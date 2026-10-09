Končala je zvezo, ki jo je izčrpavala – in končno postavila sebe na prvo mesto

Štiri leta in pol zveze, ki jo je izčrpavala

icon-expand Štiri leta in pol zveze, ki jo je izčrpavala FOTO: Profimedia

Jade Dulait iz Amsterdama je bila z nekdanjim partnerjem štiri leta in pol, več kot leto dni pa sta bila tudi zaročena. Po njenih besedah so pogosti prepiri in druge obremenitve sčasoma vplivali na njeno počutje. Za Need To Know je povedala, da se je pogosto zbujala izčrpana, čeprav je spala dovolj dolgo. Opažala je tudi zabuhlost obraza in občutek napihnjenosti. Po koncu zveze decembra je začela svoj vsakdan spreminjati precej drugače kot prej. Več je hodila, plesala, telovadila in se ukvarjala z borilnimi veščinami. Gibanje zanjo ni bilo več predvsem sredstvo za izgubljanje kilogramov, ampak dejavnost, v kateri je začela uživati.

Obraz se je spremenil, kilogrami pa skoraj ne

Najbolj jo je presenetila sprememba videza. Tehtnica pa ni pokazala dramatične spremembe. Jade je po lastnih navedbah ostala pri približno 67 kilogramih. Razliko pripisuje predvsem spremembi telesne sestave. Več gibanja, vadba z utežmi in kickboks so po njenem mnenju prispevali k temu, da je imela manj maščobe in več mišic. Zato je bila videti bolj vitka in čvrsta, čeprav je bila njena telesna masa podobna.

Največja sprememba se ni zgodila na tehtnici

Jade sedaj pravi, da je po koncu zveze predvsem dobila občutek, da je znova našla sebe. V pogovoru je poudarila, da se je naučila bolj paziti na svoje počutje, spanje, gibanje in osebne meje.

icon-expand Po koncu zveze predvsem dobila občutek, da je znova našla sebe. FOTO: Profimedia

V zvezi ne smeta pozabiti nase

Jadina izkušnja je opomnik, da odnos ne bi smel postati vir nenehne izčrpanosti. Nesoglasja so del vsake zveze, pomembno pa je, kako jih partnerja rešujeta in ali se ob drugem še vedno počutita varno, spoštovano in slišano. Za dober odnos morata skrbeti oba – s pogovorom, medsebojno podporo, časom zase in pripravljenostjo priznati, ko nekaj ne deluje. Skrb zase pri tem ni sebičnost, temveč pomemben del zdravega partnerstva. Ko se dobro počutita oba posameznika, ima tudi zveza precej bolj trdne temelje.

Kdaj je čas, da odidemo?

Včasih pa pogovor in trud nista več dovolj. Če zveza človeka dlje časa izčrpava, če so prisotni poniževanje, nadzor, strah, nenehni konflikti ali občutek, da mora za mir vedno žrtvovati sebe, je vredno razmisliti, ali je tak odnos še zdrav. Konca zveze ni treba čakati do trenutka, ko postane vse nevzdržno. Tudi občutek, da ob partnerju izgubljamo sebe, svoje zadovoljstvo in notranji mir, je lahko pomemben znak, da je čas za spremembo.

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