Moški so obsedeni z njim, strokovnjaki pa opozarjajo na nekaj pomembnega

Testosteron je veliko več kot 'moški hormon'

Ko slišimo besedo testosteron, najprej pomislimo na moške. To ni presenetljivo, saj ga moško telo proizvaja bistveno več kot žensko. Toda testosteron je pomemben tudi za ženske. Pri moških nastaja predvsem v modih, pri ženskah pa ga v manjših količinah proizvajajo jajčniki in nadledvični žlezi. Endocrine Society pojasnjuje, da testosteron pri moških sodeluje pri nastajanju semenčic, spolni sli, mišični masi in zdravju kosti, njegovo delovanje pa je povezano tudi z normalnim razvojem moških spolnih značilnosti. Pri ženskah je zgodba bolj zapletena. Mednarodni strokovni konsenz, objavljen v Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, ugotavlja, da je lahko testosteron pri nekaterih ženskah po menopavzi koristen pri zdravljenju izrazito zmanjšane spolne želje, vendar izmerjena raven hormona sama po sebi ne pove, ali ima ženska takšno težavo.

icon-expand Testosteron je veliko več kot 'moški hormon' FOTO: Adobe Stock

Zakaj je testosteron nenadoma povsod?

Zanimanje zanj ni več omejeno na zdravniške ordinacije ali svet bodybuildinga. Men's Health je avgusta 2026 objavil podatke svoje raziskave, v kateri je sodelovalo skoraj 2.200 ameriških moških. Kar 40 odstotkov jih je povedalo, da jim je raven testosterona pomembnejša kot pred letom dni, skoraj četrtina pa jih pozna nekoga, ki uporablja testosteronsko nadomestno zdravljenje. Testosteron se je tako iz nekoč precej kontroverzne teme preselil v širšo kulturo zdravja, telesne pripravljenosti in staranja. Ob tem se je razširila tudi ideja, da bi moral vsak moški poskušati svojo raven hormona čim bolj povečati. Prav tu pa se začne težava.

Več testosterona ne pomeni nujno več zdravja

Normalna raven testosterona ni tekmovanje. Če ima moški zdravo raven hormona, ni dokazov, da bo z dodatnim testosteronom postal bolj zdrav samo zato, ker bo njegova vrednost višja. Endocrine Society poudarja, da diagnoze pomanjkanja testosterona ni mogoče postaviti zgolj na podlagi enega krvnega izvida. Prisotni morajo biti značilni simptomi, raven testosterona pa mora biti dokazano in ponavljajoče se nizka. Priporočajo tudi, da se meritev opravi zjutraj in jo po potrebi ponovi. To je pomembno, ker se raven testosterona čez dan spreminja. Na rezultat lahko vplivajo tudi bolezen, slaba prehrana in pretirana telesna obremenitev.

icon-expand Več testosterona ne pomeni nujno več zdravja. FOTO: Adobe Stock

Kateri znaki lahko opozarjajo na prenizek testosteron?

Najbolj znan znak je zmanjšana spolna želja, vendar se težava lahko pokaže tudi drugače. Endocrine Society med možnimi simptomi navaja slabšo erekcijo, manjšo tvorbo semenčic, zmanjšano mišično maso, manj energije, slabše razpoloženje in težave s koncentracijo. Prav zato je nizek testosteron tako težko prepoznati samo po počutju. Utrujen moški po napornem obdobju še nima nujno hormonskega pomanjkanja. Podobno velja za slabšo voljo, manjšo telesno pripravljenost ali pridobivanje kilogramov. Za vsemi temi težavami so lahko številni drugi vzroki.

Kaj se s testosteronom zgodi po 30. letu?

Testosteron se s staranjem praviloma počasi zmanjšuje. Endocrine Society navaja, da se njegove vrednosti pri moških po približno 30. do 35. letu postopoma znižujejo. To pa ne pomeni, da bi moral vsak moški po tridesetem pričakovati velik padec hormona. Še manj pomeni, da je treba staranje samodejno zdraviti s testosteronom. Na raven hormona vplivajo tudi telesna teža, zdravstveno stanje, prehrana, telesna dejavnost in nekatera zdravila. Zato je precej bolj smiselno gledati celotno zdravstveno sliko kot pa eno samo številko na laboratorijskem izvidu.

