Retinol ni samo za ženske: zakaj ga uporablja vse več moških

Kaj je retinol in zakaj ga uporabljajo v negi kože?

Retinol je derivat vitamina A in spada med retinoide. Ko ga nanesemo na kožo, se pretvarja v aktivne oblike vitamina A, ki vplivajo na procese v kožnih celicah. Njegova uporaba ni zgolj kozmetični trend. Retinoidi se v dermatologiji uporabljajo že desetletja, raziskave pa kažejo, da lahko vplivajo na obnovo kože, tvorbo kolagena in znake poškodb zaradi ultravijoličnega sevanja. Pregled raziskav, objavljen v reviji International Journal of Cosmetic Science, ugotavlja, da lahko retinoidi izboljšajo nekatere vidne znake fotostaranja, med drugim teksturo kože, pigmentne spremembe in gube. Pomembno pa je razlikovati med retinolom v kozmetičnih izdelkih in močnejšimi retinoidi, kot je tretinoin, ki se uporablja kot zdravilo in je praviloma na voljo na recept.

Kaj lahko retinol naredi za moško kožo?

Pri moških retinol deluje enako kot pri ženskah. Koža sicer ni povsem enaka, vendar spol ni razlog, da bi bila uporaba retinola potrebna ali nepotrebna.

icon-expand Pri moških retinol deluje enako kot pri ženskah. FOTO: Dreamstime

Največ zanimanja vzbuja zaradi treh področij. Drobne gube: retinoidi lahko vplivajo na strukturo kože in tvorbo kolagena, zato se lahko sčasoma zmanjšajo vidni znaki fotostaranja. Metaanaliza 23 randomiziranih raziskav s skoraj 3905 udeleženci je pokazala, da so retinol, tretinoin in nekateri drugi retinoidi izboljšali videz drobnih gub. Neenakomerna polt: retinoidi lahko vplivajo tudi na pigmentne spremembe, ki nastanejo zaradi dolgotrajne izpostavljenosti soncu. V isti analizi sta se retinol in tretinoin izkazala za učinkovita pri izboljšanju hiperpigmentacije. Akne in nečistoče: močnejši lokalni retinoidi se v dermatologiji uporabljajo tudi pri zdravljenju aken. Raziskave pri bolnikih z aknami so pokazale izboljšanje pri različnih lokalnih retinoidih, med njimi adapalenu, tretinoinu in tazarotenu.

Retinol ni isto kot tretinoin

To je ena najpomembnejših razlik, ki jo je dobro poznati, preden kupite izdelek. Retinol je šibkejša oblika retinoida, ki jo najdemo predvsem v kozmetičnih izdelkih. Tretinoin pa je neposredno aktivna oblika retinoida, ki se uporablja kot zdravilo. Zato ni smiselno primerjati na primer seruma z retinolom in zdravila s tretinoinom, kot da gre za enako močna izdelka. Pregled raziskav, ki sta ga pripravila tudi raziskovalca z Univerze v Ljubljani, opozarja, da so retinol, retinaldehid in retinil palmitat pogosti v kozmetičnih izdelkih, medtem ko so močnejši retinoidi del zdravljenja in imajo precej več kliničnih dokazov.

Največja napaka je, da začnete prehitro

Retinol lahko kožo razdraži. To je verjetno najpomembnejša praktična stvar, ki jo mora vedeti začetnik. Na začetku se lahko pojavijo: - suhost, - rdečina, - luščenje, - pekoč občutek, - občutek zategovanja kože.

icon-expand Če ga uporabljate prvič, ga je smiselno uvajati postopoma. FOTO: Thinkstock

Pregledi kliničnih raziskav retinoidov te neželene učinke opisujejo kot precej običajne, njihova izrazitost pa je odvisna tudi od uporabljene snovi in koncentracije. Zato ni pametno začeti z vsakodnevnim nanašanjem velike količine izdelka. Pri retinolu velja precej preprosto pravilo: manj na začetku pogosto pomeni več na dolgi rok.

Kako začeti z retinolom?

Če ga uporabljate prvič, ga je smiselno uvajati postopoma. Izdelek nanesite zvečer na čisto in suho kožo, na začetku pa ne vsak večer. Če koža uporabo dobro prenaša, lahko pogostost postopoma povečujete. Če se pojavijo izrazita rdečina, pekoč občutek ali močno luščenje, je smiselno uporabo zmanjšati oziroma prekiniti, dokler se kožna pregrada ne umiri. Pomembna je tudi količina. Pri retinolu ni cilj, da je obraz prekrit z debelo plastjo izdelka. Večja količina ne pomeni nujno boljšega učinka, lahko pa pomeni več draženja.

Zakaj je čez dan pomembna zaščita pred soncem?

Če uporabljate retinol, je zaščita pred ultravijoličnim sevanjem še posebej pomemben del celotne nege kože. Ultravijolično sevanje je eden glavnih dejavnikov fotostaranja, zato nima veliko smisla vlagati v nego proti posledicam poškodb zaradi sonca, hkrati pa kožo vsak dan znova izpostavljati močnemu soncu brez zaščite. Raziskave o fotostaranju dosledno povezujejo dolgotrajno izpostavljenost ultravijoličnemu sevanju z gubami, spremembami pigmentacije in izgubo elastičnosti kože. Pri dnevni negi je zato smiselna zaščita pred soncem z visokim zaščitnim faktorjem, predvsem kadar ste veliko na prostem.

icon-expand Če uporabljate retinol, je zaščita pred ultravijoličnim sevanjem še posebej pomemben del. FOTO: Adobe Stock

Ali retinol res izbriše gube?

Ne. In tu je dobro ločiti med oglaševalskimi obljubami in tem, kar kažejo raziskave. Retinol lahko izboljša videz drobnih gub in drugih znakov fotostaranja, vendar ne more ustaviti naravnega staranja kože. Poleg tega učinek ni takojšen. V eni od novejših analiz šestih nadzorovanih raziskav je 0,1-odstotni stabilizirani retinol pri ženskah z znaki fotostaranja pokazal izboljšanje že po štirih tednih, vendar je raziskava spremljala rezultate do 12 tednov. Pričakovanje, da bo nekaj nanosov čez noč spremenilo kožo, je zato nerealno. Pri retinolu je pomembnejša vztrajnost kot agresivna rutina.

Kdo naj bo pri uporabi posebej previden?

Če imate zelo občutljivo kožo, ekcem, rozaceo ali izrazito poškodovano kožno pregrado, je pred začetkom uporabe dobro vprašati dermatologa ali drugega zdravstvenega strokovnjaka. Prav tako ni smiselno na lastno pest kombinirati več močnih učinkovin samo zato, ker naj bi bila rutina učinkovitejša. Če je koža že razdražena, lahko dodatno plastenje izdelkov težavo samo poslabša. Če retinol uporabljate zaradi izrazitih aken, pigmentnih sprememb ali drugih kožnih težav, je lahko bolj smiselno zdravljenje uskladiti z dermatologom, saj so za določena stanja na voljo preverjena zdravila z retinoidi. Retinol torej ni namenjen samo ženskam in tudi ni zgolj modna sestavina v kozmetiki. Za moške je lahko koristen del nege kože, predvsem pri drobnih gubah, neenakomerni polti in nekaterih težavah z nečisto kožo. Toda njegova učinkovitost je najbolj smiselna takrat, ko ga uporabljate postopoma, dosledno in skupaj z dobro zaščito pred soncem. Pri občutljivi koži pa je pomembneje poslušati kožo kot slediti čim bolj zapleteni negovalni rutini.

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