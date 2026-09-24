Ali britje pazduh zares zmanjša neprijeten vonj?

Ali britje dlak pod pazduho zmanjša telesni vonj?

Kratek odgovor je: lahko ga zmanjša, vendar britje samo po sebi ni čudežna rešitev. Telesni vonj nastaja predvsem zaradi delovanja mikroorganizmov na koži, ki razgrajujejo snovi iz izločkov znojnih žlez. Na končni vonj vplivajo tudi kožna mikrobiota, prehrana, temperatura in osebna higiena. Pregled raziskav, objavljen v reviji Physiology & Behavior, potrjuje, da je telesni vonj rezultat zapletenega medsebojnega delovanja različnih dejavnikov. Zanimiva je raziskava, objavljena v reviji Journal of Cosmetic Dermatology, v kateri so pri moških primerjali različne načine odstranjevanja dlak. Raziskovalci so ugotovili, da sta britje z britvico in umivanje pod pazduho učinkoviteje zmanjšala telesni vonj kot samo umivanje. Učinek je bil zaznaven tudi dan oziroma dva po britju. To pomeni, da ima britje lahko praktično prednost za moške, ki se močno potijo ali jih moti izrazitejši telesni vonj.

Dlake pod pazduho niso znak slabe higiene

Kljub temu dlake pod pazduho same po sebi niso nehigienske. Njihova prisotnost ne pomeni, da človek zase slabo skrbi. Veliko pomembnejše je redno umivanje in temeljito sušenje kože. Britje je lahko dodaten korak pri osebni negi, nikakor pa ni nadomestilo za higieno. Na nastanek telesnega vonja namreč vpliva predvsem dogajanje na koži, zlasti medsebojno delovanje znoja in mikroorganizmov.

icon-expand Britje dlak pod pazduho pri moških ni nič nenavadnega. FOTO: Adobe Stock

Zakaj bi si jih moški sploh brili?

Za nekatere je razlog povsem praktičen. Moški, ki se veliko ukvarjajo s športom ali se močno potijo, lahko po britju občutijo, da je kožo lažje umiti in da se na njej zadržuje manj neprijetnega vonja. Nekaterim je všeč tudi občutek gladke kože, drugi se za britje odločijo zaradi videza. Pri športnikih ima lahko vlogo tudi osebna preferenca, predvsem pri plavanju in drugih dejavnostih, pri katerih je telo pogosto izpostavljeno. Vendar ni zdravstvenega razloga, zaradi katerega bi si moral vsak moški odstraniti dlake pod pazduho.

Britje lahko povzroči tudi težave

Glavna slabost britja je draženje kože. Pod pazduho je koža občutljiva, poleg tega se nenehno drgne ob oblačila in kožo na drugi strani telesa. Britvica lahko povzroči drobne poškodbe, rdečico, srbenje, pekoč občutek in vraščanje dlak. Klinika Cleveland opozarja, da so vraščene dlake pogostejše prav na območjih, kjer odstranjujemo dlake, med drugim tudi pod pazduho. Tveganje je večje pri uporabi tope britvice, prepogostem britju in britju v nasprotni smeri rasti dlak.

Preberi še Tam spodaj gladko ali poraščeno? Ženske razkrivajo, kaj jim je bolj všeč

Kako pravilno briti dlake pod pazduho?

Če se odločite za britje, je dobra tehnika pomembnejša od pogostosti. Pred britjem kožo zmočite s toplo vodo in uporabite gel ali kremo za britje. Uporabite čisto in ostro britvico ter dlake odstranjujte v smeri njihove rasti. Med britjem rezilo večkrat sperite. Po britju kože ne drgnite in je ne obremenjujte po nepotrebnem. Če je razdražena, lahko z uporabo odišavljenih izdelkov počakate, da se umiri. Klinika Cleveland pri preprečevanju vraščenih dlak svetuje uporabo ostrega rezila in britje v smeri rasti dlak.

Je bolje briti ali samo skrajšati dlake?

icon-expand Če se odločite za britje, je dobra tehnika pomembnejša od pogostosti. FOTO: Adobe Stock

Če imate občutljivo kožo, popolnoma gladko britje morda ni najboljša izbira. Prirezovanje dlak na krajšo dolžino je lahko dobra srednja pot: videz je bolj urejen, koža pa je manj izpostavljena britvici. Za moškega, ki nima težav s telesnim vonjem in mu dlake pod pazduho ne predstavljajo težave, pa odstranjevanje sploh ni potrebno. Na drugi strani lahko britje koristi tistim, ki želijo lažje vzdrževati občutek svežine ali zmanjšati telesni vonj. Raziskava iz revije Journal of Cosmetic Dermatology je pokazala, da je bil učinek najbolj izrazit prav v kombinaciji z umivanjem. Zato ni univerzalnega odgovora, ali bi si morali moški briti dlake pod pazduho. Če vam britje ustreza in ga vaša koža dobro prenaša, je povsem smiselno. Če povzroča draženje, pa zanj ni nobene nuje. Pri osebni higieni so še vedno pomembnejši redno umivanje, čista oblačila in primeren izdelek proti potenju oziroma telesnemu vonju.

Preberi še Brada je seksi, koža pod njo pa pogosto trpi