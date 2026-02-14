Moskisvet.com
moški pod prho
Zdravje

Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja

B.R.
14. 02. 2026 04.00
0

Uriniranje med tuširanjem je za mnoge moške le priročna navada: stojiš, se umivaš in urin odteče naravnost v odtok. Vendar strokovnjaki opozarjajo, da to ni najboljša praksa, zlasti če postane redna navada.

Takšna pogosta praksa lahko vpliva na delovanje mehurja in mišic medeničnega dna, kar dolgoročno predstavlja tveganje za zdravje.

1. Vpliv na mehur in mišice medeničnega dna

Pri moških stoječe uriniranje med tuširanjem pogosto pomeni, da mehur ni popolnoma izpraznjen, kar lahko oslabi mišice medeničnega dna. Dolgotrajna navada lahko povzroči težave z nadzorom mehurja ali pogostejše uriniranje. Poleg tega se telo lahko navadi na refleksni odziv na zvok tekoče vode, kar sproži občutek nujnosti uriniranja tudi, kadar mehur ni poln.

2. Zvok vode in refleks za uriniranje

Zvok tekoče vode lahko pri moških sproži Pavlov refleks – potrebo po uriniranju. Kot so poročali na Gazeta Express, moški, ki pogosto urinira pod prho, hitro poveže zvok vode s trenutkom, ko je čas za uriniranje. To lahko dolgoročno vpliva na nadzor mehurja in vodi v nenadno potrebo po uriniranju.

Stoječe uriniranje ne omogoča popolnega praznjenja mehurja.
Stoječe uriniranje ne omogoča popolnega praznjenja mehurja. FOTO: Adobe Stock

3. Higiena in tveganje za okužbe

Čeprav je urin pri zdravih moških večinoma neškodljiv, ni popolnoma sterilen. Urin lahko vsebuje tudi bakterije, ki se nato zadržijo na površinah tuša, zlasti v toplem in vlažnem okolju kopalnice. Redno uriniranje pod prho lahko zato poveča tveganje za bakterijske okužbe kože ali sečil.

4. Draženje kože in morebitnih ranic na telesu

Dolgotrajen stik urina s kožo lahko povzroči draženje ali poslabša stanje že obstoječih ran. Zato je higiena ključen element, čeprav se zdi, da je urin "samo voda".

5. Praznjenje mehurja

Stoječe uriniranje ne omogoča popolnega praznjenja mehurja. To lahko dolgoročno povzroči:

- oslabljen nadzor mehurja,

- večjo možnost za okužbe sečil,

- tveganje za nastanek ledvičnih kamnov,

- povečano obremenitev mišic medeničnega dna.

Urologi zato moškim svetujejo, da se po držijo stranišča, še posebej pri pogostem uriniranju ali ob težavah z mehurjem.

Redno uriniranje pod prho lahko poveča tveganje za bakterijske okužbe kože ali sečil.
Redno uriniranje pod prho lahko poveča tveganje za bakterijske okužbe kože ali sečil. FOTO: Adobe Stock

Nasveti za moške: ohranjanje zdravja mehurja in medeničnega dna

Urinirajte na stranišču, ne v prhi

Kot so zapisali na Cleveland Clinic, stoječe uriniranje v prhi pogosto ne omogoča popolnega praznjenja mehurja, kar dolgoročno oslabi mišice medeničnega dna.

Redno praznite mehur

Ne odlašajte z uriniranjem. Dolgotrajno zadrževanje urina povečuje tveganje za okužbe sečil in nastanek ledvičnih kamnov.

Vadite mišice medeničnega dna

Keglove vaje niso samo za ženske. Urologi priporočajo, naj tudi moški redno krepijo mišice medeničnega dna, da izboljšajo nadzor mehurja in preprečijo prezgodnjo izgubo urina.

Pazite na zvok tekoče vode

Zvok vode lahko sproži refleks uriniranja. Če pogosto urinirate samo ob zvoku vode, lahko to dolgoročno oslabi nadzor mehurja.

Ob težavah se posvetujte z zdravnikom

Če opazite pogostejše odhode na stranišče, nenadno potrebo po uriniranju ali bolečino, se posvetujte z zdravnikom. Preprečevanje je vedno lažje kot zdravljenje.

uriniranje v tušu zdravje moškega mehurja mišice medeničnega dna zdravstvene težave higiena v kopalnici uriniranje pod prho zdravje moškega nadzor mehurja urologija
