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Buff Dudes
Zdravje

7 dni sta jedla samo jajca: kaj se je zgodilo s telesom

B.R.
04. 07. 2026 03.32
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Ekstremni prehranski izzivi so v zadnjih letih postali viralni spletni trend, kjer ustvarjalci vsebin testirajo meje človeškega telesa z zelo omejenimi dietami. Eden najbolj znanih primerov je sedemdnevni jajčni eksperiment, kjer sta ustvarjalca en teden jedla skoraj izključno jajca.

Zakaj prav jajca: od bodybuildinga do pop kulture

Jajca so že desetletja del športne prehrane, predvsem zaradi visoke vsebnosti beljakovin in hranil. V starejši bodybuilding literaturi, ki jo povzemajo tudi strokovni portali, so bile jajčne diete v šestdesetih letih pogosto uporabljene kot hiter način za povečanje mišične mase.

Zanimivo je tudi kulturno ozadje, saj je film Cool Hand Luke populariziral legendarni "50 eggs challenge", ki ga HowStuffWorks opisuje kot simbol ekstremne vzdržljivosti, čeprav v praksi takšen podvig predstavlja velik stres za prebavni sistem. Prav ta kombinacija športa in pop kulture je kasneje navdihnila številne spletne izzive.

Jajca so že desetletja del športne prehrane, predvsem zaradi visoke vsebnosti beljakovin in hranil.
Jajca so že desetletja del športne prehrane, predvsem zaradi visoke vsebnosti beljakovin in hranil. FOTO: AdobeStock

Sedemdnevni jajčni izziv

YouTube ustvarjalca Buff Dudes sta v svojem dokumentiranem eksperimentu, ki je dosegel široko viralnost, sedem dni uživala pretežno jajca z minimalnimi dodatki mesa. Kot je razvidno iz njunega video projekta, sta želela preveriti, kako takšna prehrana vpliva na energijo, sitost in trening.

Po razlagi nutricionističnih smernic so jajca zaradi visoke vsebnosti maščob in beljakovin zelo nasitna, kar se je pokazalo tudi v prvih dneh izziva, ko sta ustvarjalca poročala o stabilni energiji in dolgotrajni sitosti.

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Trening in fizični učinki

Med eksperimentom sta Buff Dudes opazila več sprememb. Visok vnos beljakovin je sicer najprej povzročil občutek sitosti, vendar je pomanjkanje ogljikovih hidratov vplivalo na intenzivnejše treninge. Proti koncu izziva sta opazila, da jima je začelo primanjkovati energije, predvsem zaradi zelo omejene in enolične prehrane. Ker jajca vsebujejo zelo malo ogljikovih hidratov, sta pri intenzivnejših treningih občutila tudi manj eksplozivnosti in vzdržljivosti. Čeprav sta bila zaradi velike količine beljakovin in maščob skoraj ves čas sita, sta se jajc hitro naveličala, monotona prehrana pa je postajala vse težje vzdržna.

Zaradi pomanjkanja vlaknin sta opazila tudi spremembe v prebavi. Po koncu izziva sta sklenila, da so jajca sicer odličen vir beljakovin in drugih hranil, vendar prehrana, ki temelji skoraj izključno na njih, dolgoročno ni primerna, saj telesu ne zagotavlja dovolj vlaknin, ogljikovih hidratov ter raznolikega nabora vitaminov in mineralov.

Med treningom sta opazila, da je bil mišični "pump" manj izrazit kot običajno, kar sta povezala z nižjimi zalogami glikogena zaradi omejenega vnosa ogljikovih hidratov. Čez dan pa sta namesto stabilne ravni energije občutila več nihanj, brez običajnih dvigov po obrokih, na katere sta bila sicer navajena. Opazila sta tudi padec telesne teže, kar sta pripisala predvsem izgubi glikogena in z njim povezane vode, ne pa dejanski izgubi maščobe.

Na koncu eksperimenta sta Buff Dudes zaključila, da je jajčna dieta zanimiva kot kratkoročni izziv, vendar ni primerna kot stalni način prehranjevanja. Kot sta poudarila v svojem zaključku, enostranska dieta hitro postane monotona in prehransko omejujoča, kar potrjujejo tudi smernice Medical News Today.

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Ali je jajčna dieta sploh varna?

Prehranski strokovnjaki se strinjajo, da so jajca sicer izjemno hranljivo živilo, vendar enostranska jajčna dieta ni priporočljiva kot dolgoročen način prehranjevanja.

Med glavnimi prednostmi izpostavljajo:

Prehranski strokovnjaki se strinjajo, da so jajca sicer izjemno hranljivo živilo, vendar enostranska jajčna dieta ni priporočljiva kot dolgoročen način prehranjevanja.
Prehranski strokovnjaki se strinjajo, da so jajca sicer izjemno hranljivo živilo, vendar enostranska jajčna dieta ni priporočljiva kot dolgoročen način prehranjevanja. FOTO: AdobeStock

- visoko vsebnost kakovostnih beljakovin, ki pomagajo pri občutku sitosti

- bogat vir vitaminov skupine B, vitamina D in mineralov

- enostavno pripravo in dostopnost živila

Vendar pa strokovnjaki hkrati opozarjajo na več pomembnih pomanjkljivosti:

- pomanjkanje vlaknin, kar lahko vpliva na prebavo

- omejen vnos ogljikovih hidratov, ki so ključni za energijo pri intenzivni vadbi

- pomanjkanje raznolike mikrohranilne podpore iz sadja, zelenjave in polnovrednih živil

- tveganje, da takšna dieta hitro postane prehransko neuravnotežena

Kot poudarjajo nutricionisti, ki jih navaja Healthline, se lahko kratkoročne visokobeljakovinske diete sicer uporabljajo za specifične cilje, kot je izguba teže, vendar naj vedno temeljijo na nadzoru in ne trajajo predolgo brez strokovnega nadzora.

Strokovnjaki iz WebMD dodatno opozarjajo, da lahko pretirano zanašanje na eno živilo povzroči dolgoročno prehransko neravnovesje, medtem ko Medical News Today izpostavlja, da je za zdravo delovanje telesa ključna raznolika prehrana, ki vključuje vse makro- in mikrohranilne skupine.

Ključni nasvet strokovnjakov

Nutricionisti zato priporočajo, da se jajca vključujejo kot del uravnotežene prehrane, ne pa kot edini vir hranil. Najboljši pristop je kombinacija jajc z zelenjavo, polnozrnatimi živili in zdravimi maščobami, kar omogoča stabilno energijo in boljše dolgoročno prehransko ravnotežje.

Jajca so že desetletja ena najbolj spornih živil. Dolga leta je veljalo prepričanje, da jih zaradi visoke vsebnosti holesterola ne bi smeli jesti prepogosto. Danes pa številni strokovnjaki pravijo, da je zgodba precej bolj zapletena. Torej, koliko jajc na teden je res preveč?

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Viri: Healthline, WebMD, Medical News Today, Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Harvard Health Publishing

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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