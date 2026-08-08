To je jutranja navada, ki lahko podaljša življenje

Redni jutranje sprehod ne zahteva posebne opreme, članarine ali veliko časa. Potrebujete le nekaj minut, primerne čevlje in pripravljenost, da dan začnete nekoliko drugače.

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Srce ima hojo zelo rado

Marsikdo podcenjuje hojo, ker ni tako intenzivna kot tek ali kolesarjenje. Toda prav njena dostopnost je njena največja prednost. Ljudje se je lažje držijo dolgoročno. Redna hoja:

- pomaga zniževati krvni tlak,

- izboljšuje prekrvavitev,

- prispeva k uravnavanju telesne teže,

- zmanjšuje obremenitev srca,

- izboljšuje vzdržljivost. Če vsak delovni dan pred službo opravite že 30-minutni sprehod, boste brez težav dosegli priporočeno količino gibanja.

icon-expand Jutranji sprehod ni dober le za telo, ampak tudi za glavo. FOTO: Shutterstock

Koristi občutijo tudi možgani

Jutranji sprehod ni dober le za telo, ampak tudi za glavo. Strokovnjaki opozarjajo, da redno gibanje spodbuja prekrvavitev možganov in podpira njihove funkcije tudi v zrelejših letih. Hoja lahko pomaga izboljšati koncentracijo, spomin in sposobnost reševanja problemov. Ni naključje, da mnogi uspešni ljudje pomembne ideje dobijo prav med sprehodom.

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Najboljša navada je tista, ki jo boste res izvajali

Ko govorimo o dolgoživosti, pogosto iščemo bližnjice. A največjo razliko ustvarijo preproste navade, ki jih ponavljamo iz dneva v dan. V tako imenovanih modrih conah, območjih sveta z največ stoletniki, je gibanje naraven del vsakdana. Ljudje več hodijo, delajo na vrtu in manj časa presedijo. Zato ni nujno, da jutranji sprehod traja eno uro. Za začetek je dovolj že 10 ali 15 minut. Pomembneje od dolžine je, da postane stalnica.

icon-expand Največjo razliko ustvarijo preproste navade, ki jih ponavljamo iz dneva v dan. FOTO: AdobeStock

Kako začeti že jutri?

Če želite iz te navade iztisniti največ, poskusite naslednje:

- sprehod opravite čim prej po prebujanju,

- hodite v dnevni svetlobi,

- telefon pustite v žepu in opazujte okolico,

- tempo naj bo nekoliko hitrejši od običajnega,

- začnite z 10 minutami in čas postopoma podaljšujte. Dolgo življenje ni odvisno od ene same čudežne metode. A če obstaja navada, ki je preprosta, brezplačna in dostopna skoraj vsakomur, je to prav jutranji sprehod. Morda ne bo spremenil življenja čez noč, lahko pa skozi leta naredi veliko razliko.

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