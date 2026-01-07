Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
omega 3
Zdravje

Zakaj bi morali jemati omega-3?

E.R.
07. 01. 2026 03.00
0

Omega-3 maščobne kisline so bistvena hranila za optimalno delovanje telesa. Njihov zadosten vnos preko prehrane ali prehranskih dopolnil lahko zmanjša tveganje za številne bolezni in izboljša mnoge telesne funkcije. Preverite, ali jih uživate dovolj in kakšni so znaki pomanjkanja.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Omega-3 maščobne kisline veljajo za ene najpomembnejših hranil za srce, možgane in celotno telo. Gre za skupino večkrat nenasičenih maščob, ki jih naše telo ne more proizvajati samo, zato jih moramo zaužiti s hrano ali prehranskimi dopolnili. Po podatkih strokovnih virov so omega-3 ključne za delovanje celic, razvoj možganov, zdravje srca in zmanjševanje vnetij.

Hitro v formo: Prehranska dopolnila za boljše obvladovanje stresa
Preberi še
Hitro v formo: Prehranska dopolnila za boljše obvladovanje stresa

Vrste omega-3: rastlinske in morske

Omega-3 delimo na tri glavne oblike:

ALA – rastlinska oblika

Najdemo jo v:

oreščkih (zlasti orehih),

chia in lanenih semenih,

soji in sojinem olju.

ALA se v telesu le v zelo majhni meri pretvori v EPA in DHA.

EPA in DHA – morske oblike

Prisotne so v:

mastnih ribah (losos, sardine, skuša, tuna),

morskih sadežih,

algah.

EPA in DHA imata najmočnejše dokumentirane koristi za zdravje.

Kljub temu večina odraslih zaužije le 90–110 mg omega3 na dan, kar je precej manj od priporočene količine za zaščito srca (250 mg EPA + DHA).

Zato bi morali tudi vi jemati omega-3
Preberi še
Zato bi morali tudi vi jemati omega-3

Zakaj so omega-3 tako pomembne?

1. Podpirajo zdravje srca

Omega-3 pomagajo:

znižati trigliceride,

zmanjšati vnetja,

preprečevati nastanek krvnih strdkov.

Analiza 40 kliničnih raziskav je pokazala, da so imeli ljudje, ki so jemali EPA/DHA, 13 % manjše tveganje za srčni infarkt, smrtnost pa je bila pri njih nižja za 35 %.

2. Krepitev možganov in kognitivnih funkcij

Možgani so približno 60 % maščoba, od tega je 10–20 % DHA. Ta maščoba gradi membrane živčnih celic in podpira:

spomin,

koncentracijo,

dolgoročno kognitivno zdravje.

Opazovalne študije kažejo, da imajo ljudje z višjim vnosom omega3 manjše tveganje za kognitivni upad.

3. Lahko zmanjšujejo tveganje za depresijo

Raziskave kažejo povezavo med višjim vnosom omega-3 in manjšim tveganjem za depresijo. Strokovnjaki menijo, da omega-3 vplivajo na t. i. os črevesje–možgani, ki povezuje prebavni sistem z možgani preko živčnega, hormonskega in imunskega sistema.

4. Podpirajo zdravje oči

DHA je ključna za:

razvoj mrežnice,

zaščito pred makularno degeneracijo,

zmanjševanje suhosti oči.

Raziskave kažejo, da omega3 povečajo tvorbo solz in zmanjšujejo vnetja.

5. Pomembne v nosečnosti

EPA in DHA sta ključni za:

razvoj možganov ploda,

zdravje srca matere,

boljše izide nosečnosti.

V zadnjem trimesečju se razvoj možganov pospeši, zato je zadosten vnos še posebej pomemben.

Zato ne smete jesti samo hrane z nizko vsebnostjo maščob
Preberi še
Zato ne smete jesti samo hrane z nizko vsebnostjo maščob

Pomanjkanje omega-3: znaki, ki jih ne smete ignorirati

Če jih v prehrani kronično primanjkuje, se lahko pojavijo:

suha, hrapava koža,

srbeč izpuščaj,

suhe oči,

spremembe v laseh (lomljivost, izpadanje).

Šest opozorilnih znakov, da v telo ne vnašate dovolj maščob
Preberi še
Šest opozorilnih znakov, da v telo ne vnašate dovolj maščob

Koliko omega-3 potrebujemo?

Evropske smernice priporočajo:

250 mg EPA + DHA dnevno,

350–450 mg za nosečnice in doječe matere.

Za ALA velja priporočilo:

1,6 g dnevno za moške,

1,1 g za ženske.

To so znaki, da vam primanjkuje omega-3 maščobnih kislin, ki imajo pomembno vlogo pri moški spolni funkciji
Preberi še
To so znaki, da vam primanjkuje omega-3 maščobnih kislin, ki imajo pomembno vlogo pri moški spolni funkciji

Najboljši prehranski viri omega-3

Mastne ribe

Losos, sardine, skuša, tuna, postrv.

Rastlinski viri

Orehi, chia semena, lanena semena, soja, konopljina semena.

Morske rastline

Alge, spirulina, chlorella.

Živila z visoko vsebnostjo omega-3.
Živila z visoko vsebnostjo omega-3. FOTO: Shutterstock

Ali so omega-3 dodatki varni?

Večinoma da – vendar obstajajo izjeme.

Omega-3 lahko zmanjšajo strjevanje krvi, zato morajo biti previdni:

ljudje, ki jemljejo antikoagulante,

tisti, ki jih čaka operacija ali večji zobozdravstveni poseg.

Nekatere raziskave omenjajo tudi povečano tveganje za atrijsko fibrilacijo pri visokih odmerkih.

Pred začetkom jemanja se je zato smiselno posvetovati z zdravnikom.

Zato bi morali tudi vi jemati omega-3
Preberi še
Zato bi morali tudi vi jemati omega-3

Kako izbrati kakovosten omega-3 dodatek?

FDA navaja, da je do 5000 mg dnevno varno za večino ljudi. Pri izbiri pa upoštevajte:

Obliko

Najpogostejše so mehke kapsule. Če ne marate velikih tablet, izberite manjše ali tekočo obliko.

Premaz

Enterično obložene kapsule zmanjšajo neprijeten ribji priokus.

Vsebnost EPA in DHA

Povprečen dodatek vsebuje približno 180 mg EPA in 120 mg DHA.

Čistost

Kakovostni izdelki so testirani na:

živo srebro,

PCB-je,

dioksine.

Vonj

Dodatek naj ima blag vonj po ribah. Če je vonj oster ali žark, ga zavrzite.

Zdravi in v formi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: EatingWell

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
omega-3 zdravje srca možganske funkcije prehranska dopolnila EPA in DHA zdrav življenjski slog zdravje jemanje prehranskih dopolnil znaki pomanjkanja omega-3 hrana prehrana
Fit

Sladkor in možgani: kaj se zgodi, ko ga zaužijemo preveč?

Fit

Ali bi morali kavo piti na prazen želodec?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1434