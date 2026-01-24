Moskisvet.com
pijan moški
Zdravje

Ste lahko pijani brez alkohola?

L.G.
24. 01. 2026 03.54
0

Predstavljajte si, da niste pili alkohola, a vam je slabo, vrti se vam, hodite nestabilno, govorite čudno in alkotest pokaže, da ste pijani. Zveni kot slaba šala ali izgovor, a znanost pravi, da je to v določenih primerih povsem mogoče.

Kot poroča portal ScienceAlert, so novejše raziskave potrdile, da se lahko pri določenih ljudeh alkohol proizvaja kar znotraj telesa, natančneje v črevesju.

Ko telo samo proizvaja alkohol

V črevesju vsakega človeka živijo milijarde bakterij. Večina je koristnih in pomaga pri prebavi. Težava nastane, ko se ravnovesje poruši.

Kot navajajo raziskovalci, o katerih piše ScienceAlert, se lahko pri redkih posameznikih nekatere bakterije pretirano razmnožijo in začnejo sladkorje ter ogljikove hidrate spreminjati v alkohol. Ta nato preide v kri in povzroča povsem enake posledice kot če bi ga popili.

Opitost brez alkohola je redko a resnično stanje.
Opitost brez alkohola je redko a resnično stanje. FOTO: Shutterstock

Simptomi, ki jih zlahka zamenjamo za alkoholizem

Po poročanju portala ScienceDaily se ljudje s tem stanjem pogosto srečujejo z nerazumevanjem okolice, saj so simptomi namreč zelo podobni klasični opitosti:
- motnje ravnotežja in koordinacije,
- nejasen govor,
- zaspanost in zmedenost,
. glavobol in slabost.

Najbolj zanimivo je, da se težave pogosto pojavijo tudi po obilnem obroku bogatem z ogljikovimi hidrati, na primer po pici, testeninah ali sladicah.

Zakaj do tega sploh pride?

Kot pojasnjuje zdravstveni portal WebMD, so najpogostejši razlogi uporaba antibiotikov, slaba ali enolična prehrana, prebavne bolezni ali oslabljen imunski sistem. Vse to lahko omogoči, da se bakterije, ki proizvajajo alkohol, prekomerno razmnožijo.

Diagnoza ni enostavna

Kot navaja ScienceDaily, je postavljanje diagnoze zahtevno, saj je stanje redko in slabo poznano. Bolniki lahko leta poslušajo, da si težave izmišljajo ali da skrivaj pijejo. Diagnoza običajno vključuje nadzorovanje obrokov in merjenje alkohola v krvi ter dodatne preiskave črevesja.

Kaj pa zdravljenje?

Kot poroča ScienceAlert, se pri nekaterih ljudeh stanje izboljša že s spremembo prehrane, predvsem z zmanjšanjem sladkorja in enostavnih ogljikovih hidratov.

V hujših primerih zdravniki uporabijo zdravila za zmanjšanje problematičnih bakterij ali druge sodobne pristope, s katerimi poskušajo obnoviti zdravo ravnovesje v črevesju.

Telo zna biti zelo nepredvidljivo

Čeprav gre za izjemno redek pojav, ta razkriva, kako močno lahko črevesni mikroorganizmi vplivajo na naše počutje, vedenje in zdravje. Kot opozarjajo znanstveniki, naše telo ni le skupek organov, ampak zapleten sistem, kjer lahko že majhna sprememba povzroči velike učinke.

Vir: ScienceAlert, ScienceDaily, WebMD,

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
alkohol prebava alkohol v telesu redke bolezni
Zdravje

KOMENTARJI (0)

