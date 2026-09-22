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Zdravje

Ta preprost trik na stranišču lahko olajša odvajanje blata: brez napenjanja in dolgega sedenja

B.R.
22. 09. 2026 02.35
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Če se pri odvajanju blata pogosto napenjate in na stranišču preživite precej več časa, kot bi želeli, lahko pomaga presenetljivo preprosta sprememba položaja. Ključ ni v večji sili, temveč v tem, da telesu omogočite ugodnejši položaj.

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Največja napaka je pogosto prav napenjanje

Ko blato ne gre zlahka, marsikdo naredi povsem naravno stvar: močneje pritisne. Toda prav to je navada, ki se ji je pri odvajanju bolje izogniti.

Strokovnjaki iz Cambridge University Hospitals opozarjajo, da lahko močno napenjanje pri odvajanju prispeva k nastanku oziroma poslabšanju hemoroidov. Svetujejo tudi, naj človek na stranišču ne preživi več kot približno deset minut in naj se vrne šele takrat, ko se ponovno pojavi jasen občutek potrebe.

Napenjanje poleg tega poveča pritisk v telesu. Pregled raziskav, objavljen v reviji Journal of Clinical Hypertension, ugotavlja, da lahko napenjanje pri odvajanju povzroči izrazite spremembe krvnega tlaka, kar je posebej pomembno pri ljudeh z boleznimi srca in ožilja.

To ne pomeni, da je običajno odvajanje blata nevarno. Za zdravega človeka občasno napenjanje praviloma ni razlog za paniko. Težava je predvsem v pogostem in močnem napenjanju, še posebej pri kroničnem zaprtju.

Največja napaka je pogosto prav napenjanje.
Največja napaka je pogosto prav napenjanje. FOTO: Adobe Stock

Preprost trik: pod noge postavite pručko

Eden najpreprostejših načinov za spremembo položaja je majhna pručka oziroma podstavek pod stopali.

Ko sedite na stranišču, naj bodo kolena nekoliko višje od bokov. Nato se rahlo nagnite naprej in komolce položite na stegna. Tako ustvarite položaj, ki je bližje počepu, pri katerem je položaj črevesja in zadnjika drugačen kot pri običajnem sedenju.

Tako svetuje tudi britanska zdravstvena služba NHS, ki pri zaprtju priporoča uporabo nizkega podstavka za stopala in dvig kolen nad raven bokov.

Podobna navodila najdemo tudi v najnovejših priporočilih britanske bolnišnice Royal Berkshire: kolena naj bodo nekoliko višje od bokov, telo pa rahlo nagnjeno naprej. Pomembno je tudi sproščeno dihanje, saj zadrževanje diha pogosto spremlja prav napenjanje.

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Kako sedeti, da bo odvajanje lažje?

Ko naslednjič sedete na stranišče, poskusite naslednje:

1. Stopala postavite na nizko pručko.

Kolena naj bodo višje od bokov.

2. Rahlo se nagnite naprej.

Hrbet naj ostane čim bolj raven, podlakti pa lahko položite na stegna.

3. Sprostite trebuh in medenično dno.

Ne zadržujte diha in ne poskušajte iztisniti blata na silo.

4. Dihajte počasi.

Namesto močnega pritiska poskusite počasi izdihovati, kot bi želeli nežno upihniti svečko.

5. Če ne gre, ne silite.

Če se blato ne izloči brez večjega napora, je bolje vstati in poskusiti pozneje.

Tudi Gloucestershire Hospitals svetujejo prav takšno držo: stopala naj bodo dvignjena, kolena nad boki, telo rahlo nagnjeno naprej, pri odvajanju pa se je treba izogibati napenjanju.

Pomembno je tudi, kdaj greste na stranišče.
Pomembno je tudi, kdaj greste na stranišče. FOTO: Shutterstock

Pomembno je tudi, kdaj greste na stranišče

Položaj telesa je le del zgodbe. Če pogosto odlašate z odvajanjem, lahko težavo še povečate. Ko blato dlje časa ostane v debelem črevesu, se iz njega vsrkava voda, zato lahko postane trše in težje izločljivo.

Cambridge University Hospitals svetujejo, da potrebe po odvajanju ne ignorirate in da si lahko za stranišče vzamete približno deset minut, najbolje po zajtrku, ko je črevesje zaradi obroka naravno dejavnejše.

Pomagajo tudi dovolj tekočine, postopno povečanje vnosa vlaknin in redna telesna dejavnost. NHS pri zaprtju med drugim priporoča sadje, zelenjavo, polnozrnata živila, dovolj tekočine in vsakodnevno gibanje.

Dolgo sedenje na stranišču ni dobra navada

Še ena pogosta navada je brskanje po telefonu med odvajanjem. Človek gre na stranišče za nekaj minut, nato pa zaradi telefona ostane tam precej dlje.

To ni najboljša kombinacija. Ameriško združenje za gastroenterologijo pri hemoroidih med osnovnimi ukrepi svetuje izogibanje napenjanju in dolgotrajnemu sedenju na stranišču.

Če odvajanje ne gre, zato ni smiselno sedeti na školjki še 20 minut in čakati na čudež. Boljša možnost je, da vstanete, se malo sprehodite in poskusite pozneje, ko se ponovno pojavi potreba.

Dolgo sedenje na stranišču ni dobra navada.
Dolgo sedenje na stranišču ni dobra navada. FOTO: Shutterstock

Kdaj zaprtje ni več samo nadloga?

Če je zaprtje pogosto, traja dlje časa ali se mu pridružijo bolečine, kri v blatu, nepojasnjeno hujšanje, bruhanje ali izrazite spremembe v odvajanju, težave ni dobro reševati samo s spremembo položaja na stranišču.

Posebej pomembna je kri iz zadnjika. Ameriški Nacionalni inštitut za diabetes ter prebavne in ledvične bolezni opozarja, da krvavitev ni nujno posledica hemoroidov in zahteva zdravniško presojo.

Najbolj uporabna sprememba je zato tudi najbolj preprosta: ne poskušajte blata iztisniti na silo. Postavite stopala na nizko pručko, dvignite kolena nekoliko nad boke, se rahlo nagnite naprej, sprostite trebuh in mirno dihajte. Če ne gre, ne vztrajajte.

Včasih je za lažje odvajanje treba narediti manj, ne več.

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Viri: NHS, Cambridge University Hospitals, Gloucestershire Hospitals, Royal Berkshire NHS Foundation Trust, American Gastroenterological Association, PubMed, NIDDK, Cleveland Clinic

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
prebava zaprtje zdravje hemoroidi triki za stranišče nasveti lifestyle
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