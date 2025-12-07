Moskisvet.com
moški si meri pritisk
Zdravje

To je krivo, da imate zjutraj visok pritisk

E.R.
07. 12. 2025 02.00
0

Ste vedeli, da je ena navada ključna za zdravje srca in stabilen krvni tlak? Katera točno, lahko izveste spodaj.

Čeprav si marsikdo želi počasna jutra s smoothijem in dnevnikom hvaležnosti, je resničnost pogosto drugačna – e-pošta, otroci, hitenje od doma. Toda sredi tega kaosa obstaja ena navada, ki jo je vredno ohraniti: zajtrk.

Preskakovanje jutranjega obroka se morda zdi neškodljiv način za prihranek časa ali kalorij, a raziskave kažejo, da lahko dolgoročno povzroči več škode kot koristi, zlasti za krvni tlak.

Kako preskakovanje zajtrka vpliva na krvni tlak?

Vnetje in obremenitev srca

Dietetičarka Sheri Gaw, RDN, CDCES, opozarja na metaanalizo, ki kaže, da lahko redno izpuščanje zajtrka zviša krvni tlak. Preskakovanje obrokov je povezano z višjimi ravnmi vnetnih markerjev, kot sta C-reaktivni protein in glikoprotein acetil, ki povečujeta tveganje za srčno-žilne bolezni.

Študije kažejo, da se učinki poznajo že zgodaj: otroci, ki preskakujejo zajtrk, imajo večje tveganje za hipertenzijo, sladkorno bolezen in visok holesterol, medtem ko redni zajtrki izboljšujejo kognitivne funkcije in metabolizem.

Nezdrave prehranske izbire

Preskakovanje zajtrka poveča lakoto in vodi v prenajedanje. Dietetičarka Kristen Carli pojasnjuje: Ko preskočite zajtrk, začnete dan praznih rok. Vaši hormoni lakote poskočijo, krvni sladkor pade in do popoldneva je telo nastavljeno na hitro, manj hranljivo hrano. To dolgoročno povečuje tveganje za debelost in hipertenzijo.

Zamujena priložnost za vnos hranil

Zajtrk je priložnost za vnos ključnih hranil, kot so kalij, magnezij in kalcij, ki pomagajo uravnavati krvni tlak. Gaw priporoča prehranski vzorec DASH, ki poudarja sadje, zelenjavo, polnozrnata žita in puste beljakovine. Kardiolog Andrew M. Freeman dodaja: "Skleda sadja ali zelenjave najsvetlejših barv je antioksidativni koktajl, ki ga bo vaše telo oboževalo. In mnogi od njih znižujejo krvni tlak."

Kaj jesti za zdrav zajtrk?

Za zdravje srca ni potreben obilni zajtrk, temveč uravnotežen obrok. Primeri:

- ovseni kosmiči s sadjem, oreščki in cimetom,

- tofujeva kaša s špinačo,

- grški jogurt s sadjem in granolo,

- polnozrnati toast z avokadom in jajcem,

- smoothie iz špinače, banane in lanenih semen.

Druge jutranje navade, ki zvišujejo krvni tlak

Preveč natrija: Pakirani zajtrki lahko vsebujejo več kot polovico dnevnega vnosa soli. Gaw opozarja: Občutljivost na sol je opredeljena kot 10-odstotno ali večje zvišanje krvnega tlaka po visokem vnosu natrija.

Slab spanec: Freeman poudarja, da kratek in nereden spanec povečuje krvni tlak in tveganje za srčno-žilne bolezni.

Nenadno prebujanje: Študija je pokazala, da prisilno prebujanje povzroči kar 74-odstotno povečanje jutranjega krvnega tlaka v primerjavi z naravnim prebujanjem. Rešitev so budilke ob sončnem vzhodu ali mehki zvoki.

Povzeto po EatingWell

Prehrana

Dieta, ki lahko v enem mesecu zniža holesterol za 35 odstotkov

Fit

Pozor: Ta prehranska dopolnila lahko ogrozijo zdravje jeter

