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Slovenci vse pogosteje okuženi: sifilis in klamidija dosegata rekordne ravni

B.R.
06. 07. 2026 08.50
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Število spolno prenosljivih okužb v Evropi in Sloveniji dosega rekordne ravni. Strokovnjaki opozarjajo, da so bakterijske spolno prenosljive okužbe, kot sta gonoreja in sifilis, v zadnjih letih v strmem porastu, med glavnimi razlogi pa izpostavljajo vse manjšo uporabo kondomov.

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) v najnovejšem poročilu navaja, da je bilo leto 2024 rekordno glede števila prijavljenih primerov gonoreje in sifilisa. Število primerov gonoreje se je v zadnjem desetletju povečalo za več kot 300 odstotkov, število primerov sifilisa pa se je več kot podvojilo. Klamidija medtem ostaja najpogosteje prijavljena spolno prenosljiva bakterijska okužba.

Kondom je najboljša zaščita pred SPB.
Kondom je najboljša zaščita pred SPB. FOTO: Adobe Stock

Tudi Slovenija ni izjema

Zaskrbljujoč trend je opazen tudi v Sloveniji. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je bilo leta 2024 prijavljenih 1.446 primerov spolno prenosljivih okužb, brez okužb s HIV ter hepatitisoma B in C.

Največ je bilo prijavljenih primerov klamidijske okužbe, in sicer 493, kar je deset odstotkov več kot leto prej in največ v zadnjem desetletju. Sledilo je 348 primerov genitalnih bradavic, kar predstavlja 32-odstotno rast v primerjavi z letom 2023.

Posebej izstopa sifilis. Lani so zdravstvene oblasti zabeležile 104 primere, kar je največ doslej. Za primerjavo – leta 2020 je bilo prijavljenih le 31 okužb.

Čeprav je bilo leta 2024 prijavljenih 194 primerov gonoreje, kar je 15 odstotkov manj kot leto prej, je to še vedno približno trikrat več kot pred desetimi leti. Na NIJZ ob tem opozarjajo, da je dejansko število okužb verjetno precej višje, saj številni primeri niso odkriti ali prijavljeni.

Manj kondomov, več okužb

Kot je v oddaji Svet na Kanalu A pojasnila Evita Leskovšek z NIJZ, je eden od pomembnih razlogov za porast okužb manjša uporaba kondomov.

"V času, ko je bila pandemija hiva in aidsa na vrhuncu in je šlo za smrtno bolezen, so bili ljudje bistveno bolj zaskrbljeni. Takrat smo tudi s kampanjami dosegli, da se je večina mladih že pri prvem spolnem odnosu zaščitila s kondomom," je dejala.

Strokovnjaki opozarjajo, da se občutek ogroženosti danes zmanjšuje, posledično pa je zaščitena spolnost manj pogosta, kar prispeva k širjenju okužb.

Okužbe so lahko brez simptomov

Spolno prenosljive okužbe pogosto potekajo brez očitnih znakov, vendar lahko povzročijo resne zdravstvene posledice. Med njimi so neplodnost, kronične bolečine, zapleti v nosečnosti ter večje tveganje za razvoj nekaterih vrst raka.

Posebej razširjena je okužba s humanim papilomavirusom (HPV), ki lahko povzroča več vrst raka pri ženskah in moških, med drugim raka materničnega vratu.

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da se vsako leto po svetu z vsaj eno spolno prenosljivo okužbo na novo okuži več kot 374 milijonov ljudi, starih med 15 in 49 let.

Pred poletjem poziv k odgovorni spolnosti

Na NIJZ pred začetkom poletja opozarjajo, da čas dopustov, festivalov in novih poznanstev pogosto prinaša tudi več tveganih spolnih odnosov. Zato poudarjajo pomen odgovorne spolnosti, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, soglasju in ustrezni zaščiti.

Najbolj učinkovita zaščita pred večino spolno prenosljivih okužb ostaja pravilna uporaba kondoma pri vseh vrstah spolnih odnosov. Pomembna pa sta tudi pravočasno testiranje in hitro zdravljenje, saj lahko preprečita resne zdravstvene zaplete in nadaljnje širjenje okužb.

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