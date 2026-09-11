Tolikokrat mesečno bi morali moški doživeti izliv

Po podatkih raziskovalcev na univerzi Harvard bi moral moški ejakulirati vsaj 21-krat na mesec, da bi zmanjšal tveganje nastanka raka prostate.
Za študijo, objavljeno v reviji European Urology, je 31.925 moških posredovalo podatek, kako pogosto ejakulirajo na mesečni ravni. Na podlagi podatkov so strokovnjaki prišli do zaključka, da imajo moški, ki imajo pogosteje izliv, za tretjino manj možnosti za nastanek raka prostate.
"Presojali smo, ali je pogostost ejakulacije v odraslosti povezana s tveganjem za nastanek raka prostate. Ugotovili smo, da je bila pri moških, ki pogosteje ejakulirajo, manjša verjetnost odkritja raka prostate v primerjavi s tistimi, ki to počnejo manj pogosto," so zapisali avtorji študije, ki dodatno potrjuje pozitivne učinke ejakulacije na zdravje.
A manjše tveganje za razvoj raka prostate ni edina prednost izliva. Bolj pogosta ejakulacija namreč tudi drastično zmanjša raven stresa in tesnobe. "Poleg tega zmanjša občutek bolečine, z izločanjem endorfinov vzbuja občutek evforije, uravnava apetit, sprošča spolne hormone in krepi imunski sistem." Vsak, ki je pred spanjem že doživel vrhunec, ve, da orgazem pomaga zaspati. In to ni mit. Med ejakulacijo namreč telo sprošča hormone, kot sta prolaktin in oksitocin, zaradi katerih čutite zaspanost.
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