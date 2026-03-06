Zakaj nas spomladi razganja?

Tako kot v primeru spomladanske utrujenosti, so tudi za pomladansko prebujanje čustev krivi hormoni. Skupaj z naravo se namreč prebujajo tudi emocije. Za vse je krivo sonce oz. svetloba, katere učinek je še posebej opazen v zametkih pomladi. Njegov učinek na naše razpoloženje je res močan in redko je tako zelo izrazit, kot prav na začetku tega letnega časa, ko se zdi, kot bi nam v trebuhu leteli metuljčki. Ni čudno, da se pomladi pogosto zaljubimo in pokažemo svoja čustva. Spremembe so posledica več sončne svetlobe, kar vpliva na izločanje določenih hormonov. Svetlobo zazna mrežnica, ki prek živčnih poti posreduje podatke o večji količini svetlobe v hipotalamus (del možganov), kjer je nadzorni center žlez z notranjim izločanjem. Ta uravnava raven izločanja različnih hormonov. V tem primeru je neke vrste biološka ura, med endokrinimi žlezami pa ključno vlogo odigra češarika, ki izloča melatonin. Zato imamo več energije, manjšo potrebo po spanju, manjši apetit (zmanjša se želja po ogljikovih hidratih) in večjo spolno slo.

icon-expand Pri moških spomladi telo izloča tudi več testosterona, a še več se ga sprošča poleti in jeseni. FOTO: Shutterstock

Pozimi, ko so dnevi krajši in je več teme, to povzroči, da telo izloča več melatonina, t. i. spalnega hormona, ki se iz epifize intenzivno izloča v temi ali mraku in, da, prav ste uganili, spodbuja spanec. Dela nas tudi bolj utrujene. Spomladi je več svetlobe in telo proizvaja manj melatonina, telo pa začne izločati več serotonina, t. i. hormona sreče, ki poskrbi za boljše razpoloženje in več energije. Svetloba in višja temperatura poskrbita za več dobre volje, in človek, ki izžareva srečo, deluje bolj privlačen. Zaradi prilagajanja telesa na nov letni čas pogosto pride tudi do t. i. spomladanske utrujenosti, o kateri si lahko več preberete TU.

Pri moških spomladi telo izloča več testosterona, a še več se ga sprošča poleti in jeseni. Spomladi se zato poveča želja po spolnosti – v živalskem svetu se spomladi začne obdobje parjenja in gre torej za biološki impulz – ne pa tudi spolna aktivnost, saj je nivo testosterona še vedno relativno nizek. V preteklosti je bila jesen najugodnejši čas za spočetje otroka, saj se je otrok nato rodil spomladi, ko je bilo na voljo dovolj hrane. Je pa plodnost moških spomladi najvišja, kar je posledica manj spolnih odnosov in posledično višje koncentracija spermijev.

icon-expand Pomladi marsikoga ''razganja''. FOTO: Shutterstock

Ker pomlad pogosto velja za nov začetek, zavračanje starega in začetek nečesa novega, se mnogi samski podajo v iskanje partnerja in naredijo prve korake k novi vezi. Pomlad kot taka sicer ne ustvari zaljubljenosti, je pa dobro izhodišče, saj so izpolnjeni številni pogoji, potrebni za rojstvo romance.