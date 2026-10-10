Na videz nedolžna pijača, v resnici "tekoča smrt": zdravnik opozarja, naj se ji izogibamo

Dr. Jeremy London, kardiovaskularni kirurg, je svoje sledilce pozval, naj bodo bolj pozorni na to, kaj vnašajo v svoje telo.

Kajenje je po njegovem največji sovražnik telesa

Na vrhu njegovega seznama se je znašlo kajenje. Dr. London ga je označil za eno najbolj škodljivih navad, ki močno vpliva na celoten organizem. "Kajenje je brez dvoma najslabša stvar, ki jo lahko naredite svojemu telesu. Uničuje pljuča, povzroča raka pljuč, povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja, srčni infarkt ter možgansko kap. Ne kadite," je opozoril. Poleg kajenja se izogiba tudi določenim živilom, med drugim belemu kruhu, testeninam, rafinirani moki in izdelkom iz pšenice.

icon-expand Kajenje je po njegovem največji sovražnik telesa. FOTO: Adobe Stock

Gazirane pijače je označil za "tekočo smrt"

Med navadami, ki jih zdravnik odsvetuje, se je znašel tudi alkohol. Po njegovih besedah gre za snov, ki je "strupena za vsako celico v telesu". Največ pozornosti pa je pritegnilo njegovo opozorilo glede sladkih gaziranih pijač. "Preprosto jih ne pijte. Pika. Konec," je dejal in jih označil za "tekočo smrt". V intervjuju za oddajo TODAY je pozneje pojasnil, da je bil izraz namerno oster, saj je želel opozoriti javnost na problem prekomernega uživanja sladkih pijač. "Mislim, da so gazirane pijače prava nadloga naše družbe in zato sem želel pritegniti pozornost," je dejal. Po njegovih besedah so posebej problematične sladke gazirane pijače z veliko kalorijami, saj ljudje pogosto ne vedo, koliko dodatnega sladkorja in energije zaužijejo že z eno samo pločevinko.

Težava niso samo sladkorji

Podobnega mnenja je tudi dr. William Li, ki je v podkastu ZOE Science & Nutrition opozoril, da težava pri gaziranih pijačah ni le sladkor, temveč tudi številni dodatki, ki jih vsebujejo. "Gazirane pijače so pogosto tarča kritik. In to z razlogom," je dejal. Po njegovih besedah vsebujejo različne dodatke, barvila, arome, konzervanse in stabilizatorje. Težava po njegovem ni enkratna izpostavljenost tem snovem, temveč njihovo dolgotrajno uživanje skozi več let.

icon-expand Težava niso samo sladkorji v gazirani pijači. FOTO: iStock

Zakaj so sladke gazirane pijače lahko škodljive?

Strokovnjaki opozarjajo, da so sladke gazirane pijače problematične predvsem zato, ker vsebujejo veliko kalorij, vendar telesu ne dajejo občutka sitosti. Kot pojasnjuje Harvard T.H. Chan School of Public Health, lahko redno uživanje sladkih pijač prispeva k povečanju telesne mase in je povezano z večjim tveganjem za sladkorno bolezen tipa 2 ter druge kronične bolezni. Eden od razlogov je fruktoza, sladkor, ki se pogosto uporablja v sladkanih pijačah. Ta na telo vpliva drugače kot glukoza in lahko prispeva k temu, da ljudje zaužijejo več kalorij, kot jih potrebujejo. Pogosto uživanje sladkih pijač je povezano tudi z večjo odpornostjo na inzulin, kar pomeni, da mora telo proizvajati vedno več inzulina. To je eden od pomembnih dejavnikov pri razvoju sladkorne bolezni tipa 2.

Povezava z boleznimi srca

Raziskave, ki jih povzema Harvard Health Publishing, kažejo povezavo med prehrano z veliko dodanega sladkorja in večjim tveganjem za bolezni srca. Ljudje, ki pogosto uživajo sladke gazirane pijače, imajo lahko več dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni v primerjavi s tistimi, ki jih uživajo redko.

icon-expand Ljudje, ki pogosto uživajo sladke gazirane pijače, imajo lahko več dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni ... FOTO: Adobe Stock

Kaj piti namesto sladkih gaziranih pijač?

Strokovnjaki priporočajo, da je voda vedno prva izbira za žejo. Prav voda je najboljša pijača za podporo zdravju srca in celotnega organizma. Kot boljše alternative sladkim gaziranim pijačam priporočajo: - mineralno vodo z dodatkom svežega sadja ali zelišč, - navadno mleko brez dodanih arom, - rastlinske napitke z dodanim kalcijem, - čaj in kavo. Tudi 100-odstotni sadni ali zelenjavni sok je lahko občasna izbira, vendar strokovnjaki priporočajo zmernost zaradi naravno prisotnih sladkorjev. Čeprav strokovnjaki ne zagovarjajo popolne odpovedi vsem priljubljenim pijačam, opozarjajo, da lahko pogosto uživanje sladkih gaziranih napitkov dolgoročno vpliva na zdravje. Zato naj bo voda osnovna izbira, druge pijače pa le občasna popestritev.

Preberi še Je fluorid v pitni vodi res povezan z jedrskim orožjem?

Zdravi in v formi Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Bi bil radi zdravi in fit? Naročite se na naše e-novičke. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.