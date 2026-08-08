Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Hoja
Zdravje

To je jutranja navada, ki lahko podaljša življenje

L.G.
08. 08. 2026 02.12
0

Ko govorimo o dolgoživosti, večina ljudi najprej pomisli na stroge diete, naporne treninge ali draga prehranska dopolnila. A zdravniki in strokovnjaki za preventivno medicino opozarjajo, da je ena najbolj učinkovitih navad precej preprostejša.

Redni jutranje sprehod ne zahteva posebne opreme, članarine ali veliko časa. Potrebujete le nekaj minut, primerne čevlje in pripravljenost, da dan začnete nekoliko drugače.

Znanstveniki odkrili živilo, ki bi lahko upočasnilo biološko staranje moških
Preberi še
Znanstveniki odkrili živilo, ki bi lahko upočasnilo biološko staranje moških

Srce ima hojo zelo rado

Marsikdo podcenjuje hojo, ker ni tako intenzivna kot tek ali kolesarjenje. Toda prav njena dostopnost je njena največja prednost. Ljudje se je lažje držijo dolgoročno.

Redna hoja:
- pomaga zniževati krvni tlak,
- izboljšuje prekrvavitev,
- prispeva k uravnavanju telesne teže,
- zmanjšuje obremenitev srca,
- izboljšuje vzdržljivost.

Če vsak delovni dan pred službo opravite že 30-minutni sprehod, boste brez težav dosegli priporočeno količino gibanja.

Jutranji sprehod ni dober le za telo, ampak tudi za glavo.
Jutranji sprehod ni dober le za telo, ampak tudi za glavo. FOTO: Shutterstock

Koristi občutijo tudi možgani

Jutranji sprehod ni dober le za telo, ampak tudi za glavo. Strokovnjaki opozarjajo, da redno gibanje spodbuja prekrvavitev možganov in podpira njihove funkcije tudi v zrelejših letih. Hoja lahko pomaga izboljšati koncentracijo, spomin in sposobnost reševanja problemov.

Ni naključje, da mnogi uspešni ljudje pomembne ideje dobijo prav med sprehodom.

Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje
Preberi še
Športne destinacije prihodnosti: mesta, kjer je gibanje razlog za potovanje

Najboljša navada je tista, ki jo boste res izvajali

Ko govorimo o dolgoživosti, pogosto iščemo bližnjice. A največjo razliko ustvarijo preproste navade, ki jih ponavljamo iz dneva v dan. V tako imenovanih modrih conah, območjih sveta z največ stoletniki, je gibanje naraven del vsakdana. Ljudje več hodijo, delajo na vrtu in manj časa presedijo.

Zato ni nujno, da jutranji sprehod traja eno uro. Za začetek je dovolj že 10 ali 15 minut. Pomembneje od dolžine je, da postane stalnica.

Največjo razliko ustvarijo preproste navade, ki jih ponavljamo iz dneva v dan.
Največjo razliko ustvarijo preproste navade, ki jih ponavljamo iz dneva v dan. FOTO: AdobeStock

Kako začeti že jutri?

Če želite iz te navade iztisniti največ, poskusite naslednje:
- sprehod opravite čim prej po prebujanju,
- hodite v dnevni svetlobi,
- telefon pustite v žepu in opazujte okolico,
- tempo naj bo nekoliko hitrejši od običajnega,
- začnite z 10 minutami in čas postopoma podaljšujte.

Dolgo življenje ni odvisno od ene same čudežne metode. A če obstaja navada, ki je preprosta, brezplačna in dostopna skoraj vsakomur, je to prav jutranji sprehod. Morda ne bo spremenil življenja čez noč, lahko pa skozi leta naredi veliko razliko.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: EatingWell, Real Simple, GQ, Good Housekeeping

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
zdrav življenjski slog dolgoživost hoja sprehod
Moskisvet.com Večina jih zanemarja: 5 zdravih navad, s katerimi boste izstopili iz povprečja
Moskisvet.com Pozabite na telovadnico: Šprinti so ključ za dolgo in zdravo življenje
Vizita.si Potrebujete terapijo proti staranju?
Vizita.si Kako v štirih tednih s hojo izboljšati svoje zdravje?
Vizita.si Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
24ur.com Pot do zdrave teže: Noben začetek ni premajhen
Vizita.si 5 preprostih navad zdravih ljudi
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1908