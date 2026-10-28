Zakaj vas po kihanju nenadoma zgrabi v hrbtu?

Kaj sploh je kihanje in kaj se ob tem dogaja s telesom?

Kihanje je eden najbolj primarnih refleksov, pri katerem se telo na dražljaj odzove hitro in brez našega zavestnega nadzora. Pri tem se aktivirajo trebušne in druge mišice trupa, telo pa se pogosto sunkovito premakne nekoliko naprej. Močno kihanje pa je za telo precej bolj intenziven dogodek, kot si morda mislite. V zelo kratkem času pride do nenadnega krčenja številnih mišic trupa, spremembe položaja telesa in povečane obremenitve hrbtenice. Pri občutljivem ali že nekoliko preobremenjenem hrbtu je lahko prav kihanje tisti zadnji dražljaj, ki sproži bolečino, ki ne izgine zlahka. Za zdrav in spočit hrbet sicer kihanje običajno ne predstavlja posebne težave. Drugače je, če so mišice že pred kihanjem preobremenjene ali če kihnete ravno v položaju, ki ni najbolj naraven za telo. Raziskave o kihanju kažejo, da položaj telesa med kihanjem dejansko vpliva na obremenitev ledvenega dela hrbta. Če bi želeli obremenitev nekoliko zmanjšati, lahko z vzravnano držo oziroma oporo z rokami med kihanjem obremenitev na ledveni del hrbta znatno zmanjšamo.

icon-expand Kihanje je eden najbolj primarnih refleksov. FOTO: Profimedia

Mišice kot glavni krivec

Če se po kihanju pojavi lokalizirana bolečina v križu, še ne pomeni, da smo poškodovali svojo hrbtenico. Eden najpogostejših vzrokov akutnih bolečin v spodnjem delu hrbta je namreč nateg mišic ali vezi, kar pa ni enako, kot da bi poškodovali hrbtenico. Do bolečin v mišicah lahko namreč pride tudi že pri precej bolj nadzorovanih in običajnih gibih. Raziskave nakazujejo, da je lahko ravno nepredvidljivo in nenadno kihanje vzrok za številne bolečine v mišicah. Še posebej neugodno je, če vas kihanje ujame v položaju med obračanjem, sklanjanjem ali vstajanjem. Mišica se mora takrat na nenaden pritisk odzvati v položaju, v katerem je že napeta, kar lahko povzroči nateg te mišice. Rezultat je lahko ostra lokalna bolečina, ki nas lahko tudi za več tednov "ohromi".

Kihanje lahko razkrije težavo, ki je bila že prisotna

Presenetljivo pa je, da včasih kihanje ni bazični vzrok bolečine, ampak predvsem trenutek, ko bolečino prvič opazite. Če je hrbet že več dni preobremenjen zaradi dolgotrajnega sedenja, dvigovanja bremen, intenzivne vadbe ali drugih obremenitev, je lahko potreben le še en sunkovit gib, da postane težava hujša in očitna. Podobno pa velja tudi pri težavah z medvretenčnimi ploščicami. Če je katera od medvretenčnih ploščic že poškodovana ali izbočena, lahko nenaden pritisk ob močnem kihanju dodatno obremeni okoliške strukture in sproži bolečino. To pa še ne pomeni, da je kihanje samo povzročilo hernijo ploščice ali da je prišlo do resnejše poškodbe – spremembe na medvretenčnih ploščicah so namreč lahko prisotne tudi pri ljudeh, ki nimajo nobenih težav. Močno kihanje je zato pogosto le trenutek, ko se že obstoječa občutljivost hrbta prvič jasno razkrije.

icon-expand Če se po kihanju pojavi lokalizirana bolečina v križu, še ne pomeni, da smo poškodovali svojo hrbtenico. FOTO: Shutterstock

Bolečina, ki se širi navzdol po nogi, terja več pozornosti

Nekoliko bolj problematična pa je situacija, pri kateri po kihanju bolečina potuje skozi zadnjico in navzdol po eni nogi. Tovrstna bolečina je lahko povezana z draženjem ishiadičnega živca oziroma išiasom. Za težave z ishiadičnim živcem je značilna pekoča ali ostra bolečina. Kljub temu sama bolečina še ni razlog za paniko, je pa dober razlog, da simptomov ne ignorirate, predvsem če se jim pridružijo mravljinčenje, zmanjšan občutek ali šibkost v nogi. Ob navedenih simptomih se obrnite na svojega zdravnika.

Lahko na način kihanja vplivamo?

Če imate občutljiv križ in veste, da kihanje pogosto povzroči bolečine v križu, lahko pri preprečevanju tega pomaga zelo preprost trik: med kihanjem si prizadevajte za to, da ostanete pokončni in da med tem ne upogibate hrbta. Če stojite ob mizi ali pultu, se lahko z rokami rahlo oprete nanj. Namreč, ravno tak položaj so raziskovalci povezali z manjšo obremenitvijo spodnjega dela hrbta med kihanjem in posledično manj pogosto bolečino kot posledico obremenitev. Če vas ob kihanju zaboli samo enkrat in se stanje v naslednjih dneh postopoma izboljšuje, je pogosto vzrok za bolečino povsem običajna mehanska preobremenitev. Nekoliko več pozornosti pa je bolečini treba nameniti, kadar je bolečina zelo močna, se slabša tekom dni ali traja dlje časa. Prav tako je nujno poiskati zdravniško pomoč ob nenadni izraziti šibkosti noge ali izgubi občutka v nogi. Močno kihanje torej praviloma ne "pokvari" zdravega hrbta, lahko pa v nekaj sekundah precej obremeni mišice in druge strukture. Da kihanje znatno vpliva na bolečino, je značilno predvsem takrat, ko je bil vaš hrbet že pred kihanjem na meji svojih zmogljivosti. In včasih vam kihanje zgolj razkrije to, kar se je v hrbtu odvijalo že dlje časa.

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