Shujšal je 45 kilogramov, njegova skrivnost pa ni bila draga dieta

Adam Juniper je v manj kot letu dni izgubil skoraj 45 kilogramov, pri tem pa mu je nepričakovano pomagal povsem običajen prigrizek: riževi vaflji. Adam, ki je tehtal okoli 123 kilogramov, je za britanski Mirror povedal, da so bili njegova največja težava nenehni napadi lakote in poseganje po kaloričnih prigrizkih, kot so čokoladice, piškoti in hitra prehrana. Prelomni trenutek je nastopil, ko je ugotovil, da potrebuje način prehranjevanja, ki ga bo dejansko lahko vzdrževal na dolgi rok.

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Ni šlo za "čudežno živilo"

Čeprav zgodba morda zveni kot še ena internetna senzacija o "čudežni hrani", resnica ni tako enostavna. Adam je začel posegati po riževih krekerjih oz. vafljih predvsem zato, ker so bili nasitni glede na količino kalorij. Povedal je, da jih je pogosto kombiniral z jabolki in drugim sadjem, zaradi česar je lahko pojedel več hrane, ne da bi močno povečal dnevni kalorični vnos. Na kliniki Mayo pojasnjujejo, da imajo živila z nizko energijsko gostoto manj kalorij na gram hrane. To pomeni, da lahko človek poje večjo količino hrane, hkrati pa zaužije manj kalorij, zato se počuti bolj sitega.

icon-expand Adam je začel posegati po riževih krekerjih oz. vafljih predvsem zato, ker so bili nasitni glede na količino kalorij. FOTO: Adobe Stock

Zakaj je občutek sitosti tako pomemben?

Večina diet propade iz zelo preprostega razloga: ljudje so ves čas lačni. Raziskave kažejo, da občutek sitosti ni odvisen le od kalorij, ampak tudi od količine hrane, ki jo pojemo. Večja prostornina hrane pomaga ustvariti občutek polnosti želodca, zato je lažje vzdrževati kalorični primanjkljaj. Adam je prav to izkoristil v svoj prid. Riževi vaflji so mu omogočili, da je med obroki nekaj grizljal, ne da bi posegal po energijsko bogatejših alternativah. Rezultat? V sedmih mesecih je izgubil več kot 44 kilogramov in dosegel težo približno 73 kilogramov.

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A pozor: riževi krekerji niso popolna izbira

Prehranski strokovnjaki opozarjajo, da riževi krekerji sami po sebi ne vsebujejo veliko beljakovin, vlaknin ali zdravih maščob. Zaradi tega lahko sicer za kratek čas nasitijo, vendar občutek sitosti pogosto ne traja dolgo. Na kliniki Mayo poudarjajo, da so za dolgotrajnejšo sitost ključne predvsem beljakovine in kakovostne maščobe, saj se prebavljajo počasneje kot enostavni ogljikovi hidrati. Če že posegate po riževih krekerjih, jih je zato smiselno kombinirati z:

- skuto,

- grškim jogurtom,

- tuno,

- puranjimi prsmi,

- arašidovim maslom,

- avokadom. Tako dobite precej bolj uravnotežen prigrizek, ki vas bo dlje časa držal stran od hladilnika.

icon-expand Riževe krekerje je smiselno kombinirati z beljakovinami in kakovostnimi maščobami. FOTO: Adobe Stock

Pravi razlog za njegov uspeh

Če pogledamo Adamovo zgodbo brez senzacionalističnih naslovov, postane jasno, da mu ni pomagal en sam prigrizek. Pomagalo mu je to, da je našel način prehranjevanja, ki ga je lahko vzdrževal vsak dan. Zamenjal je visokokalorične prigrizke za manj energijsko bogate izbire, zmanjšal skupni vnos kalorij in ustvaril prehransko rutino, ki je ni sovražil. Prav to strokovnjaki pogosto izpostavljajo kot najpomembnejši dejavnik uspešnega hujšanja: ne idealna dieta, temveč prehranske navade, ki jih lahko ohranjate mesece in leta. CDC med ključne elemente uspešnega uravnavanja telesne teže uvršča redne obroke, zadosten vnos beljakovin, vlaknin in premišljeno izbiro prigrizkov.

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Kaj se lahko iz tega naučimo?

Če skušate izgubiti nekaj kilogramov, ni nujno, da iščete naslednjo viralno dieto. Pogosto je bolj učinkovito poiskati preprosto zamenjavo za navade, ki vas spravljajo v presežek kalorij. Namesto vrečke čipsa lahko izberete riževe krekerje, namesto sladke čokoladice jabolko, namesto gazirane pijače vodo. Morda se takšne spremembe zdijo majhne, toda prav iz takih odločitev je Adam sestavil zgodbo o izgubljenih 45 kilogramih.

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