Tolikokrat mesečno bi morali moški doživeti izliv

Po podatkih raziskovalcev na univerzi Harvard bi moral moški ejakulirati vsaj 21-krat na mesec, da bi zmanjšal tveganje nastanka raka prostate.

Za študijo, objavljeno v reviji European Urology, je 31.925 moških posredovalo podatek, kako pogosto ejakulirajo na mesečni ravni. Na podlagi podatkov so strokovnjaki prišli do zaključka, da imajo moški, ki imajo pogosteje izliv, za tretjino manj možnosti za nastanek raka prostate.