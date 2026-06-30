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Vsi krivijo modro svetlobo, a znanstveniki pravijo: težava je drugje

L.G.
30. 06. 2026 02.23
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Ko govorimo o dobrem spancu, pogosto slišimo isti nasvet: pred spanjem odložite telefon, saj vas modra svetloba ohranja budne. A nove raziskave kažejo, da je zgodba nekoliko bolj zapletena.

To ne pomeni, da lahko brez skrbi še dolgo v noč brskate po družbenih omrežjih. Pomeni pa, da modra svetloba morda ni glavni razlog, zaradi katerega težje zaspite.

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Telefon ni nedolžen, a težava je lahko drugje

Dolga leta so strokovnjaki opozarjali, da modra svetloba iz zaslonov zmanjšuje nastajanje melatonina - hormona, ki telesu sporoča, da je čas za spanje.

Toda novejše raziskave, o katerih poročajo BBC Future, Sleep Review in drugi strokovni viri, kažejo, da svetloba telefona morda nima tako velikega vpliva na spanec, kot smo mislili. Nekatere analize so pokazale, da uporaba zaslonov pred spanjem v povprečju zamakne uspavanje le za nekaj minut.

Nekatere nove študije celo nakazujejo, da modra svetloba morda nima tako velikega vpliva na notranjo uro človeka, kot so predvidevale starejše raziskave.
Nekatere nove študije celo nakazujejo, da modra svetloba morda nima tako velikega vpliva na notranjo uro človeka, kot so predvidevale starejše raziskave. FOTO: AdobeStock

Večji problem je to, kaj počnemo na telefonu

Težava pogosto ni toliko v svetlobi kot v vsebini.

Če tik pred spanjem preverjate službeno elektronsko pošto, berete novice, spremljate športne rezultate ali gledate napete videoposnetke, ostajajo vaši možgani aktivni. Telo je sicer v postelji, um pa še vedno deluje s polno hitrostjo.

Prav zato mnogi zaspijo pozneje, kot so nameravali. Ne zaradi zaslona samega, ampak zato, ker jih telefon preprosto 'potegne vase'.

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Kaj pa filtri modre svetlobe?

Veliko telefonov danes ponuja nočni način oziroma filtre modre svetlobe. Ti lahko zmanjšajo količino modre svetlobe, ki jo oddaja zaslon, vendar niso čudežna rešitev.

Če pred spanjem preživite uro ali dve na telefonu, vas nočni način ne bo povsem zaščitil pred posledicami pozne uporabe naprave. Še vedno so pomembni čas uporabe, svetlost zaslona in predvsem vsebina, ki jo spremljate.

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Nove raziskave postavljajo pod vprašaj staro prepričanje

Nekatere nove študije celo nakazujejo, da modra svetloba morda nima tako velikega vpliva na notranjo uro človeka, kot so predvidevale starejše raziskave.

To seveda ne pomeni, da svetloba nima nobene vloge. Pomeni pa, da na kakovost spanja vpliva več dejavnikov hkrati, od stresa in večernih navad do časa, ki ga preživimo pred zasloni.

Na kakovost spanja vpliva več dejavnikov hkrati, od stresa in večernih navad do časa, ki ga preživimo pred zasloni.
Na kakovost spanja vpliva več dejavnikov hkrati, od stresa in večernih navad do časa, ki ga preživimo pred zasloni. FOTO: Shutterstock

Kaj dejansko pomaga do boljšega spanca?

Strokovnjaki priporočajo nekaj preprostih navad:
- hodite spat približno ob isti uri,
- zjutraj se čim bolj izpostavite dnevni svetlobi,
- telefon odložite vsaj 30 do 60 minut pred spanjem,
- v postelji ne preverjajte službenih sporočil,
- zmanjšajte svetlost zaslonov zvečer,
- spalnico ohranjajte hladnejšo in temno,
- pozno zvečer omejite kofein in alkohol.

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Telefon torej ni povsem nedolžen

Čeprav raziskave vse pogosteje kažejo, da modra svetloba ni edini ali celo glavni sovražnik dobrega spanca, to še ne pomeni, da telefon pred spanjem ni problematičen.

Velikokrat namreč ni težava v svetlobi, temveč v tem, da nas telefon zamoti, spodbuja razmišljanje in nam krade čas, ki bi ga morali nameniti počitku.

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Vir: BBC Future, Sleep Medicine Reviews, Sleep Review Magazine, University of Basel, Harvard Health Publishing

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
spanje modra svetloba nespečnost pametni telefoni
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