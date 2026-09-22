Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
par
Zdravje

Zakaj na koncu nihče ne obžaluje, da je premalo delal

Oskar Mastnak Sokolov
22. 09. 2026 02.20
0

Rachel Clarke, zdravnica v britanskem NHS in avtorica knjige The Story of a Heart, dela z umirajočimi v paliativni oskrbi. Ko jo je Guardian vprašal, kaj obžalujejo umirajoči, je bil odgovor preprost: čisto nihče na koncu ne omenja plače, položaja ali kvadrature hiše. V dvajsetih in tridesetih se ti to morda zdi kot poceni internetno modrovanje, a raziskave kažejo, da prav v tistih letih sprejemaš odločitve, ki te bodo kasneje najbolj žrle.

Izberite Moskisvet.com za svoj prednostni vir na Google.

Kaj dejansko obžalujemo?

Bronnie Ware je leta 2012 s knjigo The Top Five Regrets of the Dying prepričala pol sveta, da vsi na koncu obžalujemo predvsem preveč "šihta" in to, da nismo živeli tako, kot smo zares želeli. Ta seznam je nastal iz njenih osebnih blogov in torej ni ravno znanstven. Prave študije kažejo, da je skoraj tretjina obžalovanj pred smrtjo vezana na izobrazbo. Zakaj? Kratkoročno se ljudje sekiramo zaradi neumnosti, ki smo jih naredili, dolgoročno pa obžalujemo tisto, česar nismo poskusili. Slabo odločitev ali napako lahko sčasoma racionaliziramo, neizvedeno pa kasneje začne domišljija napihovati, s čimer že majhna zamujena priložnost s časom v naši glavi postane velikanska.

Ljudje, ne status

Clarke poudari, da na koncu vsa navlaka odpade. Nikogar ne briga tvoj naziv, kvadratura stanovanja ali znamka avtomobila. Vse, kar ostane, so ljudje in dobri odnosi, veliko obžalovanj je torej vezanih na neizrečene besede.

Na koncu vsa navlaka odpade.
Na koncu vsa navlaka odpade. FOTO: Shutterstock

Delo je le del življenja

Delo je super, če te izpolnjuje in ti da občutek, da spreminjaš svet na bolje. Težava nastane, ko kariera postane tvoja edina identiteta. Ruby Love, spremljevalka umirajočih, pravi, da še ni spoznala človeka, ki bi ob koncu obžaloval, da ni delal več nadur ali zaslužil dodatnih pet tisočakov. Delo torej ni slabo samo po sebi, a je smiselno le, dokler nas tudi osrečuje.

Zakaj kupujemo strah pred staranjem?

Clarke pravi, da so gube, sivi lasje in škripajoča kolena v resnici stvari, ki jih marsikdo preprosto ni dočakal, zaradi česar so privilegij. Stigma okoli staranja je torej predvsem briljanten poslovni model. Trg izdelkov proti staranju (od dodatkov do testov "biološke starosti") je bil v letih 2025 in 2026 vreden med 78 in 83 milijardami dolarjev. Po drugi strani raziskave kažejo, da je stik z ljudmi močneje od dodatkov in anti-age metod povezan z daljšim življenjem.

Pogovor o koncu ni morbidna zadeva

Čeprav se temi najraje izognemo, je pogovor o smrti in minevanju zelo pomemben. Tako velike raziskave kot izpovedi s spleta so precej skladni: dobri odnosi so pomembni, česar nismo rekli, bomo obžalovali tudi na smrtni postelji, predvsem pa nas bo najbolj bolelo to, česar nismo nikoli preizkusili. Če iz izpovedi odnesemo eno stvar, je najbolj smiselna ta, da se res ne splača stisniti repa med noge; priložnosti, ki jih bomo izpustili, bomo v glavi napihnili v mitološke razsežnosti, kar nas lahko gloda še na smrtni postelji. Napake bomo po drugi strani pozabili; kar nas trenutno muči, bo pred koncem verjetno povsem irelevantno.

Te 4 stvari moški najprej opazi na ženski
Preberi še
Te 4 stvari moški najprej opazi na ženski
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
življenjske vrednote kariera in življenje obžalovanje osebna rast medsebojni odnosi kariera staranje
Zdravje

Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja

Zdravje

Nočno potenje: Kdaj bi vas moralo začeti skrbeti?

24ur.com 'Že kot otrok sem komunicirala, ampak takrat nisem vedela, da z dušami umrlih'
24ur.com Ali posmrtno življenje res obstaja?
24ur.com Ko pozabljivost ni le pozabljivost
Cekin.si Ukrepajte, če pri sorodniku zaznate to početje z denarjem
Cekin.si Menjava službe po 45. letu: se vam splača ali tvegate preveč? Realni odgovori, ki jih redko slišite
Vizita.si Ana Klašnja: kdaj pa kdaj je treba reči tudi ne in se umiriti
24ur.com Ko se babica zaljubi v postavnega vojaka na misiji in zanj porabi vse prihranke
Priporoča
  • Lidl ProPlus vrtiljak Parkside KW39 oglas
  • Lidl ProPlus vrtiljak Parkside KW39 oglas 2
  • Lidl ProPlus vrtiljak Parkside KW39 oglas 3
  • Lidl ProPlus vrtiljak Parkside KW39 oglas 4
  • Lidl ProPlus vrtiljak Parkside KW39 oglas 5
  • Lidl ProPlus vrtiljak Parkside KW39 oglas 6
  • Lidl ProPlus vrtiljak Parkside KW39 oglas 7
  • Lidl ProPlus vrtiljak Parkside KW39 oglas 8
  • Parkside junij PROPLUS vrtiljak garden KW39 izdelek 9
  • Lidl ProPlus vrtiljak Parkside KW39 oglas 11
  • Lidl ProPlus vrtiljak Parkside KW39 oglas 12
  • Lidl ProPlus vrtiljak Parkside KW39 oglas 13
  • Lidl ProPlus vrtiljak Parkside KW39 oglas 14
  • Lidl ProPlus vrtiljak Parkside KW39 oglas 15
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1970