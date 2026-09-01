Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Utrujenost v službi
Zdravje

Dopust, po katerem potrebujete še en dopust: zakaj se to dogaja?

E.A.
01. 09. 2026 11.19
0

Dopust naj bi bil čas, ko končno odložimo službene obveznosti in se v normalno življenje vrnemo z več energije. A kljub temu, da je logika precej preprosta, se veliko ljudi z dopusta vrne še bolj utrujenih kot pred njim. Namesto pričakovane spočitosti se vam prvi delovni dan že do popoldneva prikrade občutek, da dopusta sploh ni bilo.

V uredništvu smo preverili, zakaj nas dopust pogosto ne napolni z energijo in kako si lahko pri vračanju v realnost uspešno pomagamo.

Na dopust pogosto pridemo že izčrpani

Raziskave kažejo, da dopust praviloma izboljša počutje, vendar je pomembno, v kakšnem počutju vanj vstopimo in predvsem v kakšno življenje se po njem vrnemo.

Ena največjih napak pri začenjanju in končevanju dopusta je namreč ravno pričakovanje, da bo nekaj prostih dni izničilo več mesecev pomanjkanja spanja, stresa in preobremenjenosti. Če ste zadnje tedne pred dopustom delali dlje, zaključevali projekte, urejali stvari za sodelavce in poskušali pred odhodom opraviti celoten seznam obveznosti, dopusta ne začnete spočiti.

Prvi dnevi so zato pogosto namenjeni predvsem zmanjševanju napetosti, ki se je nabirala že prej. Človek lahko šele takrat opazi, kako utrujen je bil v resnici. Dokler teče običajen delovni ritem, nas držijo urnik, obveznosti in občutek, da moramo nadaljevati. Ko pa ta pritisk izgine, utrujenost postane veliko bolj očitna. Dopust tako ne ustvari nujno utrujenosti, ampak jo lahko samo razkrije. Če že več mesecev delujete na rezervi, en teden počitka težko povsem odpravi posledice takšnega ritma.

Dopust, po katerem potrebujete še en dopust.
Dopust, po katerem potrebujete še en dopust. FOTO: Shutterstock

Tudi prijeten dopust je lahko naporen

Ni vsak dopust namenjen ležanju ob bazenu. Nekateri bolj uživajo v eksotičnih potovanjih, pohodih, raziskovanju mest in različnih aktivnostih, ki so zanje bolj prijetna kot poleževanje ob bazenu. Toda prijetno in regenerativno nista nujno vedno združena.

Če vsak dan zgodaj vstajate, menjate lokacije, vozite več ur, iščete parkirišča, lovite rezervacije in skušate v omejenem času videti čim več, je vaš prosti čas še vedno precej strukturiran. Možgani še naprej načrtujejo, sprejemajo odločitve in rešujejo manjše probleme. Spremenila se je le vsebina obremenitve, ne nujno tudi njen obseg. To pa potrjujejo tudi raziskave. V študiji kratkih dopustov so zaposleni poročali o boljšem počutju predvsem takrat, ko so se lahko sprostili, uživali v dejavnostih in se psihološko odklopili od službe, delo med dopustom pa je bilo povezano s slabšim počutjem po vrnitvi.

Spanje na dopustu ni vedno boljše

Na dopustu pogosto spimo dlje, vendar to še ne pomeni, da je spalni ritem bolj urejen. Pozneje hodimo spat, zjutraj vstajamo ob različnih urah, več je večernih druženj, alkohola in zgodnjih odhodov na izlete. Ob vrnitvi pa telo v enem dnevu ponovno prisilimo v star urnik.

Pri daljših potovanjih je učinek še bolj izrazit. Raziskava je pokazala, da je bilo spanje med potovanjem in neposredno po njem krajše – medtem ko se je dolžina spanja razmeroma hitro normalizirala, pa se je čas uspavanja in prebujanja prilagajal bistveno počasneje.

Tudi če ne prečkate časovnih pasov, lahko ustvarite manjšo različico istega problema. Če dva tedna hodite spat ob eni zjutraj in vstajate ob devetih, nato pa morate v ponedeljek vstati ob šestih, je utrujenost precej pričakovana. Problem takrat ni pomanjkanje dopusta, temveč nenaden premik ritma.

Največji šok lahko nastopi prvi dan po dopustu.
Največji šok lahko nastopi prvi dan po dopustu. FOTO: Shutterstock

Največji šok lahko nastopi prvi dan po dopustu

Po dopustu se v nekaj urah spremeni skoraj vse: ura vstajanja, količina odločitev, ritem življenja, količina informacij in nadzor nad lastnim časom. Poleg običajnega dela vas pogosto pričaka še kup sporočil in nalog, ki so nastale med odsotnostjo.

Starejše raziskave so pokazale, da se lahko pozitivni učinki dopusta po vrnitvi postopoma zmanjšajo, novejša metaanaliza pa ugotavlja, da so koristi vendarle trajnejše, kot smo nekoč domnevali. Kljub temu je prehod iz dopustniškega življenjskega sloga v običajno življenje lahko naporen, predvsem če se vrnete pozno zvečer in naslednje jutro takoj skočite v poln delovni tempo. Ravno zato en slab ponedeljek po dopustu še ni dokaz, da počitek ni deloval – telo in glava se morata namreč ponovno prilagoditi običajnemu ritmu, kar v večini primerov traja dlje, kot bi si to sami želeli.

Če pa se z vsakega dopusta vračate izrazito izčrpani, je smiselno pogledati širšo sliko. Morda prostih dni ne zapolnite s počitkom, ampak z drugo obliko obveznosti ali pa se od službe nikoli zares ne odklopite. Možno pa je tudi, da je vsakdan preprosto tako naporen, da nekaj dni počitka ne more nadomestiti tega, kar vam jemlje preostanek leta. V takem primeru vprašanje ni več, zakaj vas dopust ni dovolj spočil, ampak zakaj potrebujete toliko časa, da si od običajnega življenja sploh opomorete.

Zdravi in v formi
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
dopust regeneracija stres utrujenost zdravje duševno zdravje zdrav življenjski slog izgorelost mentalno zdravje
Zdravje

Zvezdnik zaradi izpadanja las razmišlja o lasnem vložku

Cekin.si Vse več delavcev se na delo vrača bolj utrujenih kot pred dopustom. Zakaj?
24ur.com Razdrobljeno dopustovanje in služba v žepu
Vizita.si Kako preprečiti zaprtje na dopustu?
Zadovoljna.si Zakaj po dopustu potrebujemo počitek?
Cekin.si Delati med počitnicami – DA ali NE?
Zadovoljna.si 5 načinov, kako si v 24 urah napolniti baterije
Vizita.si Zakaj vedno zbolite tik pred začetkom dopusta?
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1908