Manj dnevne svetlobe vpliva na našo biološko uro

Eden glavnih razlogov, zakaj se pozimi težje prebujamo, je pomanjkanje dnevne svetlobe. Ta ima pomembno vlogo pri uravnavanju notranje biološke ure, ki telesu pomaga razlikovati med časom za spanje in časom za budnost. Ko svetloba skozi oči doseže možgane, vpliva na delovanje notranje ure, ki uravnava dnevni ritem številnih telesnih procesov. Poleti se zaradi zgodnejšega sončnega vzhoda telo praviloma prej sreča z naravno svetlobo, pozimi pa se lahko zgodi, da človek vstane, še preden se zunaj zdani. Tako se telo težje prilagodi jutranjemu začetku dneva. Če se vsak dan zbujamo v temi, naravni signal, ki možganom sporoča, da je čas za aktivnost, ni tako izrazit kot v svetlejših mesecih.

icon-expand Eden glavnih razlogov, zakaj se pozimi težje prebujamo, je pomanjkanje dnevne svetlobe. FOTO: Shutterstock

Melatonin: hormon, zaradi katerega smo zaspani

Pomembno vlogo pri spanju ima melatonin, hormon, ki ga telo proizvaja predvsem v temi. Njegova naloga je, da telesu pomaga prepoznati, kdaj je čas za počitek. Ko se zvečeri, se njegova proizvodnja poveča, zaradi česar postanemo zaspani. Izpostavljenost svetlobi jo zavira, zato se z jutranjo svetlobo telo postopoma pripravlja na budnost. Pozimi je dnevne svetlobe manj, zato se lahko pri nekaterih ljudeh spremeni časovni potek izločanja melatonina. Posledica je lahko izrazitejša zaspanost v jutranjih urah in občutek, da bi lahko spali še precej dlje. Vendar to ne pomeni, da ima vsak človek pozimi v telesu preveč melatonina. Odziv je odvisen od posameznika, njegovih spalnih navad in občutljivosti na spremembe svetlobe.

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Pozimi lahko potrebujemo tudi nekoliko več spanja

Občutek, da bi pozimi najraje ostali v postelji nekoliko dlje, ni nujno zgolj subjektiven. Raziskava, objavljena v znanstveni reviji Sleep, je analizirala podatke o spanju več kot 116.000 odraslih in ugotovila, da so ljudje na severni polobli pozimi v povprečju spali približno 15 do 20 minut dlje kot poleti. Raziskovalci so spremljali podatke o več kot 73 milijonih noči, pri čemer so ugotovili tudi sezonske razlike v času odhoda v posteljo in prebujanja. To kaže, da se spalne navade skozi leto spreminjajo in da na njihov ritem vplivajo tudi letni časi. Seveda to ne pomeni, da vsi pozimi potrebujemo dodatnih 20 minut spanja. Gre za povprečno razliko v raziskovani skupini, ne za priporočilo, ki bi veljalo za vsakega posameznika.

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Zimska utrujenost ni vedno posledica slabega spanca

Čeprav večina ljudi zimsko utrujenost povezuje s pomanjkanjem spanja, je razlog lahko tudi v spremembah razpoloženja in delovanja organizma. Manj dnevne svetlobe lahko vpliva na raven energije, motivacijo in vsakodnevno počutje. Pri nekaterih ljudeh so te spremembe izrazitejše. Pojavijo se lahko pomanjkanje energije, težje osredotočanje, večja želja po sladki in kalorični hrani ter potreba po daljšem spanju. Posebno obliko težav predstavlja sezonska afektivna motnja, ki jo pogosto imenujemo tudi zimska depresija. Gre za obliko depresije, pri kateri se simptomi praviloma pojavljajo v hladnejšem delu leta in se v toplejših mesecih izboljšajo. Britanska zdravstvena služba NHS opozarja, da je pojav povezan s krajšimi dnevi in zmanjšano izpostavljenostjo sončni svetlobi. Med značilne simptome sodijo dolgotrajna utrujenost, slabše razpoloženje, izguba zanimanja za dejavnosti, ki so nas prej veselile, ter pretirana zaspanost. Pomembno je razlikovati med običajno zimsko utrujenostjo in sezonsko depresijo. Če težave trajajo več tednov, vplivajo na delo, odnose ali vsakodnevno življenje, je priporočljiv pogovor z zdravnikom.

icon-expand Zimska utrujenost ni vedno posledica slabega spanca. FOTO: Shutterstock

Zakaj je jutranje prebujanje pozimi še težje?

