Zvezdnik zaradi izpadanja las razmišlja o lasnem vložku

Robbie Williams priznava, da izgublja lase

Pevec je o svojem videzu spregovoril v podkastu Stevea Bracknalla, kjer je precej odkrito opisal, kako se spopada z vse redkejšimi lasmi. "Ja, izgubljam lase, zdaj je vse skupaj puder in razni triki. Ali vidiš puder?" se je pošalil med pogovorom. Njegov sogovornik mu je odgovoril, da lasišča ne vidi, zato očitno pripomoček opravlja svojo nalogo. Toda Williams je nato pojasnil, zakaj ga izguba las vendarle precej bolj skrbi, kot bi morda pričakovali. Za Robbieja Williamsa videz ni povsem nepomembna stvar. Kot je povedal v pogovoru, je njegov videz del poklica, ki si ga je izbral.

icon-expand Robbie Williams priznava, da izgublja lase FOTO: Profimedia

"Sem pop zvezdnik, to je moje delo. Od mene se pričakuje, da sem nekako videti in da imam lase," je dejal. Prav zaradi tega ga vse bolj moti dejstvo, da lasje kljub različnim pripomočkom izginjajo. Povedal je, da zato že razmišlja o lasnem vložku, ki bi lahko prekril področja, kjer so lasje postali redkejši.

S pudrom si pomaga ustvariti videz gostejših las

Puder za lase je namenjen predvsem temu, da lasem doda videz večje gostote in nekoliko poudari njihovo teksturo. Pri ljudeh z redkejšimi lasmi lahko pomaga tudi pri optičnem prekrivanju bolj vidnih predelov lasišča. Prav takšen pristop trenutno uporablja tudi zvezdnik. V podkastu je svojo pričesko opisal z veliko mero samoironije, vendar je hkrati priznal, da razmišlja o naslednjem koraku. Zaradi vse bolj opaznega izpadanja las razmišlja tudi o lasnem vložku.

Videz pa ni njegova edina skrb

Zvezdnik je v zadnjih tednih odprl tudi precej bolj osebne teme. Avgusta je razkril, da so mu diagnosticirali avtizem, potem ko je že prej javno govoril o motnji pozornosti s hiperaktivnostjo. O tem je spregovoril na predstavitvi jesensko-zimske kolekcije svoje modne znamke Hopeium v Londonu. Reuters je poročal, da je Williams dejal, da mu je nova diagnoza pomagala bolje razumeti nekatere značilnosti svojega vedenja. "Imam motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo in pravkar sem izvedel, da imam tudi nekaj avtizma, kar mi je pravzaprav všeč, ker pojasni toliko stvari," je povedal. Pevec je ob tem omenil tudi vsiljive misli, s katerimi se še vedno spopada. Novo spoznanje o sebi je opisal kot neke vrste "izhod iz zapora", saj mu omogoča, da nekatere svoje posebnosti razume drugače.

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