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Peter Roberts
Zdravje

Za en mesec je prenehal piti alkohol – njegova preobrazba je presenetila vse

B.R.
25. 06. 2026 03.48
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30 dni brez alkohola je postal priljubljen spletni izziv, ki ga ljudje pogosto dokumentirajo na YouTubu. Ena izmed najbolj odmevnih zgodb prihaja od ameriškega ustvarjalca vsebin, ki je svoj enomesečni eksperiment delil z oboževalci in pokazal, kako se lahko telo in počutje spremenita v zelo kratkem času.

Od vsakdanjega pitja do popolne prekinitve

Kot je razvidno iz njegovega YouTube zapisa, je Peter Roberts opisal, da je bil alkohol del njegovega skoraj vsakdanjega ritma – predvsem ob večerih in druženjih ob koncu tedna. Odločil se je, da za 30 dni popolnoma preneha s pitjem, da bi bolje razumel, kako alkohol vpliva na njegovo telo, energijo in mentalno stanje.

V svojem videu je poudaril, da sprva ni pričakoval večjih sprememb, vendar ga je rezultat presenetil že po nekaj dneh abstinence.

Alkohol vpliva na skoraj vse organske sisteme v telesu.
Alkohol vpliva na skoraj vse organske sisteme v telesu. FOTO: Adobe Stock

Fizične spremembe, ki jih je opazil

Boljše jutranje počutje in manj utrujenosti

Ena prvih sprememb, ki jih je izpostavil, je bila popolna odsotnost mačka in bistveno boljše jutranje počutje. Kot je zapisal v svoji YouTube izkušnji, je bilo "zbujanje brez mačka ena najboljših stvari", ki jih je doživel v tem obdobju.

Spremembe v telesni sestavi

Roberts je prav tako opazil spremembe v telesni teži in energiji. Poudaril je, da se je počutil bolj fit in motiviran za vadbo, kar se pogosto sklada tudi z ugotovitvami strokovnih zdravstvenih institucij.

Po podatkih National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism alkohol vpliva na presnovo in lahko prispeva k večjemu vnosu kalorij, kar dolgoročno vpliva na telesno težo in raven energije.

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Spremembe v energiji, spanju in mentalnem stanju

Znanstvene organizacije, kot je Sleep Foundation, pojasnjujejo, da alkohol moti REM-fazo spanja, kar pomeni slabšo regeneracijo telesa. Roberts je poročal, da je po nekaj tednih brez alkohola opazil globlji in bolj stabilen spanec.

Tudi mentalne spremembe so bile opazne. Kot poroča NHS, lahko že kratkoročna abstinenca izboljša koncentracijo, razpoloženje in splošno počutje.

Roberts je v svojem videu izpostavil, da se je počutil bolj motiviran, organiziran in mentalno "čistejši" kot prej.

Kaj pravijo strokovni viri o 30-dnevni abstinenci

Čeprav gre pri Robertsovi zgodbi za osebno izkušnjo, se njegove ugotovitve ujemajo s širšimi medicinskimi opazovanji.

Kot navaja World Health Organization, alkohol vpliva na skoraj vse organske sisteme v telesu – od jeter in srca do živčnega sistema. Že krajše obdobje brez alkohola lahko zmanjša vnetja, izboljša hidracijo in stabilizira energijo.

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Viri: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, Sleep Foundation, NHS, WHO

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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