Poleg pomanjkanja svetlobe na jutranje počutje vpliva tudi razlika med notranjo biološko uro in našim vsakodnevnim urnikom. Veliko ljudi mora pozimi vstati ob isti uri kot poleti, čeprav se zunaj zdani precej pozneje. Telo tako še ni nujno pripravljeno na budnost, ko se oglasi budilka. K temu lahko prispevajo še nekateri vsakodnevni dejavniki: Neredno spanje: če med tednom hodimo spat ob različnih urah, se telo težje prilagaja stalnemu urniku. Premalo gibanja: krajši dnevi in hladno vreme pogosto pomenijo manj telesne aktivnosti, kar lahko vpliva na počutje. Več časa v zaprtih prostorih: umetna svetloba ne zagotavlja enakega naravnega svetlobnega signala kot dnevna svetloba. Večerna uporaba elektronskih naprav: močna svetloba zaslonov lahko vpliva na pripravo telesa na spanje, zlasti tik pred odhodom v posteljo.

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Kako si pozimi olajšati jutranje vstajanje?

Čeprav krajših dni ne moremo spremeniti, lahko z nekaj preprostimi navadami telesu pomagamo ohraniti bolj urejen spalni ritem. 1. Zjutraj poiščite naravno svetlobo. Takoj ko je mogoče, se odpravite na prosto. Tudi krajši jutranji sprehod lahko pomaga, saj naravna svetloba telesu sporoča, da se je začel dan. Če je mogoče, se na dnevno svetlobo odpravite tudi med odmorom v službi. 2. Hodite spat ob približno isti uri. Stalen urnik spanja pomaga ohranjati urejen notranji ritem. Tudi ob koncih tedna se poskusite izogniti velikim odstopanjem pri času odhoda v posteljo in jutranjem prebujanju. 3. Ne zanemarjajte telesne aktivnosti. Redno gibanje lahko izboljša kakovost spanja in počutje. Ni treba, da se vsak dan odpravite v telovadnico. Zadostujejo tudi hoja, kolesarjenje ali druge oblike zmerne aktivnosti. 4. Zvečer zmanjšajte izpostavljenost močni svetlobi. Pred spanjem omejite uporabo telefona in računalnika. Poskrbite tudi za prijetno, mirno okolje, v katerem se boste lažje umirili. 5. Poskrbite za dovolj spanja. Večina odraslih potrebuje približno sedem do devet ur spanja na noč. Če se zjutraj redno zbujate utrujeni, preverite, ali si namenite dovolj časa za počitek. Podobne nasvete navaja tudi Royal College of Psychiatrists, ki pri sezonskih težavah poudarja pomen dnevne svetlobe, rednega gibanja in ohranjanja vsakodnevnih dejavnosti.

icon-expand Dolgotrajna utrujenost je lahko povezana z zdravstvenimi težavami. FOTO: Shutterstock

Kdaj jutranja utrujenost ni več običajna?

Občasno težje vstajanje pozimi praviloma ni razlog za skrb. Drugače pa je, če utrujenost postane stalna in ne izgine niti po dovolj dolgem nočnem počitku. Če se poleg zaspanosti pojavljajo še dolgotrajna žalost, izguba zanimanja za običajne dejavnosti, težave s koncentracijo ali izrazite spremembe apetita, je smiselno poiskati strokovno pomoč. Vzrok namreč ni vedno povezan z letnim časom. Dolgotrajna utrujenost je lahko povezana tudi z motnjami spanja, slabokrvnostjo, motnjami delovanja ščitnice ali drugimi zdravstvenimi težavami. Zato ni dobro vseh težav samodejno pripisati zimi. Čeprav je povsem razumljivo, da se nam v temnem in hladnem delu leta zjutraj nekoliko manj mudi iz postelje, lahko že nekaj sprememb vsakodnevnih navad izboljša počutje. Najpomembnejši sta rednost spanja in čim več naravne svetlobe čez dan.

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