Zakaj uriniranje pod prho ni dobra ideja

Takšna pogosta praksa lahko vpliva na delovanje mehurja in mišic medeničnega dna, kar dolgoročno predstavlja tveganje za zdravje.
1. Vpliv na mehur in mišice medeničnega dna
Pri moških stoječe uriniranje med tuširanjem pogosto pomeni, da mehur ni popolnoma izpraznjen, kar lahko oslabi mišice medeničnega dna. Dolgotrajna navada lahko povzroči težave z nadzorom mehurja ali pogostejše uriniranje. Poleg tega se telo lahko navadi na refleksni odziv na zvok tekoče vode, kar sproži občutek nujnosti uriniranja tudi, kadar mehur ni poln.
2. Zvok vode in refleks za uriniranje
Zvok tekoče vode lahko pri moških sproži Pavlov refleks – potrebo po uriniranju. Kot so poročali na Gazeta Express, moški, ki pogosto urinira pod prho, hitro poveže zvok vode s trenutkom, ko je čas za uriniranje. To lahko dolgoročno vpliva na nadzor mehurja in vodi v nenadno potrebo po uriniranju.
3. Higiena in tveganje za okužbe
Čeprav je urin pri zdravih moških večinoma neškodljiv, ni popolnoma sterilen. Urin lahko vsebuje tudi bakterije, ki se nato zadržijo na površinah tuša, zlasti v toplem in vlažnem okolju kopalnice. Redno uriniranje pod prho lahko zato poveča tveganje za bakterijske okužbe kože ali sečil.
4. Draženje kože in morebitnih ranic na telesu
Dolgotrajen stik urina s kožo lahko povzroči draženje ali poslabša stanje že obstoječih ran. Zato je higiena ključen element, čeprav se zdi, da je urin "samo voda".
5. Praznjenje mehurja
Stoječe uriniranje ne omogoča popolnega praznjenja mehurja. To lahko dolgoročno povzroči:
- oslabljen nadzor mehurja,
- večjo možnost za okužbe sečil,
- tveganje za nastanek ledvičnih kamnov,
- povečano obremenitev mišic medeničnega dna.
Urologi zato moškim svetujejo, da se po držijo stranišča, še posebej pri pogostem uriniranju ali ob težavah z mehurjem.
Nasveti za moške: ohranjanje zdravja mehurja in medeničnega dna
Urinirajte na stranišču, ne v prhi
Kot so zapisali na Cleveland Clinic, stoječe uriniranje v prhi pogosto ne omogoča popolnega praznjenja mehurja, kar dolgoročno oslabi mišice medeničnega dna.
Redno praznite mehur
Ne odlašajte z uriniranjem. Dolgotrajno zadrževanje urina povečuje tveganje za okužbe sečil in nastanek ledvičnih kamnov.
Vadite mišice medeničnega dna
Keglove vaje niso samo za ženske. Urologi priporočajo, naj tudi moški redno krepijo mišice medeničnega dna, da izboljšajo nadzor mehurja in preprečijo prezgodnjo izgubo urina.
Pazite na zvok tekoče vode
Zvok vode lahko sproži refleks uriniranja. Če pogosto urinirate samo ob zvoku vode, lahko to dolgoročno oslabi nadzor mehurja.
Ob težavah se posvetujte z zdravnikom
Če opazite pogostejše odhode na stranišče, nenadno potrebo po uriniranju ali bolečino, se posvetujte z zdravnikom. Preprečevanje je vedno lažje kot zdravljenje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV