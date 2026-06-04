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Prebujanje sredi noči: najpogostejši vzroki in rešitve

B.R.
04. 06. 2026 02.30
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Prebujanje sredi noči, še posebej okoli tretje ure zjutraj, je zelo pogost pojav, ki ga doživlja velik del odraslih. Čeprav se zdi, da se to zgodi "brez razloga", obstajajo jasni sprožilci, ki jih pogosto spregledamo.

Stres in povišan kortizol ponoči

Eden najpogostejših razlogov za nočno prebujanje je stres. Kot pojasnjujejo strokovnjaki, se v zgodnjih jutranjih urah naravno začne povečevati raven kortizola, hormona budnosti.

Če je telo pod stresom, je ta dvig še močnejši, kar lahko povzroči nenadno prebujanje okoli tretje ure zjutraj. Srčni utrip se pospeši, misli postanejo aktivne in spanec se prekine.

Eden najpogostejših razlogov za nočno prebujanje je stres.
Eden najpogostejših razlogov za nočno prebujanje je stres. FOTO: Shutterstock

Slaba spalna higiena in večerne navade

Številne vsakodnevne navade močno vplivajo na kakovost spanja, čeprav se jih pogosto ne zavedamo.

Najpogostejše napake vključujejo:

- uporabo telefona tik pred spanjem

- uživanje kofeina v popoldanskem ali večernem času

- neredno uro spanja

- prepozno večerjo

- premalo naravne svetlobe čez dan

Modra svetloba iz zaslonov zavira izločanje melatonina, hormona spanja, kar oteži globok in neprekinjen spanec.

Prekinjen spalni cikel in naravna faza REM-spanja

Kot pojasnjuje Healthline, se človek ponoči večkrat premika skozi različne faze spanja. Okoli 3. ure zjutraj je telo pogosto v lažji fazi REM-spanja, kar pomeni, da je bolj dovzetno za prebujanje.

Tudi manjši dražljaji, kot so zvok, temperatura ali svetloba, lahko takrat povzročijo, da se popolnoma prebudimo.

Prebujanje sredi noči, še posebej okoli tretje ure zjutraj, je zelo pogost pojav.
Prebujanje sredi noči, še posebej okoli tretje ure zjutraj, je zelo pogost pojav. FOTO: Shutterstock

Preveč razmišljanja in nočna anksioznost

Strokovnjaki iz Verywell Mind opozarjajo, da je noč čas, ko možgani nimajo zunanjih motenj, zato se aktivirajo misli, ki jih čez dan potiskamo na stran.

To lahko vodi v:

- ponavljajoče se misli

- skrb za prihodnost

- občutek tesnobe

- težave pri ponovnem uspavanju

Takšno stanje pogosto ustvari začarani krog, kjer strah pred nespečnostjo še dodatno poslabša spanec.

Napačne reakcije, ko se zbudite

Velika napaka, ki jo ljudje naredijo, je gledanje na uro in uporaba telefona. Svetloba zaslona dodatno aktivira možgane in zavira ponovno uspavanje.

Strokovnjaki priporočajo, da se ob prebujanju:

- ne gleda na uro

- ne uporablja telefona

- ostane v temnem in mirnem okolju

- uporabi počasno dihanje ali sprostitvene tehnike

Če spanec ne pride v 15 do 20 minutah, je bolje vstati in izvajati mirno aktivnost, kot je branje pri šibki svetlobi.

Velika napaka, ki jo ljudje naredijo, je gledanje na uro in uporaba telefona.
Velika napaka, ki jo ljudje naredijo, je gledanje na uro in uporaba telefona. FOTO: Thinkstock

Kako izboljšati spanec in preprečiti nočna prebujanja

Za stabilen in kakovosten spanec strokovnjaki priporočajo več sprememb življenjskega sloga:

- redna ura spanja in vstajanja

- zmanjšanje stresa čez dan

- izogibanje kofeinu v popoldanskem času

- zatemnjena in hladnejša spalnica

- več gibanja čez dan

- sprostitvena rutina pred spanjem

Po podatkih Sleep Foundation doslednost spalnega ritma bistveno zmanjša nočna prebujanja in izboljša globino spanja.

Čeprav je prebujanje ob 3. uri zjutraj pogosto in običajno ni nevarno, je lahko znak, da telo potrebuje boljši ritem, manj stresa ali spremembo navad. Ko razumemo vzroke, lahko z majhnimi prilagoditvami bistveno izboljšamo kakovost spanja in splošno počutje.

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