Zakaj se moda v mrazu skrčijo?

Ko se temperature spustijo, se spremeni tudi videz moških spolovil. Mošnja postane bolj napeta in nagubana, moda pa se pomaknejo bližje telesu. Pri nekaterih moških je sprememba zelo očitna, pri drugih nekoliko manj. Razlog za to je uravnavanje telesne temperature. Moda namreč za pravilno delovanje potrebujejo nekoliko nižjo temperaturo od preostalega telesa. Po podatkih ameriške zdravstvene ustanove Cleveland Clinic je za nastajanje semenčic pomembno, da je temperatura v modih nekaj stopinj Celzija nižja od običajne telesne temperature. Prav zato so moda nameščena zunaj trebušne votline, v kožni vrečki, imenovani mošnja. Njena naloga ni zgolj zaščita mod, temveč tudi uravnavanje temperature, ki je potrebna za njihovo delovanje.

icon-expand Ko se temperature spustijo, se spremeni tudi videz moških spolovil. FOTO: Adobe Stock

Dve mišici, ki poskrbita za odziv na mraz

Za spremembo videza mod v hladnem vremenu skrbita predvsem dve mišici: mišica dvigovalka moda in mišica, ki napenja kožo mošnje. Prva se imenuje kremasterna mišica. Ko zazna nižjo temperaturo, se skrči in potegne moda bližje telesu, kjer je topleje. Tako pomaga ohranjati primerno temperaturo za njihovo delovanje. Druga je gladka mišica v steni mošnje, imenovana mišica dartos. Ko se skrči, povzroči, da se koža mošnje naguba in napne. S tem se zmanjša njena površina, skozi katero bi telo izgubljalo toploto. Kot pojasnjujejo v strokovnem priročniku ameriške Nacionalne medicinske knjižnice, je kremasterni refleks pomemben del uravnavanja temperature mod. Mišica se lahko odzove tudi na dotik notranje strani stegna, strah ali smeh.

Zakaj se v toplem vremenu zgodi ravno nasprotno?

Ko se temperatura okolice zviša, se obe mišici sprostita. Mošnja postane bolj ohlapna, njena površina se poveča, moda pa se spustijo nekoliko dlje od telesa. Tako se lažje ohlajajo. To je pomembno, saj previsoka temperatura ni ugodna za nastajanje semenčic. Po podatkih ameriške izobraževalne ustanove OpenStax morajo biti moda za učinkovito nastajanje semenčic približno dve do štiri stopinje Celzija hladnejša od osrednje telesne temperature. Telo zato ves čas prilagaja njihov položaj glede na temperaturo okolice. Podoben odziv lahko opazimo tudi med telesno dejavnostjo, ko se telo segreje, ali po topli prhi. Mošnja je takrat običajno bolj sproščena, moda pa visijo nekoliko nižje.

Preberi še Kako prepoznati težave s testisi?

Se lahko moda zaradi mraza dejansko zmanjšajo?

Ne. Vsaj ne na način, kot si marsikdo predstavlja. Običajna sprememba v hladnem vremenu je začasna in je posledica krčenja mišic ter spremembe položaja mod. Njihova dejanska velikost se zaradi nekaj minut na mrazu ne spremeni.

icon-expand Moda za pravilno delovanje potrebujejo nekoliko nižjo temperaturo od preostalega telesa. FOTO: Dreamstime

Ko se telo znova ogreje, se mišici sprostita in moda se praviloma vrnejo v običajnejši položaj. Gre za povsem normalen odziv organizma, ki pomaga ohranjati ustrezne razmere za delovanje moškega reproduktivnega sistema. Pomembno je tudi, da se odziv razlikuje od posameznika do posameznika. Nekateri imajo izrazitejši kremasterni refleks, zato se jim moda ob mrazu pomaknejo precej višje, pri drugih je sprememba manj opazna.

Kdaj takšna sprememba ni več običajna?

Čeprav je dvigovanje mod ob mrazu povsem naravno, moramo biti pozorni na spremembe, ki jih ne moremo povezati s temperaturo. Če se pojavi nenadna in močna bolečina v enem modu, oteklina ali slabost, ne smemo čakati, da težave minejo same. Britanska zdravstvena služba NHS opozarja, da je lahko nenadna močna bolečina znak zasuka moda. Pri tem se semenčica oziroma semenska vrvica zasuka, zaradi česar se lahko prekine dotok krvi v modo. To je nujno zdravstveno stanje, ki zahteva takojšnjo obravnavo. Prav zato je dobro poznati svoje telo in razlikovati med običajnim odzivom na mraz ter spremembami, ki jih spremljajo bolečina, oteklina ali druge težave.

Preberi še Rak prostate: Kaj morate vedeti o hormonski terapiji?

Zdravi in v formi Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Bi bil radi zdravi in fit? Naročite se na naše e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.