprehodi, vadba z lastno težo ali nekajkrat tedensko športna aktivnost lahko pozitivno vplivajo na raven energije. Po podatkih Mayo Clinic je pomanjkanje telesne aktivnosti eden od dejavnikov življenjskega sloga, ki je lahko povezan z utrujenostjo.

Kdaj jutranja utrujenost ni več nekaj običajnega?

Občasna utrujenost je normalen del življenja. Problem nastane, ko postane stalna in začne vplivati na vsakdan. Pozorni bodite predvsem, če: - se več tednov zbujate izčrpani, - spite dovolj, vendar se ne počutite spočiti, - čez dan težko ostajate zbrani, - močno smrčite ali se ponoči zbujate, - opažate padec telesne in psihične zmogljivosti. Kot poudarja Cleveland Clinic, lahko dolgotrajna utrujenost v nekaterih primerih kaže tudi na zdravstvene težave, kot so motnje spanja, slabokrvnost, težave s ščitnico ali druge bolezni, zato je ob vztrajnih težavah smiseln posvet z zdravnikom.

icon-expand Stres ponoči ne izgine, ampak potuje z vami v nov dan. FOTO: Shutterstock

Kako se zjutraj zbuditi z več energije?

Za boljši začetek dneva lahko pomagajo preproste spremembe: - hodite spat in vstajajte približno ob isti uri, - zjutraj se izpostavite dnevni svetlobi, - popijte dovolj tekočine, - ne začnite dneva takoj s telefonom, - vključite redno gibanje, - omejite alkohol in pozno uživanje kofeina. Največja napaka je pogosto iskanje ene same rešitve. Energija zjutraj ni odvisna samo od zajtrka ali ene prehranske navade, ampak od celotnega življenjskega sloga. Če se vsako jutro zbujate kot "prazna baterija", je morda čas, da ne pogledate samo v hladilnik, ampak tudi v svojo spalnico, dnevni urnik in navade, ki jih ponavljate vsak dan.

Preberi še Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog

Zdravi in v formi Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Bi bil radi zdravi in fit? Naročite se na naše e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.