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Testosteronska terapija: rešitev ali nepotrebno tveganje?

Pri moških z dokazanim hipogonadizmom je testosteronsko nadomestno zdravljenje lahko ustrezno zdravljenje. Pri zdravih moških, ki želijo zgolj več mišic, energije ali boljši videz, pa je zgodba drugačna. Aktualno opozorilo Endocrine Society iz julija 2026 poudarja, da mora biti zdravljenje povezano z natančno diagnozo in ustreznim spremljanjem. Dolgoročna varnost zdravljenja, tudi glede raka prostate, še ni dokončno razjasnjena. Pomembno je tudi vprašanje plodnosti. Testosteron, ki ga moški dobiva od zunaj, lahko zmanjša nastajanje semenčic. Zato zdravljenje ni nekaj, kar bi bilo smiselno začeti na lastno pest, še posebej pri moških, ki želijo v bližnji prihodnosti imeti otroke.

Kaj pa srce?

Tukaj je slika nekoliko bolj zapletena, kot jo pogosto prikazujejo objave na družbenih omrežjih. Velika raziskava TRAVERSE, objavljena v New England Journal of Medicine, je pri več kot 5.000 moških z dokazanim pomanjkanjem testosterona in povečanim srčno-žilnim tveganjem pokazala, da testosteronsko zdravljenje ni povzročilo večjega števila glavnih srčno-žilnih dogodkov kot placebo. Raziskovalci pa so v skupini, ki je prejemala testosteron, opazili več nekaterih drugih zapletov, med njimi atrijsko fibrilacijo, akutno okvaro ledvic in pljučno embolijo. Rezultata zato ni mogoče poenostaviti v testosteron škoduje srcu ali testosteron je varen za vsakogar. Raziskava je obravnavala določeno skupino moških z diagnosticiranim pomanjkanjem in povečanim srčno-žilnim tveganjem.

icon-expand Testosteron se s staranjem praviloma počasi zmanjšuje. FOTO: Shutterstock

Tudi pri ženskah ima testosteron svojo zgodbo

Čeprav se o njem največ govori v povezavi z moškimi, testosteron ni nepomemben za žensko telo. Po menopavzi se pri nekaterih ženskah uporablja v skrbno določenih primerih, predvstopno pri izrazito zmanjšani spolni želji. Globalni strokovni konsenz, objavljen v Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, ugotavlja, da so dokazi najboljši prav za to področje, medtem ko ni dovolj dokazov, da bi testosteron pri zdravih ženskah rutinsko uporabljali za izboljšanje počutja, mišične mase, kognitivnih sposobnosti ali preprečevanje bolezni. Ameriški kolegij porodničarjev in ginekologov dodatno opozarja, da lahko testosteronsko zdravljenje pri ženskah povzroči akne, povečano poraščenost in druge znake povečane izpostavljenosti androgenom, nekateri od njih pa so lahko tudi trajni.

Največja napaka je lovljenje številke

Testosteron je pomemben hormon, vendar telo ni avtomobil, pri katerem bi z višjim številom na merilniku avtomatično dobili boljše delovanje. Če ima moški simptome, ki bi lahko kazali na pomanjkanje testosterona, je smiseln pogovor z zdravnikom in ustrezna laboratorijska diagnostika. Če je raven normalna, pa je veliko bolj smiselno preveriti spanec, telesno dejavnost, prehrano, telesno težo, stres, uživanje alkohola in morebitne druge zdravstvene težave. Prav zato je aktualna obsedenost s testosteronom nekoliko ironična. Hormon je res pomemben za mišice, spolno zdravje, plodnost, kosti in splošno delovanje organizma, vendar več ni enako boljše. Najboljši testosteron je za telo praviloma tisti, ki je v ustreznem ravnovesju in ga ni treba loviti z internetnimi nasveti, prehranskimi dopolnili ali zdravili brez pravega razloga.

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