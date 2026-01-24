Ste lahko pijani brez alkohola?

Kot poroča portal ScienceAlert, so novejše raziskave potrdile, da se lahko pri določenih ljudeh alkohol proizvaja kar znotraj telesa, natančneje v črevesju.

Preberi še Zakaj v januarju čutimo praznino?

Ko telo samo proizvaja alkohol

V črevesju vsakega človeka živijo milijarde bakterij. Večina je koristnih in pomaga pri prebavi. Težava nastane, ko se ravnovesje poruši. Kot navajajo raziskovalci, o katerih piše ScienceAlert, se lahko pri redkih posameznikih nekatere bakterije pretirano razmnožijo in začnejo sladkorje ter ogljikove hidrate spreminjati v alkohol. Ta nato preide v kri in povzroča povsem enake posledice kot če bi ga popili.

icon-expand Opitost brez alkohola je redko a resnično stanje. FOTO: Shutterstock

Simptomi, ki jih zlahka zamenjamo za alkoholizem

Po poročanju portala ScienceDaily se ljudje s tem stanjem pogosto srečujejo z nerazumevanjem okolice, saj so simptomi namreč zelo podobni klasični opitosti:

- motnje ravnotežja in koordinacije,

- nejasen govor,

- zaspanost in zmedenost,

. glavobol in slabost. Najbolj zanimivo je, da se težave pogosto pojavijo tudi po obilnem obroku bogatem z ogljikovimi hidrati, na primer po pici, testeninah ali sladicah.

Preberi še Zakaj se v nedeljo težko zares sprostimo?

Zakaj do tega sploh pride?

Kot pojasnjuje zdravstveni portal WebMD, so najpogostejši razlogi uporaba antibiotikov, slaba ali enolična prehrana, prebavne bolezni ali oslabljen imunski sistem. Vse to lahko omogoči, da se bakterije, ki proizvajajo alkohol, prekomerno razmnožijo.

Diagnoza ni enostavna

Kot navaja ScienceDaily, je postavljanje diagnoze zahtevno, saj je stanje redko in slabo poznano. Bolniki lahko leta poslušajo, da si težave izmišljajo ali da skrivaj pijejo. Diagnoza običajno vključuje nadzorovanje obrokov in merjenje alkohola v krvi ter dodatne preiskave črevesja.

Preberi še Sladkor in možgani: kaj se zgodi, ko ga zaužijemo preveč?

Kaj pa zdravljenje?

Kot poroča ScienceAlert, se pri nekaterih ljudeh stanje izboljša že s spremembo prehrane, predvsem z zmanjšanjem sladkorja in enostavnih ogljikovih hidratov. V hujših primerih zdravniki uporabijo zdravila za zmanjšanje problematičnih bakterij ali druge sodobne pristope, s katerimi poskušajo obnoviti zdravo ravnovesje v črevesju.

Telo zna biti zelo nepredvidljivo

Čeprav gre za izjemno redek pojav, ta razkriva, kako močno lahko črevesni mikroorganizmi vplivajo na naše počutje, vedenje in zdravje. Kot opozarjajo znanstveniki, naše telo ni le skupek organov, ampak zapleten sistem, kjer lahko že majhna sprememba povzroči velike učinke.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.