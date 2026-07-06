Slovenci vse pogosteje okuženi: sifilis in klamidija dosegata rekordne ravni

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v najnovejšem poročilu navaja, da je bilo leto 2024 rekordno glede števila prijavljenih primerov gonoreje in sifilisa. Število primerov gonoreje se je v zadnjem desetletju povečalo za več kot 300 odstotkov, število primerov sifilisa pa se je več kot podvojilo. Klamidija medtem ostaja najpogosteje prijavljena spolno prenosljiva bakterijska okužba.

Zaskrbljujoč trend je opazen tudi v Sloveniji. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo leta 2024 prijavljenih 1.446 primerov spolno prenosljivih okužb, brez okužb s HIV ter hepatitisoma B in C.

Največ je bilo prijavljenih primerov klamidijske okužbe, in sicer 493, kar je deset odstotkov več kot leto prej in največ v zadnjem desetletju. Sledilo je 348 primerov genitalnih bradavic, kar predstavlja 32-odstotno rast v primerjavi z letom 2023.

Posebej izstopa sifilis. Lani so zdravstvene oblasti zabeležile 104 primere, kar je največ doslej. Za primerjavo – leta 2020 je bilo prijavljenih le 31 okužb.

Čeprav je bilo leta 2024 prijavljenih 194 primerov gonoreje, kar je 15 odstotkov manj kot leto prej, je to še vedno približno trikrat več kot pred desetimi leti. Na NIJZ ob tem opozarjajo, da je dejansko število okužb verjetno precej višje, saj številni primeri niso odkriti ali prijavljeni.