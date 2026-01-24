Ste lahko pijani brez alkohola?

Kot poroča portal ScienceAlert, so novejše raziskave potrdile, da se lahko pri določenih ljudeh alkohol proizvaja kar znotraj telesa, natančneje v črevesju.
Ko telo samo proizvaja alkohol
V črevesju vsakega človeka živijo milijarde bakterij. Večina je koristnih in pomaga pri prebavi. Težava nastane, ko se ravnovesje poruši.
Kot navajajo raziskovalci, o katerih piše ScienceAlert, se lahko pri redkih posameznikih nekatere bakterije pretirano razmnožijo in začnejo sladkorje ter ogljikove hidrate spreminjati v alkohol. Ta nato preide v kri in povzroča povsem enake posledice kot če bi ga popili.
Simptomi, ki jih zlahka zamenjamo za alkoholizem
Po poročanju portala ScienceDaily se ljudje s tem stanjem pogosto srečujejo z nerazumevanjem okolice, saj so simptomi namreč zelo podobni klasični opitosti:
- motnje ravnotežja in koordinacije,
- nejasen govor,
- zaspanost in zmedenost,
. glavobol in slabost.
Najbolj zanimivo je, da se težave pogosto pojavijo tudi po obilnem obroku bogatem z ogljikovimi hidrati, na primer po pici, testeninah ali sladicah.
Zakaj do tega sploh pride?
Kot pojasnjuje zdravstveni portal WebMD, so najpogostejši razlogi uporaba antibiotikov, slaba ali enolična prehrana, prebavne bolezni ali oslabljen imunski sistem. Vse to lahko omogoči, da se bakterije, ki proizvajajo alkohol, prekomerno razmnožijo.
Diagnoza ni enostavna
Kot navaja ScienceDaily, je postavljanje diagnoze zahtevno, saj je stanje redko in slabo poznano. Bolniki lahko leta poslušajo, da si težave izmišljajo ali da skrivaj pijejo. Diagnoza običajno vključuje nadzorovanje obrokov in merjenje alkohola v krvi ter dodatne preiskave črevesja.
Kaj pa zdravljenje?
Kot poroča ScienceAlert, se pri nekaterih ljudeh stanje izboljša že s spremembo prehrane, predvsem z zmanjšanjem sladkorja in enostavnih ogljikovih hidratov.
V hujših primerih zdravniki uporabijo zdravila za zmanjšanje problematičnih bakterij ali druge sodobne pristope, s katerimi poskušajo obnoviti zdravo ravnovesje v črevesju.
Telo zna biti zelo nepredvidljivo
Čeprav gre za izjemno redek pojav, ta razkriva, kako močno lahko črevesni mikroorganizmi vplivajo na naše počutje, vedenje in zdravje. Kot opozarjajo znanstveniki, naše telo ni le skupek organov, ampak zapleten sistem, kjer lahko že majhna sprememba povzroči velike učinke.
Vir: ScienceAlert, ScienceDaily, WebMD,
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV