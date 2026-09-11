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Tolikokrat mesečno bi morali moški doživeti izliv

Moškisvet.com
11. 09. 2026 14.01
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Moški bi morali ejakulirati večkrat tedensko ...

Po podatkih raziskovalcev na univerzi Harvard bi moral moški ejakulirati vsaj 21-krat na mesec, da bi zmanjšal tveganje nastanka raka prostate.

Za študijo, objavljeno v reviji European Urology, je 31.925 moških posredovalo podatek, kako pogosto ejakulirajo na mesečni ravni. Na podlagi podatkov so strokovnjaki prišli do zaključka, da imajo moški, ki imajo pogosteje izliv, za tretjino manj možnosti za nastanek raka prostate.

Pogost izliv preprečuje nastanek raka in krepi imunski sistem.
Pogost izliv preprečuje nastanek raka in krepi imunski sistem. FOTO: Shutterstock

"Presojali smo, ali je pogostost ejakulacije v odraslosti povezana s tveganjem za nastanek raka prostate. Ugotovili smo, da je bila pri moških, ki pogosteje ejakulirajo, manjša verjetnost odkritja raka prostate v primerjavi s tistimi, ki to počnejo manj pogosto," so zapisali avtorji študije, ki dodatno potrjuje pozitivne učinke ejakulacije na zdravje.

A manjše tveganje za razvoj raka prostate ni edina prednost izliva. Bolj pogosta ejakulacija namreč tudi drastično zmanjša raven stresa in tesnobe. "Poleg tega zmanjša občutek bolečine, z izločanjem endorfinov vzbuja občutek evforije, uravnava apetit, sprošča spolne hormone in krepi imunski sistem." Vsak, ki je pred spanjem že doživel vrhunec, ve, da orgazem pomaga zaspati. In to ni mit. Med ejakulacijo namreč telo sprošča hormone, kot sta prolaktin in oksitocin, zaradi katerih čutite zaspanost.

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KOMENTARJI (7)

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kekec_pokec 21. 08. 2023 14.33
0 0
Ne vem zakaj takšne čla ke objavljate ma Moški Svet, ko pa bi jih morali na Mična da bi jih še kakšna ženska prebrala. Moški smo več ali manj veš čas za akcijo, ženska rabite 1001 stvar, da se vam poklopi.
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karamba34 09. 08. 2021 13.07
3 2
Seksat je treba tri do petkrat na dan, kot se za zdravega človeka spodobi. Moja mlada žena Čehinja mi redno pomaga, da sem pri 56 še vedno v top formi.
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Apostol1 09. 08. 2021 13.13
4 0
Lastna hvala , cena mala.
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zurc 09. 08. 2021 17.47
3 0
če nima službe ,tolikokrat na dan gleda porniče (prevod kaj je hotu povedat)
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JoniBravo 09. 08. 2021 10.51
1 0
To mam jaz kvoto izpolnjeno v dveh tednih.
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P21K 09. 08. 2021 10.42
1 1
js vso statistiko pokvarim, presegam vso statistiko.
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