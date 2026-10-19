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Zdravje

15 do 20 spolnih odnosov na mesec? Kaj to pomeni za zdravje moškega

B.R.
19. 10. 2026 03.08
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Pogostejša spolna aktivnost je povezana z nekaterimi zanimivimi zdravstvenimi učinki, od boljšega spanca do manj stresa. Toda ali res obstaja idealno število spolnih odnosov na mesec? Znanost ponuja precej bolj zapleten odgovor.

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Ali je 15 do 20 spolnih odnosov na mesec res idealno?

Številka 15 do 20 se pogosto pojavlja v člankih o zdravju moških, vendar je pomembno razumeti, od kod prihaja. Raziskave niso pokazale, da bi moral vsak moški seksati tako pogosto, da bi ostal zdrav.

Velika raziskava, objavljena v reviji JAMA, je spremljala 29.342 moških in proučevala pogostost ejakulacije ter kasnejše tveganje za raka prostate. Moški z najmanj 21 ejakulacijami na mesec so imeli v določenih analizah manjše tveganje za raka prostate kot moški s štirimi do sedmimi ejakulacijami na mesec. Pri tem so raziskovalci upoštevali ejakulacijo pri spolnem odnosu, masturbacijo in nočne izlive.

Pomembno pa je, da gre za povezavo, ne dokaz, da več seksa neposredno preprečuje raka.

Pogostejša spolna aktivnost je povezana z nekaterimi zanimivimi zdravstvenimi učinki.
Pogostejša spolna aktivnost je povezana z nekaterimi zanimivimi zdravstvenimi učinki. FOTO: Adobe Stock

1. Pogostejša ejakulacija je povezana z zdravjem prostate

Prav prostata je področje, kjer obstaja največ zanimanja za povezavo med spolno aktivnostjo in zdravjem moških.

Nadaljnja analiza iste velike ameriške raziskave, objavljena leta 2016 v European Urology, je vključevala več kot 31.000 moških. Raziskovalci so ugotovili, da je bila pogostejša ejakulacija povezana z nekoliko manjšim tveganjem za diagnozo raka prostate, zlasti pri manj agresivnih oblikah bolezni.

To pa še ne pomeni, da je mogoče raka prostate preprečiti s točno določenim številom spolnih odnosov. Raziskava je opazovalna, zato ne dokazuje vzročne povezave.

2. Seks lahko pomaga pri sprostitvi

Spolna aktivnost in orgazem vplivata tudi na počutje. Med spolno aktivnostjo se v telesu sproščajo različne snovi, povezane z občutkom ugodja in sprostitve.

Cleveland Clinic navaja, da je spolna aktivnost povezana z zmanjšanjem stresa, boljšim razpoloženjem in nekaterimi drugimi koristmi za telesno in duševno počutje.

To je pomembno tudi zato, ker lahko dolgotrajen stres negativno vpliva na številne vidike zdravja, med drugim na krvni tlak, spanje in spolno funkcijo.

Po seksu lahko bolje spite.
Po seksu lahko bolje spite. FOTO: Shutterstock

3. Po seksu lahko bolje spite

Če po spolnem odnosu lažje zaspite, za to obstaja tudi raziskovalna podlaga.

Študija, objavljena v reviji Journal of Social and Personal Relationships, je spremljala več kot 8.000 ljudi in več kot 66.000 posameznih opazovanj. Raziskovalci so ugotovili, da so udeleženci po spolnem odnosu poročali o boljšem spancu, manj motnjah spanja in krajšem času budnosti.

Učinek je bil opazen tudi pri moških, ki so predstavljali približno 72 odstotkov sodelujočih.

Ne pomeni pa, da je za dober spanec potrebnih 15 ali 20 spolnih odnosov mesečno. Raziskava je proučevala učinke spolne aktivnosti, ne idealne mesečne številke.

4. Spolna aktivnost je povezana tudi s krvnim tlakom

Med spolnim odnosom se srčni utrip in krvni tlak začasno povečata, podobno kot pri drugi telesni aktivnosti. Pri zdravih ljudeh je to običajen fiziološki odziv.

Cleveland Clinic opozarja, da spolni odnos sicer ni nadomestilo za redno telesno vadbo, lahko pa je del aktivnega življenjskega sloga. Pri ljudeh z boleznimi srca je pomembno upoštevati zdravstveno stanje in priporočila zdravnika.

Zanimivo je tudi, da je novejša raziskava, objavljena v reviji Scientific Reports, našla povezavo med pogostostjo spolne aktivnosti in tveganjem za srčno-žilne bolezni ter umrljivostjo. Vendar so avtorji poudarili, da povezava ni preprost dokaz, da več seksa neposredno izboljšuje zdravje.

Spolna aktivnost lahko izboljša počutje.
Spolna aktivnost lahko izboljša počutje. FOTO: iStockphoto

5. Spolna aktivnost lahko izboljša počutje

Seks ni zgolj telesna dejavnost. Pri ljudeh, ki imajo varen in zadovoljiv spolni odnos, je lahko povezan tudi z občutkom bližine, sproščenosti in boljšim razpoloženjem.

Harvard Health pri moških izpostavlja, da so redni orgazmi povezani z manjšim stresom, boljšim razpoloženjem in kakovostnejšim spanjem. Nekatere raziskave so pokazale tudi povezave z zdravjem srca in prostate, vendar so dokazi za posamezne učinke različno močni.

Pomembno je tudi, da spolna aktivnost ne pomeni nujno spolnega odnosa s partnerjem. Raziskave o pogostosti ejakulacije pogosto vključujejo tudi masturbacijo in nočne izlive.

Torej, kolikokrat na mesec?

Če iščete eno samo številko, je medicina nima.

Številka 15 do 20 spolnih odnosov na mesec ni zdravstveno priporočilo. Raziskave kažejo zanimive povezave med pogostejšo spolno aktivnostjo oziroma ejakulacijo in nekaterimi vidiki zdravja, vendar ne dokazujejo, da bi moral moški doseči določeno mesečno kvoto.

Veliko pomembnejši so kakovost spolnega življenja, varni spolni odnosi, telesna dejavnost, kakovosten spanec, zdrava prehrana in redni zdravstveni pregledi.

Če se spolna želja ali sposobnost doseganja oziroma ohranjanja erekcije nenadoma spremeni, pa tega ni dobro pripisati zgolj staranju. Mayo Clinic opozarja, da je lahko erektilna disfunkcija povezana tudi z boleznimi srca in ožilja, sladkorno boleznijo, visokim krvnim tlakom, debelostjo, nekaterimi zdravili, kajenjem ali hormonskimi težavami.

Zato pri seksu ne gre za tekmovanje v številkah. Raziskave bolj jasno kažejo, da je spolno zdravje povezano s splošnim zdravjem, pri čemer lahko zadovoljivo in varno spolno življenje predstavlja enega od delov zdravega življenjskega sloga.

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Viri: JAMA, European Urology, Cleveland Clinic, Harvard Health, Scientific Reports, Mayo Clinic

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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