Potujete v Grčijo ali Srbijo? Tako se zaščitite pred komarji in virusom Zahodnega Nila

Virus Zahodnega Nila se širi tudi v priljubljenih počitniških krajih

Grška nacionalna zdravstvena organizacija EODY je do 12. avgusta letos zabeležila 110 lokalno pridobljenih okužb z virusom Zahodnega Nila. Po podatkih, ki jih je objavila Evropska mreža za nadzor nalezljivih bolezni, je imelo 81 obolelih prizadet osrednji živčni sistem, med drugim v obliki vnetja možganov ali možganskih ovojnic. Devet ljudi je umrlo, poroča Euronews. Tudi Srbija je letos potrdila prve primere. Srbski inštitut za javno zdravje Dr. Milan Jovanović Batut je v začetku avgusta potrdil dve okužbi pri prebivalcih Beograda. Oba bolnika sta bila starejša in sta razvila težjo obliko bolezni, navaja B92. To še ne pomeni, da se morajo turisti odpovedati potovanju. Svetovna zdravstvena organizacija za Evropo poudarja, da je za večino ljudi tveganje še vedno majhno, vendar svetuje osnovne zaščitne ukrepe na območjih, kjer virus kroži.

icon-expand Najpomembnejše pravilo: preprečite pike komarjev. FOTO: Profimedia

Najpomembnejše pravilo: preprečite pike komarjev

Virus Zahodnega Nila se prenaša predvsem s pikom okuženega komarja. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni zato kot temelj zaščite priporoča uporabo repelenta, oblačila, ki pokrijejo večji del telesa, ter spanje v prostorih z zaščitenimi okni ali klimatsko napravo. Na dopustu to v praksi pomeni, da ni dovolj, če repelent uporabite samo enkrat pred odhodom na plažo. Če ste zvečer zunaj, ga uporabljajte skladno z navodili proizvajalca in ga po potrebi ponovno nanesite. Posebej pomembno je, da ne pozabite na dele telesa, ki ostanejo izpostavljeni. Roke, gležnji, vrat in obraz so lahko za komarje hitro dostopni.

Zvečer in zgodaj zjutraj bodite še posebej previdni

Pri zaščiti pred komarji je pomemben tudi čas. Srbska priporočila za preprečevanje okužb z virusom Zahodnega Nila svetujejo izogibanje zadrževanju na prostem v času največje aktivnosti komarjev, predvsem ob mraku in zori. To je praktičen podatek, ki ga je na počitnicah precej enostavno upoštevati. Če imate možnost izbire, večerjo na terasi izberite v prostoru z zaščito pred komarji, pri sprehodu pa uporabite repelent in primerna oblačila. Ne pozabite tudi, da se lahko komarji pojavljajo v neposredni bližini nastanitve. Stoječa voda v posodah, loncih, vedrih ali drugih predmetih lahko ustvarja primerne pogoje za razmnoževanje komarjev.

Na dopust vzemite repelent in prava oblačila

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni svetuje oblačila, ki pokrivajo večji del telesa. Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni pri potovanjih dodatno priporoča dolge rokave in dolge hlače ter uporabo repelentov, katerih učinkovitost je preverjena. Pri izbiri oblačil je praktično, da so ohlapnejša. Zelo tanka in oprijeta tkanina namreč ne predstavlja vedno popolne mehanske zaščite pred pikom. Za večerni sprehod zato niso idealna le kratka majica in kratke hlače. Boljša izbira so lahka dolga oblačila, ki so v poletni vročini še vedno znosna, hkrati pa zmanjšajo količino kože, ki je na voljo komarjem.

icon-expand Na dopust vzemite repelent in prava oblačila. FOTO: Shutterstock

Klimatska naprava ni samo za udobje

Čeprav je klimatska naprava na počitnicah predvsem rešitev pred vročino, ima lahko še eno prednost. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni med zaščitnimi ukrepi izrecno navaja spanje v klimatiziranih ali z mrežami zaščitenih prostorih. Če je soba klimatizirana, je zato smiselno imeti zaprta okna in vrata, namesto da bi jih ves večer puščali odprta. Če klimatske naprave ni, preverite, ali imajo okna in vrata mreže proti komarjem. Pri spanju v nastanitvah, kjer zaščite ni, je lahko uporabna tudi spalna mreža.

Kaj pa, če vas komar vseeno piči?

Pik komarja še ne pomeni, da ste se okužili z virusom Zahodnega Nila. Po podatkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni je približno 80 odstotkov okužb brez simptomov. Pri delu okuženih se pojavijo blažji znaki, kot so vročina, glavobol, utrujenost, bolečine v mišicah ali slabost. Težji potek lahko vključuje prizadetost živčevja, na primer vnetje možganov ali možganskih ovojnic. Posebno pozorni morajo biti starejši in ljudje z nekaterimi kroničnimi boleznimi, saj je pri njih tveganje za težji potek večje. Če se po vrnitvi s potovanja pojavijo vročina, močan glavobol, zmedenost, izrazita oslabelost, otrdel vrat ali drugi resni nevrološki znaki, je pomembno poiskati zdravniško pomoč in zdravniku povedati, kje ste potovali.

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